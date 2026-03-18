Irányíthatatlanul sodródik Putyin szellemhajója: bármelyik pillanatban felrobbanhat, kiadták a vészjelzést Európában
Egy szankciók hatálya alatt álló, legénység nélküli orosz LNG-tanker sodródik irányíthatatlanul a Földközi-tengeren, a hajó egy feltételezett tengeri dróntámadásban sérült meg súlyosan még március elején. Kilenc uniós tagállam most sürgős intézkedést kér az Európai Bizottságtól, hogy megelőzzék a "súlyos ökológiai katasztrófát" - írta a BBC.
Az Arctic Metagaz nevű tartályhajó a máltai vizek közelében sérült meg, miután több robbanás rázta meg és tűz ütött ki rajta. A legénységet a líbiai parti őrség mentette ki, a kikötői hatóságok kezdetben azt közölték, hogy a hajó elsüllyedt. Azóta azonban kiderült, hogy legénység nélkül, irányíthatatlanul sodródik a nyílt vízen. Alfredo Mantovano, az olasz minisztertanács titkára "környezeti bombának" nevezte a hajót, és arra figyelmeztetett, hogy az "bármelyik pillanatban felrobbanhat". A tanker jelentős mennyiségű cseppfolyósított földgázt (LNG), valamint 450 tonna fűtőolajat és 250 tonna gázolajat szállít.
Kedd délután a hajó mintegy 45 tengeri mérföldre járt az olasz felségvizektől. Lampedusa szigetétől dél felé, Líbia irányába sodródott, mozgását az olasz és a máltai hatóságok folyamatosan nyomon követik.
Az Arctic Metagaz februárban futott ki a murmanszki kikötőből. A tartályhajó az úgynevezett árnyékflottába tartozik. Ezek a hajók kikapcsolt automatikus azonosító rendszerrel (AIS) közlekednek, hogy kijátsszák a nyugati szankciókat.
Az orosz-ukrán háború kitörése óta Kijev legitim katonai célpontnak tekinti ezeket a tankereket, mivel az orosz kőolaj- és földgázexportból származó bevételek a háborút finanszírozzák. Vlagyimir Putyin orosz elnök "terrortámadásnak" minősítette a hajó elleni akciót, Ukrajna azonban nem kommentálta az esetet.
Az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt az orosz tartályhajók elleni tengeri dróntámadások száma és hatósugara. Decemberben az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) két hét leforgása alatt három hajót tett harcképtelenné a Fekete-tengeren, nem sokkal később pedig a Földközi-tengeren is találat érte a Quendil nevű olajszállítót.
A Természetvédelmi Világalap (WWF) "maximális készültséget" rendelt el. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy egy esetleges szivárgás kiterjedt tüzeket és tartós környezetszennyezést okozhat a térségben. Ez a terület "kiemelkedő ökológiai értékkel" bír, és számos védett tengeri faj élőhelyéül szolgál.
