Az Európai Unió tagállamainak, így Magyarországnak is június 7-ig kell átültetniük a hazai jogrendszerbe a bértranszparenciáról szóló új irányelvet.
Hatalmas nukleáris arzenál mozgósításába kezdett Európa: óriási a feszültség, a legrosszabbra is felkészültek
Emmanuel Macron francia elnök várható doktrínafrissítése ismét ráirányította a figyelmet az önálló európai nukleáris elrettentés kérdésére. Bár Franciaország és az Egyesült Királyság atomfegyver-arzenálja eltörpül az orosz vagy az amerikai készletek mellett, a két ország kapacitása együttesen is bőven elegendő a megfelelő elrettentő erőhöz. Ezzel párhuzamosan a növekvő európai stratégiai autonómia megítélése az Egyesült Államokban is kettős - mondta Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
Az Európai Unió nukleáris elrettentő erejét gyakorlatilag Franciaország adja, amely mintegy 290 saját fejlesztésű atomtöltettel rendelkezik. Ezeket főként négy ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáróra telepítik. Közülük egy folyamatosan járőrszolgálatot teljesít. Egyetlen ilyen hajó 96 darab, önállóan célra irányítható robbanófejet hordoz.
Ezek pusztító ereje egyenként nagyjából tízszerese a Hirosimára ledobott bombáénak. Ezt az arzenált a légierő vadászbombázóira szerelt, rövidebb hatótávolságú cirkálórakéták egészítik ki. Ha az Egyesült Államok nélküli európai NATO-erőket vizsgáljuk, ehhez a kapacitáshoz csatlakozik az Egyesült Királyság. A szigetország 220 robbanófejjel rendelkezik, amelyből 120 azonnal bevethető. A britek szintén négy nukleáris meghajtású tengeralattjárót üzemeltetnek. Fegyverzetük azonban nem teljesen önálló, mivel a hordozórakétákat az amerikaiaktól vásárolják.
Oroszország mintegy 1700 azonnal bevethető és további több ezer tartalékban lévő robbanófejjel, Kína pedig nagyjából 600 töltettel rendelkezik. Ennek ellenére a brit és a francia készlet együttesen bőven elegendő a sikeres elrettentéshez.
Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense rámutatott, hogy a két flotta egy-egy óceánon járőröző tengeralattjárója együttesen akár 140 nagyvárost is képes lenne megsemmisíteni. A nukleáris elrettentés logikája szerint ugyanis felesleges az ellenség legfontosabb célpontjait többszörösen letarolni. Az egyszeri, de garantált pusztítás képessége önmagában is maximális elrettentő erőt biztosít.
Az önállóbb európai védelempolitika kiépítését az Egyesült Államok jelenlegi vezetése részben elvárja, mivel ez jelentősen csökkentené a Washingtonra háruló anyagi terheket. Ugyanakkor komoly feszültségforrást jelent, hogy az európai országok többségében megingott a bizalom az amerikai vezetéssel szemben.
Ez a folyamat több európai vezető politikus közelmúltbeli nyilatkozatában is markánsan megmutatkozott, ami érthető módon visszatetszést kelt a tengerentúlon. A helyzet paradoxona egyértelmű. Rendkívül nehéz úgy felépíteni egy erős, akár Oroszországgal szemben is fellépni képes, stratégiailag autonóm Európát, hogy az a saját alapvető érdekeit követve olykor ne kerüljön ellentmondásba az amerikai elképzelésekkel.
Kegyetlen olajblokádra készül Irán: kapuban a totális káosz, már telepítik az aknákat, ez mindenkinek nagyon fájni fog
Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosba, a világ legfontosabb energetikai átjárójába.
Az elnök kommunikációja az elmúlt időszakban érezhetően megváltozott.
A jelentés szerint a bányából származó kobalt több autógyártó, köztük a Mercedes-Benz, a Stellantis, a BMW és a Volkswagen ellátási láncában is jelen van.
Von der Leyen durva beismerése egy csúcstalálkozón: ez volt Európa legnagyobb tévedése, de már készül a terv
Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a testület új stratégiát indít a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) fejlesztésére.
Drónok sértették meg a légterét, robbanások rázták meg az országot: mégis segélyt küld a támadónak ez az ország
A múlt héten iráni drónok hatoltak be Azerbajdzsán légterébe, Nahicseván egyik repülőterén pedig robbanásokat észleltek.
A visszaesés ellenére ez továbbra is a negyedik legerősebb februári eredmény a statisztikák kezdete óta.
Az erős adat arra utal, hogy az ország idén akár túlszárnyalhatja a 2025-ben elért, rekord magas kereskedelmi többletet.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő idén először beszélt egymással telefonon.
Az utóbbi időben egyre többen úgy érezhetik, hogy a világ kibillent abból a viszonylagos egyensúlyból, amelyhez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk.
Hiába zuhant be az ár, gigantikus csőd fenyegeti a világ legnagyobb kakaótermelőit: raktárakban áll a temérdek áru
Súlyos válságba került a világ kakaótermésének nagy részét adó Ghána és Elefántcsontpart.
Aszódi Attila elemzése azt vizsgálja, mit árulnak el az elmúlt napok eseményei az iráni állítások valóságtartalmáról, és milyen kockázatokkal járt volna a katonai beavatkozás elmaradása.
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
Az Izrael és a Hezbollah közötti háború második hetében az izraeli hadsereg helikopteres rajtaütést hajtott végre Kelet-Libanonban.
A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben.
Dinasztikus puccs a színfalak mögött? Így szerezte meg a teljhatalmat a rejtőzködő Modzstaba Hámenei
Modzstaba Hámenei, az amerikai-izraeli csapásokban életét vesztett Ali Hámenei ajatollah fia lett Irán új legfelsőbb vezetője.
A bank neve a napokban egy Magyarországon lefoglalt, hatalmas értékű készpénz- és aranyszállítmány kapcsán került a hazai figyelem középpontjába.
Teljes pálfordulás a Trump-kormányzattól: akkora a baj a világpiacon, hogy elképesztően ritka lépésre szánták el magukat
A G7-országok pénzügyminiszterei rendkívüli tanácskozáson egyeztetnek a stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról.
Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárása és a nukleáris fenyegetés felszámolása után az olajárak gyorsan visszaállnak a normál szintre.
Végleg átírnák a világ sorsát: Putyin régi terve kerülhet elő, asztalhoz ültetnék a legnagyobb hatalmakat
Szeretnénk meghatározni, hogy milyen világban élünk, és ez miként viszonyul a korábban meghatározott normákhoz - mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
