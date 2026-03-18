Világ

Irányíthatatlanul sodródik Putyin szellemhajója: bármelyik pillanatban felrobbanhat, kiadták a vészjelzést Európában

2026. március 18. 13:14

Egy szankciók hatálya alatt álló, legénység nélküli orosz LNG-tanker sodródik irányíthatatlanul a Földközi-tengeren, a hajó egy feltételezett tengeri dróntámadásban sérült meg súlyosan még március elején. Kilenc uniós tagállam most sürgős intézkedést kér az Európai Bizottságtól, hogy megelőzzék a "súlyos ökológiai katasztrófát" - írta a BBC.

Az Arctic Metagaz nevű tartályhajó a máltai vizek közelében sérült meg, miután több robbanás rázta meg és tűz ütött ki rajta. A legénységet a líbiai parti őrség mentette ki, a kikötői hatóságok kezdetben azt közölték, hogy a hajó elsüllyedt. Azóta azonban kiderült, hogy legénység nélkül, irányíthatatlanul sodródik a nyílt vízen. Alfredo Mantovano, az olasz minisztertanács titkára "környezeti bombának" nevezte a hajót, és arra figyelmeztetett, hogy az "bármelyik pillanatban felrobbanhat". A tanker jelentős mennyiségű cseppfolyósított földgázt (LNG), valamint 450 tonna fűtőolajat és 250 tonna gázolajat szállít.

Kedd délután a hajó mintegy 45 tengeri mérföldre járt az olasz felségvizektől. Lampedusa szigetétől dél felé, Líbia irányába sodródott, mozgását az olasz és a máltai hatóságok folyamatosan nyomon követik.

Az Arctic Metagaz februárban futott ki a murmanszki kikötőből. A tartályhajó az úgynevezett árnyékflottába tartozik. Ezek a hajók kikapcsolt automatikus azonosító rendszerrel (AIS) közlekednek, hogy kijátsszák a nyugati szankciókat.

Kapcsolódó cikkeink:

Az orosz-ukrán háború kitörése óta Kijev legitim katonai célpontnak tekinti ezeket a tankereket, mivel az orosz kőolaj- és földgázexportból származó bevételek a háborút finanszírozzák. Vlagyimir Putyin orosz elnök "terrortámadásnak" minősítette a hajó elleni akciót, Ukrajna azonban nem kommentálta az esetet.

Az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt az orosz tartályhajók elleni tengeri dróntámadások száma és hatósugara. Decemberben az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) két hét leforgása alatt három hajót tett harcképtelenné a Fekete-tengeren, nem sokkal később pedig a Földközi-tengeren is találat érte a Quendil nevű olajszállítót.

A Természetvédelmi Világalap (WWF) "maximális készültséget" rendelt el. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy egy esetleges szivárgás kiterjedt tüzeket és tartós környezetszennyezést okozhat a térségben. Ez a terület "kiemelkedő ökológiai értékkel" bír, és számos védett tengeri faj élőhelyéül szolgál.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 18.
Igazi hidegzuhany vár a vidéki magyarokra: hiába a rezsicsökkentés, brutális árat fizethetnek a gázért
2026. március 18.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
2026. március 18.
Tömegek mondják le a nyaralásukat a szezon előtt: kiderült, mi áll a háttérben
1
1 hete
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2
1 hete
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
3
1 hete
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
4
5 napja
Most érkezett: Zelenszkij bejelentette, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték
5
7 napja
Súlyos figyelmeztetés jött az utazóknak: ami most történik a légi közlekedésben, az mindent átírhat
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 13:03
Igazi hidegzuhany vár a vidéki magyarokra: hiába a rezsicsökkentés, brutális árat fizethetnek a gázért
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 11:31
Rengeteg magyar kártyabirtokos sétál ebbe a csapdába: fájó pluszköltséget jelenthet ez az apró módosítás
Agrárszektor  |  2026. március 18. 13:29
Így matekoznak a rafinált kerttulajdonosok: ez a trükk tényleg működik