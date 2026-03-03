Külföldön rekedt magyarok kapták a hidegzuhanyt: kiderült, mire nem ad egy fillért sem a biztosító háború esetén

A szombaton kitört közel-keleti háború miatt sok magyar utas rekedt külföldön, miközben az utasbiztosítások többsége nem nyújt fedezetet háborús vagy ahhoz hasonló helyzetekben. Malicskó Gábor, az UNIQA Biztosító lakossági Üzletágért felelős igazgatósági tagja szerint a háborús eseményekből eredő károk továbbra is kizárt kockázatnak számítanak, ugyanakkor a biztosító meghosszabbítja a háborús térségben rekedt ügyfelek szerződését, így a nem háborús eredetű betegségek és balesetek költségeit továbbra is megtéríti.

Pénzcentrum: Milyen esetekben térít az utasbiztosítás háborús vagy háborús jellegű helyzetben, és mikor nem?

Az UNIQA Biztosító által nyújtott utasbiztosítások általános szerződési feltételeinek ide vonatkozó fejezete szerint háborús vagy polgárháborús események nyomán keletkezett balesetekre a biztosító nem vállal fedezetet (függetlenül attól, hogy azok közvetlen vagy közvetetett oka-e maga a háborús esemény), továbbá azon belső zavargások, tüntetések miatt bekövetkező balesetekre sem, melyekben a biztosított aktívan részt vett.

A biztosított kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségének tesz eleget, ha a célhelyszínen hirtelen háború vagy belső zavargás tör ki, természeti katasztrófa következik be és emiatt megszakítja az utazását, az előre tervezett időpontnál korábban kénytelen visszautazni. Ebben az esetben a biztosító, az ügyfél hazaérkezését követően megtéríti a hazautazás igazolt költségeit, maximum 500 000 forint összeghatárig. A hazautazás megszervezését a biztosító nem tudja garantálni, ugyanígy az utazási költségek 500 000 forinton felüli részét sem vállalja át. Ám a biztosítottnak ebben az esetben is bejelentési kötelezettsége van.

Mivel jelen esetben a reptereket lezárták és a biztosítottaknak egyelőre nincs lehetőségük hazajutni, a szerződés fent idézett pontja nem alkalmazható a legtöbb esetben.

A háború, háborús esemény, polgárháború, felkelés, terrorcselekmény következményei az utasbiztosításoknál alapvetően kizárt kockázatok, vagyis az ezekből közvetlenül eredő károkra a biztosító nem vállal fedezetet. Abban az esetben viszont téríthet a biztosító, ha a biztosított nem háborús esemény, hanem „sima” betegség, baleset miatt szorul ellátásra, de ez történetesen egy olyan országban/közegben történik, ahol később háborús helyzet alakul ki.

Ha egy utas a légterek lezárása miatt reked külföldön, milyen költségeket vállal át a biztosító (szállás, étkezés, új repülőjegy, hosszabbított tartózkodás)?

A legtöbb utasbiztosító nem térít olyan esetekben, ha a biztosított a légtér lezárása miatt reked külföldön – ilyenkor a biztosító nem tudja átvállalni a felsorolt költségeket. Fontos azonban megemlíteni, hogy az UNIQA a háborús térségben rekedt utasok biztosítási szerződését meghosszabbítja a hazatérésük napjáig. Ennek köszönhetően, ha a biztosított nem háborús esemény, hanem betegség, baleset miatt szorul ellátásra, a felmerült költségeket a feltételekben leírtaknak megfelelően megtéríti a biztosító, függetlenül a légtérzártól.

Mi a teendője az utasnak ilyen helyzetben: milyen dokumentumokat, igazolásokat kell gyűjteni a későbbi kárigényhez?

Ajánlott összegyűjteni minden olyan igazolást, dokumentumot, amely szükségesnek tűnik a kiutazás időpontjának igazolásához, beszállókártya, eredeti jegy stb, illetve bármilyen írásos tájékoztatást a légtérzárról, járattörlés okáról: ide tartoznak például az írásos értesítések, e‑mailek, SMS-ek képernyőfotói, telefonos applikációkban kapott értesítések, reptéri igazolás.

Ez a dokumentáció abban az esetben is szükséges lehet, ha az ügyfél nem konkrétan egy háborús övezetben rekedt, hanem például az adott térségben szállt volna át másik gépre.

Várható-e, hogy a biztosítók a jövőben módosítják a feltételeiket a mostani események tapasztalatai alapján?

A háborús és terrorcselekményhez kapcsolódó kockázatok a jövőben is jellemzően kizárt kockázatok maradnak az utasbiztosításokban. Ugyanakkor a biztosítók folyamatosan vizsgálják, hogyan lehet a mostani események tapasztalatai alapján még egyértelműbb, ügyfélbarátabb feltételeket és kiegészítő fedezeteket kialakítani például járattörlés, légtérzár vagy utazási korlátozások esetére.

Arra viszont mindenkor van lehetőség, hogy szigorúan a biztosítottak javára egyedileg eltérjünk a biztosítási feltételektől, ezáltal minél hatékonyabban segítve az utazókat.