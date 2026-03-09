Szeretnénk meghatározni, hogy milyen világban élünk, és ez miként viszonyul a korábban meghatározott normákhoz - mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Végre megszólalt a brutális olajárakról Donald Trump: szerinte ekkor eshet vissza
Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárása és a nukleáris fenyegetés felszámolása után az olajárak gyorsan visszaállnak a normál szintre. Miközben az amerikai vezetés a magas üzemanyagárak átmeneti jellegét hangsúlyozza, és beleszólást követel Irán jövőjébe, a fegyveres konfliktus újabb amerikai áldozatot követelt.
Az amerikai elnök a közösségi oldalán arról írt, hogy a jelenlegi árugrás csak rövid távú. Úgy fogalmazott, hogy az iráni fenyegetés megsemmisítése után az árak zuhanni fognak. A mostani drágulás szerinte csekély ár, amelyet az Egyesült Államoknak és a világnak a békéért fizetnie kell.
Trump egy televíziós interjúban azt is egyértelművé tette, hogy az új iráni vezető személyét neki is jóvá kell hagynia. Ha ez nem történik meg, az illető nem marad sokáig a posztján. Ezzel a határozottsággal akarja elkerülni, hogy Amerikának évtizedenként vissza kelljen térnie a térségbe a folyamatos fenyegetések miatt.
Az elnök szavait erősítette meg Chris Wright energiaügyi miniszter is. Ő szintén átmenetinek nevezte a magas üzemanyagárakat, és ígéretet tett arra, hogy azok hamarosan visszatérnek a konfliktus kitörése előtti szintre. Kiemelte továbbá: nem tervezik, hogy az amerikai katonai műveleteket kiterjesszék az iráni olaj- és energiaipari létesítményekre.
Eközben Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter egy interjúban nyílt, stratégiai partnerségnek nevezte országa és Oroszország viszonyát. Bár nem volt hajlandó egyértelműen megerősíteni, hogy kapnak-e orosz hírszerzési adatokat az amerikai célpontok elleni támadásokhoz, a két állam közötti kiváló kapcsolatra hivatkozott.
A harcoknak ugyanakkor továbbra is vannak súlyos emberveszteségei. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) bejelentette a konfliktus hetedik amerikai halálos áldozatát: egy Szaúd-Arábiában állomásozó katona vesztette életét, aki még egy március elsejei iráni csapásban sebesült meg. Szombaton egy amerikai támaszponton katonai tiszteletadás mellett fogadták annak a hat katonának a holttestét, akik a konfliktus első napján estek el egy kuvaiti bázist ért támadásban.
címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA



