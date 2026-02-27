Távozott posztjáról a 2030-as francia Alpok téli olimpia szervezőbizottságának vezérigazgatója, Cyril Linette.
Dollártízmilliókra perli a szövetséget a teniszezőnő: egyre súlyosabbak a botrányok
A Novak Djokovic által alapított szakadár játékos-szakszervezet, a Profi Teniszezők Szövetsége (PTPA) támogatásáról biztosította Tara Moore korábbi brit teniszezőt. A sportoló 20 millió dolláros kártérítési pert indított a Női Teniszszövetség (WTA) ellen gondatlanságra hivatkozva, az ügy pedig újabb frontot nyit a teniszvilágon belüli jogi háborúban - tudósított a The Guardian.
Tara Moore játékjogát 2022 júniusában függesztették fel, miután egy bogotái tornán boldenon és nandrolon jelenlétét mutatták ki a szervezetében. A 33 éves játékos végig tagadta a szándékos doppingolást. 2023 decemberében egy független testület felmentette őt, mivel valószínűsítették, hogy a pozitív tesztet szennyezett hús fogyasztása okozta.
A Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség (ITIA) fellebbezése nyomán azonban a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) 2025 júliusában visszaállította az eredeti négyéves eltiltást. Az indoklás szerint a játékos nem tudta minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a szervezetében talált magas nandrolonszint véletlen szennyeződés eredménye.
Keresetében Moore azt állítja, hogy a WTA elmulasztotta figyelmeztetni a játékosokat a húsfogyasztásból eredő szennyeződés kockázatára, különösen a kolumbiai fővárosban rendezett torna előtt. A vád szerint a WTA ezzel megszegte gondossági kötelezettségét.
A brit teniszező az elszenvedett anyagi károkért és jó hírnevének megsértéséért 20 millió dollár kártérítést követel. Moore emellett arra is hivatkozik, hogy az ITIA kettős mércét alkalmazott a sztárjátékosokkal szemben. Példaként említi, hogy hasonló, szennyeződéssel összefüggő ügyekben Jannik Sinner három hónapos, Iga Swiatek pedig mindössze egy hónapos eltiltást kapott.
Moore jogi képviseletét a PTPA partnerirodája, a King & Spalding látja el, az információk szerint pro bono alapon. A PTPA forrásai szerint a szervezet közvetlenül nem finanszírozza a pert, de teljes mellszélességgel támogatja Moore ügyét. Egy, az ügyet ismerő forrás a Guardiannek így nyilatkozott: "Támogatjuk Tarát, mert elképesztően bántak vele. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a különböző emberekre különböző szabályok vonatkoznak."
A PTPA már korábban is beperelte a WTA-t, az ATP-t és három Grand Slam-tornát egy amerikai szövetségi bíróságon. A vád szerint a szervezetek összejátszanak a pénzdíjak csökkentése érdekében, és korlátozó ranglistarendszert alkalmaznak. A szakszervezet emellett egy egymilliárd dolláros tőkebevonást is tervez egy új, globális versenysorozat finanszírozására. A szervezetet hat éve alapította Djokovics, aki azonban a múlt hónapban távozott a vezetésből.
A WTA szóvivője közölte, hogy tudomásuk van Moore keresetéről, és a megfelelő jogi úton fognak reagálni, hozzátéve, hogy a választottbírósági eljárás semleges keretek között zajlott. A Tennis Australia még az Australian Opent megelőzően megállapodást kötött a PTPA-val. Ennek értelmében az ausztrál szövetség kikerült a perből, cserébe pedig bizalmas pénzügyi információkat oszt meg a játékosszakszervezettel a többi torna ellen folytatott eljárás során.
Szoboszlaiék Sallaival játszanak, a győztes pedig a PSG-vel vagy a Chelsea-vel játszik a nyolc között.
A Manchester United akár 16 millió fontot is fizethet Ruben Amorim menesztéséért – derült ki a klub New York-i tőzsdére benyújtott pénzügyi jelentéséből
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapatának a razgradi mentalitást kell átmentenie a visszavágóra ahhoz, hogy ledolgozzák az egygólos hátrányt.
Kevés híja volt az újabb vb-botránynak: megállapodott a FIFA a szurkolókkal, ezt is lehet majd a meccseken
A skót labdarúgó-válogatott szurkolói engedélyt kaptak arra, hogy a vb-meccseken sporrannal – a kilt hagyományos kiegészítőjével – léphessenek be a stadionokba.
Spanyol focicsapat negyedét vette meg C. Ronaldo: tényleg a visszavonulásra készül a portugál szupersztár?
Cristiano Ronaldo 25 százalékos tulajdonrészt szerzett a spanyol másodosztályban szereplő UD Almería együttesében.
Az Egyesült Államok tizenegy rendező városa még mindig nem jutott hozzá a szövetségi kormányzat által jóváhagyott, közel 900 millió dolláros biztonsági kerethez.
A labdarúgás gyakorlatilag "felfalta" a világ szinte összes sportágát - állítja egy brit médiaipari vállalkozó.
A Manchester United nyereséget termelt a 2025. december végével záruló félévben, adósságállománya azonban tovább nőtt.
A német Der Klassikertől a londoni derbin át az olasz örökrangadóig mind az öt topligában sorra jönnek a csúcsmérkőzések.
A hétvégén hat mérkőzéssel folytatódik a Fizz Liga, ahol egyszerre éleződik ki a bajnoki címért zajló versenyfutás és a kiesés elkerüléséért vívott harc.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök arról biztosította a közvéleményt, hogy a labdarúgó-világbajnokságra érkező szurkolókat semmilyen veszély nem fenyegeti.
A Tottenham Hotspur egyre mélyebb válságba süllyed a Premier League-ben: a klubnak jelenleg azon kell gondolkodnia, mit csinálnak, ha kiesnének a másodosztályba.
Nagy tervekkel várja az F1-rajtot a legfiatalabb brit pilóta: sokat várnak tőle, de vajon nem bukik-e nagyot?
Arvid Lindblad mindössze 18 évesen, a valaha volt legfiatalabb brit Formula–1-es pilótaként készül rajthoz állni a Racing Bulls csapatával az Ausztrál Nagydíjon.
A Kansas City Chiefs vezetősége felkészült arra az eshetőségre, hogy Travis Kelce visszavonul az NFL-ből, bár a legendás tight end egyelőre nem hozott végleges döntést...
André Onana szeretne visszatérni a Manchester Unitedhez, hogy megküzdjön a kezdőcsapatba kerülésért, miután májusban lejár a Trabzonspornál töltött kölcsönszerződése.
Az MLSZ várhatóan bevezeti az osztályozót, így az élvonal 11. helyezettje a másodosztály ezüstérmesével küzd majd meg az NB I-es tagságért.
A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó őszintén vallott karrierje pénzügyi nehézségeiről, elmondása szerint volt olyan, hogy hónapokig fizetés nélkül kényszerült játszani.
Szoboszlai Dominik egy különleges, több mint százmillió forintot érő órát viselt legújabb interjújában.
