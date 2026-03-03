A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
Külföldön rekedt magyarok kapták a hidegzuhanyt: kiderült, mire nem ad egy fillért sem a biztosító háború esetén
A szombaton kitört közel-keleti háború miatt sok magyar utas rekedt külföldön, miközben az utasbiztosítások többsége nem nyújt fedezetet háborús vagy ahhoz hasonló helyzetekben. Malicskó Gábor, az UNIQA Biztosító lakossági Üzletágért felelős igazgatósági tagja szerint a háborús eseményekből eredő károk továbbra is kizárt kockázatnak számítanak, ugyanakkor a biztosító meghosszabbítja a háborús térségben rekedt ügyfelek szerződését, így a nem háborús eredetű betegségek és balesetek költségeit továbbra is megtéríti.
Pénzcentrum: Milyen esetekben térít az utasbiztosítás háborús vagy háborús jellegű helyzetben, és mikor nem?
Az UNIQA Biztosító által nyújtott utasbiztosítások általános szerződési feltételeinek ide vonatkozó fejezete szerint háborús vagy polgárháborús események nyomán keletkezett balesetekre a biztosító nem vállal fedezetet (függetlenül attól, hogy azok közvetlen vagy közvetetett oka-e maga a háborús esemény), továbbá azon belső zavargások, tüntetések miatt bekövetkező balesetekre sem, melyekben a biztosított aktívan részt vett.
A biztosított kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségének tesz eleget, ha a célhelyszínen hirtelen háború vagy belső zavargás tör ki, természeti katasztrófa következik be és emiatt megszakítja az utazását, az előre tervezett időpontnál korábban kénytelen visszautazni. Ebben az esetben a biztosító, az ügyfél hazaérkezését követően megtéríti a hazautazás igazolt költségeit, maximum 500 000 forint összeghatárig. A hazautazás megszervezését a biztosító nem tudja garantálni, ugyanígy az utazási költségek 500 000 forinton felüli részét sem vállalja át. Ám a biztosítottnak ebben az esetben is bejelentési kötelezettsége van.
Mivel jelen esetben a reptereket lezárták és a biztosítottaknak egyelőre nincs lehetőségük hazajutni, a szerződés fent idézett pontja nem alkalmazható a legtöbb esetben.
A háború, háborús esemény, polgárháború, felkelés, terrorcselekmény következményei az utasbiztosításoknál alapvetően kizárt kockázatok, vagyis az ezekből közvetlenül eredő károkra a biztosító nem vállal fedezetet. Abban az esetben viszont téríthet a biztosító, ha a biztosított nem háborús esemény, hanem „sima” betegség, baleset miatt szorul ellátásra, de ez történetesen egy olyan országban/közegben történik, ahol később háborús helyzet alakul ki.
Ha egy utas a légterek lezárása miatt reked külföldön, milyen költségeket vállal át a biztosító (szállás, étkezés, új repülőjegy, hosszabbított tartózkodás)?
A legtöbb utasbiztosító nem térít olyan esetekben, ha a biztosított a légtér lezárása miatt reked külföldön – ilyenkor a biztosító nem tudja átvállalni a felsorolt költségeket. Fontos azonban megemlíteni, hogy az UNIQA a háborús térségben rekedt utasok biztosítási szerződését meghosszabbítja a hazatérésük napjáig. Ennek köszönhetően, ha a biztosított nem háborús esemény, hanem betegség, baleset miatt szorul ellátásra, a felmerült költségeket a feltételekben leírtaknak megfelelően megtéríti a biztosító, függetlenül a légtérzártól.
Mi a teendője az utasnak ilyen helyzetben: milyen dokumentumokat, igazolásokat kell gyűjteni a későbbi kárigényhez?
Ajánlott összegyűjteni minden olyan igazolást, dokumentumot, amely szükségesnek tűnik a kiutazás időpontjának igazolásához, beszállókártya, eredeti jegy stb, illetve bármilyen írásos tájékoztatást a légtérzárról, járattörlés okáról: ide tartoznak például az írásos értesítések, e‑mailek, SMS-ek képernyőfotói, telefonos applikációkban kapott értesítések, reptéri igazolás.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ez a dokumentáció abban az esetben is szükséges lehet, ha az ügyfél nem konkrétan egy háborús övezetben rekedt, hanem például az adott térségben szállt volna át másik gépre.
Várható-e, hogy a biztosítók a jövőben módosítják a feltételeiket a mostani események tapasztalatai alapján?
A háborús és terrorcselekményhez kapcsolódó kockázatok a jövőben is jellemzően kizárt kockázatok maradnak az utasbiztosításokban. Ugyanakkor a biztosítók folyamatosan vizsgálják, hogyan lehet a mostani események tapasztalatai alapján még egyértelműbb, ügyfélbarátabb feltételeket és kiegészítő fedezeteket kialakítani például járattörlés, légtérzár vagy utazási korlátozások esetére.
Arra viszont mindenkor van lehetőség, hogy szigorúan a biztosítottak javára egyedileg eltérjünk a biztosítási feltételektől, ezáltal minél hatékonyabban segítve az utazókat.
A közel-keleti események miatt a Groupama Biztosító több száz ügyfele rekedt külföldön:
A szövetség közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy halaszthatatlan utazás esetén érdemes ellenőrizni, szerepel-e a célország a "nem ajánlott úticélok" között.
Az iráni háború okozta légtérzár és járattörlések miatt magyarok ezrei ragadtak külföldön, elsősorban az Egyesült Arab Emírségekben.
Nagyon fontos tudnivalókat közölt az egyik biztosítási alkusz azoknak, akik most a háború által érintett országokban vannak.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
Több hazai biztosító is arról számolt be, hogy idén jóval több kátyúkár-bejelentés futott be az autósoktól. Van, ahol tízszeres emelkedést látnak.
A jegybank adatai alapján az éves díjak növekedése mindössze 1,8 százalék volt, ami részben a lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók önkéntes díjkorlátozásának köszönhető.
Súlyos probléma veszélyeztett több magyar lakástulajt is: ezt kell tenned, ha el akarod kerülni a bajt
Az elemzés alapján a kármennyiség 36 százalékkal emelkedett az előző évekhez képest, és az éves károk közel harmada egyetlen nyári hónaphoz, a júliusi viharokhoz köthető.
Életveszélyes dolgot művel rengeteg magyar biztosítás nélkül: csak akkor döbbennek rá, ha már megtörtént a baj
Nemzetközi adatok szerint tízből két sportbaleset a sízéshez kapcsolódik.
Új módszere van a budapesti betörőknek: így jutnak be nyom nélkül a biztonsági ajtókon is, bárki lakását kifoszthatják
Speciális fólia és fémeszközök segítségével már úgy képesek kinyitni, majd visszazárni akár a modern biztonsági ajtókat is, hogy annak semmilyen látható nyoma nem marad.
Márciusban harmadik alkalommal indul el a lakásbiztosítási kampány, amely az elmúlt két évben érezhetően felpezsdítette a hazai biztosítási piacot.
Egyre több magyar lakástulaj jön rá, ezt érdemes meglépni 2026-ban: ők már védve vannak a drága meglepetésektől?
A felmérések alapján már nem az alacsony díj a döntő szempont, hanem a megfelelő fedezet, a magasabb kártérítés és a gyors kárrendezés.
Vádat emeltek egy hajléktalan férfi ellen, aki ellopta az eltűnt Egressy Mátyás telefonját, amelyet a 18 éves fiú egy éjszakai buszon hagyott.
Javában tart a tél és a síszezon, sok magyar pedig a környező országok síterepeit veszi célba.
A lépés mögött költségcsökkentési szándék állhat, ugyanakkor szakmai szempontból erősen kérdéses, mennyire bizonyul hatékonynak a döntés.
Az összeg 10 százalékkal magasabb a tavalyinál, ezt jobb, ha tudod, mielőtt biztosítást kötsz.
Kevés autós tudja, így nem fizetnek kártérítést, ha kátyú tette tönkre a kocsit: drága hibát követnek el sokan
A biztosítási szakértő szerint a kátyúk miatti autókárok rendezése sokszor azért fullad kudarcba, mert az autósok nem készülnek fel megfelelően a bizonyításra.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
A magyar lakások túlnyomó többsége papíron védett egy súlyos káresemény után, de ez önmagában még nem jelent valódi biztonságot.
2025-ben valamivel több mint 81 ezer kárbejelentés érkezett, ami csökkenésről árulkodik az előző évekhez képest.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.