2026. március 11. szerda Szilárd
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
The nuclear warheads of a ballistic missile are aimed upwards for a nuclear strike. army weapons. the threat of a weapon.
Világ

Hatalmas nukleáris arzenál mozgósításába kezdett Európa: óriási a feszültség, a legrosszabbra is felkészültek

Pénzcentrum
2026. március 9. 09:11

Emmanuel Macron francia elnök várható doktrínafrissítése ismét ráirányította a figyelmet az önálló európai nukleáris elrettentés kérdésére. Bár Franciaország és az Egyesült Királyság atomfegyver-arzenálja eltörpül az orosz vagy az amerikai készletek mellett, a két ország kapacitása együttesen is bőven elegendő a megfelelő elrettentő erőhöz. Ezzel párhuzamosan a növekvő európai stratégiai autonómia megítélése az Egyesült Államokban is kettős - mondta Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.

Az Európai Unió nukleáris elrettentő erejét gyakorlatilag Franciaország adja, amely mintegy 290 saját fejlesztésű atomtöltettel rendelkezik. Ezeket főként négy ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáróra telepítik. Közülük egy folyamatosan járőrszolgálatot teljesít. Egyetlen ilyen hajó 96 darab, önállóan célra irányítható robbanófejet hordoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezek pusztító ereje egyenként nagyjából tízszerese a Hirosimára ledobott bombáénak. Ezt az arzenált a légierő vadászbombázóira szerelt, rövidebb hatótávolságú cirkálórakéták egészítik ki. Ha az Egyesült Államok nélküli európai NATO-erőket vizsgáljuk, ehhez a kapacitáshoz csatlakozik az Egyesült Királyság. A szigetország 220 robbanófejjel rendelkezik, amelyből 120 azonnal bevethető. A britek szintén négy nukleáris meghajtású tengeralattjárót üzemeltetnek. Fegyverzetük azonban nem teljesen önálló, mivel a hordozórakétákat az amerikaiaktól vásárolják.

Oroszország mintegy 1700 azonnal bevethető és további több ezer tartalékban lévő robbanófejjel, Kína pedig nagyjából 600 töltettel rendelkezik. Ennek ellenére a brit és a francia készlet együttesen bőven elegendő a sikeres elrettentéshez.

Kánai András jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
EZ IS ÉRDEKELHET
Kánai András jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
A jelen eseményei olyan sebességgel sodornak bennünket, hogy a jövőkutatás immár nem jóslás, hanem útmutató a túléléshez.

Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense rámutatott, hogy a két flotta egy-egy óceánon járőröző tengeralattjárója együttesen akár 140 nagyvárost is képes lenne megsemmisíteni. A nukleáris elrettentés logikája szerint ugyanis felesleges az ellenség legfontosabb célpontjait többszörösen letarolni. Az egyszeri, de garantált pusztítás képessége önmagában is maximális elrettentő erőt biztosít.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az önállóbb európai védelempolitika kiépítését az Egyesült Államok jelenlegi vezetése részben elvárja, mivel ez jelentősen csökkentené a Washingtonra háruló anyagi terheket. Ugyanakkor komoly feszültségforrást jelent, hogy az európai országok többségében megingott a bizalom az amerikai vezetéssel szemben.

Ez a folyamat több európai vezető politikus közelmúltbeli nyilatkozatában is markánsan megmutatkozott, ami érthető módon visszatetszést kelt a tengerentúlon. A helyzet paradoxona egyértelmű. Rendkívül nehéz úgy felépíteni egy erős, akár Oroszországgal szemben is fellépni képes, stratégiailag autonóm Európát, hogy az a saját alapvető érdekeit követve olykor ne kerüljön ellentmondásba az amerikai elképzelésekkel.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #egyesült államok #oroszország #franciaország #világ #védelem #kína #geopolitika #nato #Emmanuel Macron #fegyverkezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:53
09:44
09:41
09:34
09:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
2026. március 10.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
1 hete
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
24 órája
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
4
1 hete
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
5
2 napja
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 09:44
Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 06:03
Hivatalos bejelentés! Extra pénztámogatást kapnak a társasházban élők idén tavasszal Budapesten
Agrárszektor  |  2026. március 11. 09:04
Kiderült: ezeken a benzinkutakon nincs védett áron tankolás a magyaroknak