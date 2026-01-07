Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei

2026-ban is elérhető marad a jelzáloghitel-elengedési program, amely jelentős segítséget nyújthat a legalább két gyermeket nevelő családoknak. A támogatás keretében a második gyermek után 1 millió, a harmadik után 4 millió forinttal csökkenthető a fennálló jelzáloghitel-tartozás - emlékeztet a Portfolio.

A 37/2017. (XI. 14.) kormányrendelet által szabályozott jelzáloghitel-elengedési program 2026-ban is változatlan feltételekkel érhető el. A támogatást nemcsak házaspárok, hanem egyedülállók és élettársak is igénybe vehetik, amennyiben legalább két gyermeket nevelnek.

A program keretében a 2019. július 1. után született vagy örökbefogadott második gyermek esetén 1 millió forint, míg a 2020. július 1. után született vagy örökbefogadott harmadik gyermek után 4 millió forint támogatás jár. Negyedik és további gyermekek esetén gyermekenként további 1 millió forint igényelhető.

Fontos tudni, hogy a 2020 közepe után érkezett gyermekek esetében a támogatást a születést vagy az örökbefogadást követő egy éven belül lehet igényelni, ez jogvesztő határidő. A kérelem már a 12 hetesnél idősebb magzat esetén is benyújtható.

A támogatás az igénylés időpontjában fennálló, fel nem mondott jelzáloghitel-tartozás csökkentésére használható. Elsősorban lakáscélú hitelek esetén vehető igénybe, de a 2017. november 14. előtt felvett szabad felhasználású jelzáloghitelekre is alkalmazható. A CSOK, CSOK Plusz, falusi CSOK mellé felvett kamattámogatott hitelek, illetve az Otthon Start program keretében felvett kölcsönök is jelzáloghitelnek minősülnek.

A kérelmet a lakáscélú jelzáloghitel-szerződés adósa nyújthatja be a kormányhivatalhoz. Feltétel, hogy az igénylő(k) a fedezetként szolgáló ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezzenek, valamint köztartozás-mentesek és büntetlen előéletűek legyenek.

Fontos, hogy ugyanazon gyermek után vagy a jelzáloghitel-elengedés, vagy a CSOK Plusz keretében elérhető 10 millió forintos tartozáselengedés vehető igénybe. A babaváró, a munkáshitel és a diákhitel esetén nincs ilyen korlátozás, így ezek mellett is igényelhető a jelzáloghitel-tartozás elengedése.

A támogatás elsősorban a tőketartozás csökkentésére fordítható. Ha a tőketartozás kisebb a támogatás összegénél, a kapcsolódó járulékok – a késedelmi kamat kivételével – is csökkenthetők. 2023 szeptembere óta a támogatás a szerződés szerinti teljes kölcsönösszegre is igénybe vehető, ha az aktuális tartozás alacsonyabb, mint a támogatás összege.