Megszólalt a FIFA a mexikói állapotokról: most kiderült, hagyják-e, hogy ott vb-meccs legyen

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) továbbra is kitart Mexikó mellett a 2026-os világbajnokság társrendezőjeként, annak ellenére, hogy az országban súlyos erőszakhullám tört ki egy drogkartell vezetője elleni hatósági akció nyomán. Gianni Infantino elnök személyesen biztosította a mexikói államfőt a szervezet töretlen bizalmáról.

A Jalisco Új Generáció kartell (CJNG) vezetője, Nemesio Oseguera Cervantes elleni műveleteket követő összecsapásokban már legalább 74 ember vesztette életét. A véres események dacára Gianni Infantino, a FIFA elnöke csütörtökön telefonon egyeztetett Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel.

A sportvezető jelezte: a szövetség teljes mértékben bízik abban, hogy az összes betervezett mérkőzést biztonságban le tudják bonyolítani. A mexikói államfő közösségi oldalán erősítette meg a tárgyalás tényét, hozzátéve: a világbajnokság előkészületei a megszokott ütemben, zavartalanul zajlanak.

Mexikóban összesen 13 világbajnoki találkozóra kerül sor. Ebből négyet a Jalisco államban található Guadalajarában rendeznek, amely a CJNG kartell központjának számít. Bár Sheinbaum korábban határozottan kijelentette, hogy az országba látogatni nem jelent kockázatot, a helyzet mégis kritikusnak tűnik. Ennek jele, hogy biztonsági okokból törölték a jövő hétre tervezett műugró-világkupát, amelynek épp Guadalajara egyik külvárosa adott volna otthont.

Infantino a hét folyamán hangsúlyozta meggyőződését, miszerint "minden a lehető legjobban, zökkenőmentesen zajlik majd". A guadalajarai helyszín hamarosan élesben is vizsgázik, hiszen a négy nyári csoportmeccs előtt, március végén itt rendezik a pótselejtezőket is. A minitornán először Új-Kaledónia és Jamaica mérkőzik meg egymással, majd a párharc győztese Kongó ellen lép pályára a világbajnoki részvételért.