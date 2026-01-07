A Simpson család című, kultikus rajzfilmsorozat évtizedek óta szolgáltat muníciót a konteóhívőknek, mivel számos epizódja utólag hasonlóságot mutatott valós eseményekkel.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2026-ban is elérhető marad a jelzáloghitel-elengedési program, amely jelentős segítséget nyújthat a legalább két gyermeket nevelő családoknak. A támogatás keretében a második gyermek után 1 millió, a harmadik után 4 millió forinttal csökkenthető a fennálló jelzáloghitel-tartozás - emlékeztet a Portfolio.
A 37/2017. (XI. 14.) kormányrendelet által szabályozott jelzáloghitel-elengedési program 2026-ban is változatlan feltételekkel érhető el. A támogatást nemcsak házaspárok, hanem egyedülállók és élettársak is igénybe vehetik, amennyiben legalább két gyermeket nevelnek.
A program keretében a 2019. július 1. után született vagy örökbefogadott második gyermek esetén 1 millió forint, míg a 2020. július 1. után született vagy örökbefogadott harmadik gyermek után 4 millió forint támogatás jár. Negyedik és további gyermekek esetén gyermekenként további 1 millió forint igényelhető.
Fontos tudni, hogy a 2020 közepe után érkezett gyermekek esetében a támogatást a születést vagy az örökbefogadást követő egy éven belül lehet igényelni, ez jogvesztő határidő. A kérelem már a 12 hetesnél idősebb magzat esetén is benyújtható.
A támogatás az igénylés időpontjában fennálló, fel nem mondott jelzáloghitel-tartozás csökkentésére használható. Elsősorban lakáscélú hitelek esetén vehető igénybe, de a 2017. november 14. előtt felvett szabad felhasználású jelzáloghitelekre is alkalmazható. A CSOK, CSOK Plusz, falusi CSOK mellé felvett kamattámogatott hitelek, illetve az Otthon Start program keretében felvett kölcsönök is jelzáloghitelnek minősülnek.
A kérelmet a lakáscélú jelzáloghitel-szerződés adósa nyújthatja be a kormányhivatalhoz. Feltétel, hogy az igénylő(k) a fedezetként szolgáló ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezzenek, valamint köztartozás-mentesek és büntetlen előéletűek legyenek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Fontos, hogy ugyanazon gyermek után vagy a jelzáloghitel-elengedés, vagy a CSOK Plusz keretében elérhető 10 millió forintos tartozáselengedés vehető igénybe. A babaváró, a munkáshitel és a diákhitel esetén nincs ilyen korlátozás, így ezek mellett is igényelhető a jelzáloghitel-tartozás elengedése.
A támogatás elsősorban a tőketartozás csökkentésére fordítható. Ha a tőketartozás kisebb a támogatás összegénél, a kapcsolódó járulékok – a késedelmi kamat kivételével – is csökkenthetők. 2023 szeptembere óta a támogatás a szerződés szerinti teljes kölcsönösszegre is igénybe vehető, ha az aktuális tartozás alacsonyabb, mint a támogatás összege.
Az első lakásvásárlók és a nagycsaládosok kedvező feltételekkel találkozhattak az új Otthon Start hitel és az emelt adókedvezmények miatt, de nem mindenki járt ennyire jól.
Itt az Otthon Start hatás: soha ennyi lakáshitelt nem vettek még fel a magyarok, mikor jön el ennek a böjtje?
A magyar lakáshitelpiac történelmi csúcsot döntött novemberben, 274 milliárd forintos kihelyezési volumennel.
Gyakori a refinanszírozás és a lakhatási cél, de az is kiderült, hogy az egyik hazai banknál mekkora az átlagos futamidő.
A fintech vállalat két évvel ezelőtt indította el ezt a lehetőséget Magyarországon, azonban csak a felhasználók egy szűk köre számára.
Az elemzők szerint a jelenlegi időszakot leginkább az "instabilitás korszakának" nevezhetnénk.
Te is 2025-ben vettél fel lakáshitelt? Ezt jobb, ha tudod, az Otthon Start Program ügyfelei is érintettek
Az államilag támogatott lakáshitelek állománya összegét tekintve 21 %-kal, a támogatás nélküli, piaci lakáshiteleké pedig 13 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát.
Az átlagos hitelösszegek több pénzintézetnél emelkedtek vagy stabilan magas szinten maradtak, a hitelcélok pedig továbbra is a használt lakások irányába koncentrálódnak.
Óriási botrány robbant: úgy vertek át rengeteg Visa és MasterCard kártyatulajt, hogy észre se vették
A kártérítésre azok az ügyfelek jogosultak, akik független, nem banki üzemeltetésű ATM-eknél fizettek díjat készpénzfelvételkor.
A pályázat menetrendje szerint 2026 januárjában minden érintett HMKE-tulajdonos levélben kap tájékoztatást.
De mégis mekkora kölcsönt lehet felvenni ilyen jövedelmekkel?
Újabb devizahiteles nyert pert a bank ellen: milliókat kaphat vissza, a késedelmi kamatok is megilletik
Egy 2008-ban devizaalapú autóhitelt felvevő ügyfél nyert a Merkantil Bank ellen a mosonmagyaróvári bíróságon.
Zöld Lendület Hitelprogram néven, új, átfogó finanszírozási lehetőség érhető el a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB).
A PayPal már eddig is 30 milliárd dollárnyi hitelt adott ki, most saját bankkal gyorsítaná tovább a növekedést.
Többnapos bankszünnapot hirdetett az MBH: rengeteg szolgáltatás nem lesz elérhető, erre érdemes készülni
Az MBH Bank közölte, hogy informatikai rendszereik korszerűsítése érdekében 2025. december 31. 22:00-tól 2026. január 04. 20:00 óráig egybefüggő bankszünnapot tartanak.
A Magyar Nemzeti Bank kibővített ajánlásának köszönhetően a jövőben csökkenhet a banki hiteltörlesztések fedezeteként kötött biztosítások költségszintje és nő azok szolgáltatásainak tartalma.
Devizahitelesek pere: hiába a Kúria döntése, tovább folytatódik a végrehajtás a kisemmizett családdal szemben
Nyolc éve húzódó devizahiteles per folytatódott a Fővárosi Törvényszéken, ahol a Kúria már három évvel ezelőtt megállapította a szerződés érvénytelenségét.
Ahogy a pénzügyi szolgáltatások egyre mélyebben beágyazódnak a digitális térbe, úgy nő a bűnözői módszereknek a száma és kifinomultsága is.