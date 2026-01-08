Elfogták a „hamis orosz tankert”: Trump olajháborúja új szintre lépett

Az Egyesült Államok szerdán két, Venezuelához köthető olajszállító hajót foglalt le az Atlanti-óceánon, miközben Washington a Maduro-rezsim elleni szankciók szigorításával igyekszik ellenőrzése alá vonni a venezuelai olajexportot.

Az egyik lefoglalt tanker orosz lobogó alatt hajózott. A lépés illeszkedik Donald Trump elnök agresszív olajpolitikájába, amelynek célja, hogy az amerikai kontinens olajszállítását Washington befolyása alá vonja, és Venezuelát hosszabb távon szövetségesévé tegye.

Miután az amerikai erők szombaton katonai akcióval elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt Caracasban, Washington tovább szigorította a szankciók hatálya alá eső, a dél-amerikai OPEC-tagországba irányuló és onnan induló tengeri szállítmányok blokádját.

A Marinera nevű, korábban Bella-1 néven közlekedő nyersolajszállító több hetes üldözés után került amerikai kézre. A hajó korábban megtagadta, hogy az amerikai parti őrség emberei a fedélzetére lépjenek, majd orosz lobogót vont fel. A lefoglalás idején orosz tengeralattjáró és hadihajók tartózkodtak a közelben, ami tovább élezhette volna a feszültséget Moszkvával, amely nyíltan elítélte Washington venezuelai lépéseit - számolt be a Reuters.

"Hamis orosz olajszállítóról volt szó" – mondta JD Vance alelnök a Fox Newsnak. "Lényegében orosz tankernek próbálták álcázni magukat, hogy megússzák a szankciókat."

Szerdán az amerikai parti őrség egy másik, panamai lobogójú tankert, az M Sophiát is elfogta Dél-Amerika északkeleti partjainál. A hajó venezuelai nyersolajat szállított.

Az Egyesült Államok közlése szerint mindkét hajó ahhoz az úgynevezett árnyékflottához tartozik, amelyet a szankciók sújtotta venezuelai és iráni olaj tengeri szállítására használnak. A Fehér Ház bejelentette, hogy részben feloldják a Trump által 2019-ben, első elnöksége idején bevezetett venezuelai olajszankciókat. Trump kedden közölte, hogy az Egyesült Államok akár 50 millió hordó, jelenleg a szankciók miatt Venezuelában rekedt nyersolajat is finomíthat és értékesíthet.

Kína, Venezuela legnagyobb olajvásárlója élesen bírálta Washingtont. "Az Egyesült Államok nyílt erőszak-alkalmazása Venezuelával szemben és az 'Amerika az első' követelése Venezuela saját olajforrásai felett tipikus zsarnokoskodás" – jelentette ki Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Vance az interjúban azt sugallta, hogy az Egyesült Államok az olajkészleteken keresztül fogja irányítani az országot. "Mi ellenőrizzük az energiaforrásokat, és megmondjuk a rezsimnek, hogy addig adhatják el az olajat, amíg az Amerika nemzeti érdekeit szolgálja" – fogalmazott.

Diosdado Cabello venezuelai belügyminiszter szerint az amerikai támadásban mintegy száz venezuelai vesztette életét.

A 63 éves Madurót a héten New Yorkban, egy szövetségi bíróságon bilincsben vezették a tárgyalóterembe, ahol ártatlannak vallotta magát a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakban.

Venezuela ügyvivő elnöke, Delcy Rodríguez szerdán közölte, hogy országa nyitott egy az Egyesült Államokkal kötendő átfogó megállapodásra. A PDVSA állami olajvállalat megerősítette, hogy tárgyalások folynak Washingtonnal.