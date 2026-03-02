A forint az elmúlt két napban a globális devizapiac egyik legnagyobb vesztese lett a közel-keleti háború kirobbanása után:
Eldőlt, ki a mostani krízis nagy nyertese: mindent letarolhat a világon?
Bár az iráni konfliktus első hulláma még nem okozott drámai összeomlást a devizapiacokon, az ING elemzése szerint a dollár máris egyértelmű nyertesként emelkedik ki a helyzetből. Az elszálló energiaárak és a módosuló amerikai kamatvárakozások együttes hatása az amerikai devizát erősíti, miközben az euró és a feltörekvő piaci devizák pozíciói érezhetően romlanak.
A konfliktus devizapiaci hatásának legfontosabb közvetítő csatornája az energiaszektor. Mivel az Egyesült Államok mára gyakorlatilag energiafüggetlen, Európa és Ázsia viszont jelentős behozatalra szorul, a tartósan magas olaj- és gázárak eltérően érintik az egyes gazdaságokat. Amennyiben a közel-keleti feszültség nem enyhül, az energiaimportőr országok külső egyensúlya súlyos károkat szenvedhet. A piacok hevesen reagáltak: a Brent kőolaj ára jelentős, 10-12 százalékos, az európai gázár pedig közel 25 százalékos ugrással nyitott.
A befektetők emlékezetében még élénken él 2022 tavasza, amikor a száz dollár feletti olaj és a többszörösére dráguló gáz jelentősen rontotta az eurózóna és Japán cserearányait, ezzel tartós dollárerősödést indítva el. A konfliktus gyors rendeződésének hiányában ez a folyamat most megismétlődhet.
A dollár erősödésének másik pillére a monetáris politika változása. A dráguló energia inflációs nyomást generál, ami megköti a Federal Reserve kezét, így csökkent az esélye annak, hogy az amerikai jegybank idén kétszer is kamatot csökkentsen. Ha az infláció nem mérséklődik a várt ütemben, a lazítási ciklus eltolódhat. A rövid oldali amerikai hozamok emelkedése pedig hagyományosan a dollár malmára hajtja a vizet.
Ez a fordulat különösen érzékenyen érintheti a feltörekvő piacokat. Az elmúlt időszak tőkebeáramlása, amely a helyi devizák erősödését és a részvénypiacok emelkedését támogatta, a szigorúbb Fed-politika és az energiasokk hatására megfordulhat, a tőke pedig visszamenekülhet a dollárba. Ez a magyar forint számára sem kedvező hír.
Az európai kilátások szintén borúsabbá váltak. A befektetők év elején még a gazdasági élénkülésre és az ipari fellendülésre számítottak, ám a megugró energiaárak ezt a forgatókönyvet megkérdőjelezik. Az euró árfolyama emiatt nyomás alá került, és a feszült helyzet fennmaradása esetén az árfolyam visszatérhet az 1,16 körüli sávba. Ugyanakkor a svájci frank iránti kereslet is megnőtt, ami jelzi a menedékdevizák iránti növekvő igényt.
A következő hetekben várhatóan a geopolitikai események diktálják majd a tempót, háttérbe szorítva a makrogazdasági adatokat. Amíg a bizonytalanság és a magas energiaár fennmarad, a dollár megőrizheti előnyét, miközben az euró és a feltörekvő devizák továbbra is sérülékenyek maradnak.
