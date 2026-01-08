2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
Konténerszállító hajó az Elba folyón az Északi-tenger felé tartva (napfelkelte)
Világ

Elfogták a „hamis orosz tankert”: Trump olajháborúja új szintre lépett

Pénzcentrum
2026. január 8. 13:13

Az Egyesült Államok szerdán két, Venezuelához köthető olajszállító hajót foglalt le az Atlanti-óceánon, miközben Washington a Maduro-rezsim elleni szankciók szigorításával igyekszik ellenőrzése alá vonni a venezuelai olajexportot.

Az egyik lefoglalt tanker orosz lobogó alatt hajózott. A lépés illeszkedik Donald Trump elnök agresszív olajpolitikájába, amelynek célja, hogy az amerikai kontinens olajszállítását Washington befolyása alá vonja, és Venezuelát hosszabb távon szövetségesévé tegye.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Miután az amerikai erők szombaton katonai akcióval elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt Caracasban, Washington tovább szigorította a szankciók hatálya alá eső, a dél-amerikai OPEC-tagországba irányuló és onnan induló tengeri szállítmányok blokádját.

A Marinera nevű, korábban Bella-1 néven közlekedő nyersolajszállító több hetes üldözés után került amerikai kézre. A hajó korábban megtagadta, hogy az amerikai parti őrség emberei a fedélzetére lépjenek, majd orosz lobogót vont fel. A lefoglalás idején orosz tengeralattjáró és hadihajók tartózkodtak a közelben, ami tovább élezhette volna a feszültséget Moszkvával, amely nyíltan elítélte Washington venezuelai lépéseit  - számolt be a Reuters.

"Hamis orosz olajszállítóról volt szó" – mondta JD Vance alelnök a Fox Newsnak. "Lényegében orosz tankernek próbálták álcázni magukat, hogy megússzák a szankciókat."

Szerdán az amerikai parti őrség egy másik, panamai lobogójú tankert, az M Sophiát is elfogta Dél-Amerika északkeleti partjainál. A hajó venezuelai nyersolajat szállított.

Az Egyesült Államok közlése szerint mindkét hajó ahhoz az úgynevezett árnyékflottához tartozik, amelyet a szankciók sújtotta venezuelai és iráni olaj tengeri szállítására használnak. A Fehér Ház bejelentette, hogy részben feloldják a Trump által 2019-ben, első elnöksége idején bevezetett venezuelai olajszankciókat. Trump kedden közölte, hogy az Egyesült Államok akár 50 millió hordó, jelenleg a szankciók miatt Venezuelában rekedt nyersolajat is finomíthat és értékesíthet.

Kína, Venezuela legnagyobb olajvásárlója élesen bírálta Washingtont. "Az Egyesült Államok nyílt erőszak-alkalmazása Venezuelával szemben és az 'Amerika az első' követelése Venezuela saját olajforrásai felett tipikus zsarnokoskodás" – jelentette ki Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Vance az interjúban azt sugallta, hogy az Egyesült Államok az olajkészleteken keresztül fogja irányítani az országot. "Mi ellenőrizzük az energiaforrásokat, és megmondjuk a rezsimnek, hogy addig adhatják el az olajat, amíg az Amerika nemzeti érdekeit szolgálja" – fogalmazott.

Diosdado Cabello venezuelai belügyminiszter szerint az amerikai támadásban mintegy száz venezuelai vesztette életét.

A 63 éves Madurót a héten New Yorkban, egy szövetségi bíróságon bilincsben vezették a tárgyalóterembe, ahol ártatlannak vallotta magát a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakban.

Venezuela ügyvivő elnöke, Delcy Rodríguez szerdán közölte, hogy országa nyitott egy az Egyesült Államokkal kötendő átfogó megállapodásra. A PDVSA állami olajvállalat megerősítette, hogy tárgyalások folynak Washingtonnal.

Kapcsolódó cikkeink:

 
Címlapkép: Getty Images
