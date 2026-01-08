Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából.
Elfogták a „hamis orosz tankert”: Trump olajháborúja új szintre lépett
Az Egyesült Államok szerdán két, Venezuelához köthető olajszállító hajót foglalt le az Atlanti-óceánon, miközben Washington a Maduro-rezsim elleni szankciók szigorításával igyekszik ellenőrzése alá vonni a venezuelai olajexportot.
Az egyik lefoglalt tanker orosz lobogó alatt hajózott. A lépés illeszkedik Donald Trump elnök agresszív olajpolitikájába, amelynek célja, hogy az amerikai kontinens olajszállítását Washington befolyása alá vonja, és Venezuelát hosszabb távon szövetségesévé tegye.
Miután az amerikai erők szombaton katonai akcióval elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt Caracasban, Washington tovább szigorította a szankciók hatálya alá eső, a dél-amerikai OPEC-tagországba irányuló és onnan induló tengeri szállítmányok blokádját.
A Marinera nevű, korábban Bella-1 néven közlekedő nyersolajszállító több hetes üldözés után került amerikai kézre. A hajó korábban megtagadta, hogy az amerikai parti őrség emberei a fedélzetére lépjenek, majd orosz lobogót vont fel. A lefoglalás idején orosz tengeralattjáró és hadihajók tartózkodtak a közelben, ami tovább élezhette volna a feszültséget Moszkvával, amely nyíltan elítélte Washington venezuelai lépéseit - számolt be a Reuters.
"Hamis orosz olajszállítóról volt szó" – mondta JD Vance alelnök a Fox Newsnak. "Lényegében orosz tankernek próbálták álcázni magukat, hogy megússzák a szankciókat."
Szerdán az amerikai parti őrség egy másik, panamai lobogójú tankert, az M Sophiát is elfogta Dél-Amerika északkeleti partjainál. A hajó venezuelai nyersolajat szállított.
Az Egyesült Államok közlése szerint mindkét hajó ahhoz az úgynevezett árnyékflottához tartozik, amelyet a szankciók sújtotta venezuelai és iráni olaj tengeri szállítására használnak. A Fehér Ház bejelentette, hogy részben feloldják a Trump által 2019-ben, első elnöksége idején bevezetett venezuelai olajszankciókat. Trump kedden közölte, hogy az Egyesült Államok akár 50 millió hordó, jelenleg a szankciók miatt Venezuelában rekedt nyersolajat is finomíthat és értékesíthet.
Kína, Venezuela legnagyobb olajvásárlója élesen bírálta Washingtont. "Az Egyesült Államok nyílt erőszak-alkalmazása Venezuelával szemben és az 'Amerika az első' követelése Venezuela saját olajforrásai felett tipikus zsarnokoskodás" – jelentette ki Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Vance az interjúban azt sugallta, hogy az Egyesült Államok az olajkészleteken keresztül fogja irányítani az országot. "Mi ellenőrizzük az energiaforrásokat, és megmondjuk a rezsimnek, hogy addig adhatják el az olajat, amíg az Amerika nemzeti érdekeit szolgálja" – fogalmazott.
Diosdado Cabello venezuelai belügyminiszter szerint az amerikai támadásban mintegy száz venezuelai vesztette életét.
A 63 éves Madurót a héten New Yorkban, egy szövetségi bíróságon bilincsben vezették a tárgyalóterembe, ahol ártatlannak vallotta magát a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakban.
Venezuela ügyvivő elnöke, Delcy Rodríguez szerdán közölte, hogy országa nyitott egy az Egyesült Államokkal kötendő átfogó megállapodásra. A PDVSA állami olajvállalat megerősítette, hogy tárgyalások folynak Washingtonnal.
Az európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll: február végétől radikálisan meghosszabbodik a földgáz- és áramszerződésekkel folytatott kereskedés időtartama,
A Lidl Franciaországban több száz reklámja miatt kapott hatalmas bírságot, mostantól nem sugározhat tévés hirdetéseket.
A CIA egykori kémelhárítási vezetőjét 1994-ben ítélték el a Szovjetunió, majd Oroszország javára csaknem egy évtizeden át folytatott kémtevékenysége miatt.
Maduro uralma a kínai kapcsolatok is meggyengültek Venezuelában, ennek viszont az Egyesült Államok örül a legjobban.
Egy nyomozás derítette ki, hogy Oroszország az Egyesült Arab Emírségeken keresztül, hamisított dokumentumok segítségével jutott hozzá az amerikai Starlink műholdhálózathoz.
Esik a nyersolaj ára, és visszaestek az ázsiai részvénypiacok is: a befektetők a venezuelai politikai fordulat és az ország óriási kőolajtartalékainak sorsa miatt aggódnak.
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak t.artott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek
Az olajat piaci áron adják tovább, a bevétel felhasználását Donald Trump felügyeli.
Az Egyesült Államok katonai akcióban letartóztatta és New Yorkba szállította a venezuelai államfőt szombaton, ennek viszont hatása lehet az energiaszektorra.
Mette Frederiksen figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megtámadná Grönlandot, az a NATO és a második világháború utáni biztonsági rendszer végét jelentené.
Björk posztjában áldását adta "minden grönlandinak a függetlenségért vívott harcukhoz".
Meglepő vallomást tett Friedrich Merz a német gazdaság állapotáról: súlyosabb a helyzet, mint gondolták
Az eddigi intézkedések nem voltak elegendőek Németország gazdasági versenyképességének javításához.
Valószínűtlen, hogy Trump megáll Venezuelánál: ezek az országok retteghetnek az amerikai elnök terveitől
Kuba segítsége létfontosságú volt Maduro hatalmon tartásában, biztosítva közvetlen védelmét és tanácsadókat a biztonsági államapparátus működtetéséhez.
Nincs több TikTok, Insta, Snapchat a fiataloknak: itt az új törvényjavaslat, ami minden közösségi mediát bekorlátozna
A tervezett rendszer a fiók létrehozásakor nem csupán az életkor megadását követelné meg, hanem egy ellenőrző mechanizmust is alkalmazna.
Egyelőre fájó gyengeséget mutat Európa a Grönland-ügyben: így Trump akár még meg is szerezheti a szigetet
Európa óvatos kommunikációja mélyebb valóságot takar: amikor egy amerikai elnök nyíltan fenyegeti egy NATO-szövetséges területét, Európa ösztöne nem lehet a Washingtonnal való konfrontálódás.
Az orosz tisztek teljesen demotiváltak, rosszul tájékozódnak a helyi körülményekben, és a pokrovszki frontot veszélyes szolgálati helynek tekintik.
Miközben Maduro New Yorkban áll bíróság előtt, hűséges embere vette át a hatalmat Venezuelában.
A venezuelai elnök elfogásakor viselt Nike Tech melegítőruha iránti kereslet több online áruházban is megugrott.