2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi tornáinak,
Sport

Megszólalt a FIFA a mexikói állapotokról: most kiderült, hagyják-e, hogy ott vb-meccs legyen

MTI
2026. február 27. 15:47

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) továbbra is kitart Mexikó mellett a 2026-os világbajnokság társrendezőjeként, annak ellenére, hogy az országban súlyos erőszakhullám tört ki egy drogkartell vezetője elleni hatósági akció nyomán. Gianni Infantino elnök személyesen biztosította a mexikói államfőt a szervezet töretlen bizalmáról.

A Jalisco Új Generáció kartell (CJNG) vezetője, Nemesio Oseguera Cervantes elleni műveleteket követő összecsapásokban már legalább 74 ember vesztette életét. A véres események dacára Gianni Infantino, a FIFA elnöke csütörtökön telefonon egyeztetett Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sportvezető jelezte: a szövetség teljes mértékben bízik abban, hogy az összes betervezett mérkőzést biztonságban le tudják bonyolítani. A mexikói államfő közösségi oldalán erősítette meg a tárgyalás tényét, hozzátéve: a világbajnokság előkészületei a megszokott ütemben, zavartalanul zajlanak.

Kapcsolódó cikkeink:

Mexikóban összesen 13 világbajnoki találkozóra kerül sor. Ebből négyet a Jalisco államban található Guadalajarában rendeznek, amely a CJNG kartell központjának számít. Bár Sheinbaum korábban határozottan kijelentette, hogy az országba látogatni nem jelent kockázatot, a helyzet mégis kritikusnak tűnik. Ennek jele, hogy biztonsági okokból törölték a jövő hétre tervezett műugró-világkupát, amelynek épp Guadalajara egyik külvárosa adott volna otthont.

Infantino a hét folyamán hangsúlyozta meggyőződését, miszerint "minden a lehető legjobban, zökkenőmentesen zajlik majd". A guadalajarai helyszín hamarosan élesben is vizsgázik, hiszen a négy nyári csoportmeccs előtt, március végén itt rendezik a pótselejtezőket is. A minitornán először Új-Kaledónia és Jamaica mérkőzik meg egymással, majd a párharc győztese Kongó ellen lép pályára a világbajnoki részvételért.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
0
2.
Dél-Afrika
0
3.
Dél-Korea
0
4.
Denmark/Czech/Ireland/North Macedonia
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.27.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #foci #sport #drog #erőszak #labdarúgás #világbajnokság #mexikó #FIFA #vb 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:31
16:05
15:47
15:28
15:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 27.
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
2026. február 27.
Érik az összeomlás? Több mint 200 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik napról a másikra
2026. február 27.
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
2
5 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
3
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
4
1 hete
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
5
1 hete
Bojkott az olimpián: megsértődtek az ukránok, nem lesznek ott az ünnepségen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító szövetkezet
szövetkezi formában működő biztosító, alapításához legalább 50 tag kell.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 16:05
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 15:28
Fordulat jöhet a háborúban? Zelenszkij jó hírekről számolt be
Agrárszektor  |  2026. február 27. 15:29
Káros növények lephetik el a hazai földeket: így lehet védekezni ellenük
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel