Dollártízmilliókra perli a szövetséget a teniszezőnő: egyre súlyosabbak a botrányok

A Novak Djokovic által alapított szakadár játékos-szakszervezet, a Profi Teniszezők Szövetsége (PTPA) támogatásáról biztosította Tara Moore korábbi brit teniszezőt. A sportoló 20 millió dolláros kártérítési pert indított a Női Teniszszövetség (WTA) ellen gondatlanságra hivatkozva, az ügy pedig újabb frontot nyit a teniszvilágon belüli jogi háborúban - tudósított a The Guardian.

Tara Moore játékjogát 2022 júniusában függesztették fel, miután egy bogotái tornán boldenon és nandrolon jelenlétét mutatták ki a szervezetében. A 33 éves játékos végig tagadta a szándékos doppingolást. 2023 decemberében egy független testület felmentette őt, mivel valószínűsítették, hogy a pozitív tesztet szennyezett hús fogyasztása okozta.

A Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség (ITIA) fellebbezése nyomán azonban a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) 2025 júliusában visszaállította az eredeti négyéves eltiltást. Az indoklás szerint a játékos nem tudta minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a szervezetében talált magas nandrolonszint véletlen szennyeződés eredménye.

Keresetében Moore azt állítja, hogy a WTA elmulasztotta figyelmeztetni a játékosokat a húsfogyasztásból eredő szennyeződés kockázatára, különösen a kolumbiai fővárosban rendezett torna előtt. A vád szerint a WTA ezzel megszegte gondossági kötelezettségét.

A brit teniszező az elszenvedett anyagi károkért és jó hírnevének megsértéséért 20 millió dollár kártérítést követel. Moore emellett arra is hivatkozik, hogy az ITIA kettős mércét alkalmazott a sztárjátékosokkal szemben. Példaként említi, hogy hasonló, szennyeződéssel összefüggő ügyekben Jannik Sinner három hónapos, Iga Swiatek pedig mindössze egy hónapos eltiltást kapott.

Moore jogi képviseletét a PTPA partnerirodája, a King & Spalding látja el, az információk szerint pro bono alapon. A PTPA forrásai szerint a szervezet közvetlenül nem finanszírozza a pert, de teljes mellszélességgel támogatja Moore ügyét. Egy, az ügyet ismerő forrás a Guardiannek így nyilatkozott: "Támogatjuk Tarát, mert elképesztően bántak vele. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a különböző emberekre különböző szabályok vonatkoznak."

A PTPA már korábban is beperelte a WTA-t, az ATP-t és három Grand Slam-tornát egy amerikai szövetségi bíróságon. A vád szerint a szervezetek összejátszanak a pénzdíjak csökkentése érdekében, és korlátozó ranglistarendszert alkalmaznak. A szakszervezet emellett egy egymilliárd dolláros tőkebevonást is tervez egy új, globális versenysorozat finanszírozására. A szervezetet hat éve alapította Djokovics, aki azonban a múlt hónapban távozott a vezetésből.

A WTA szóvivője közölte, hogy tudomásuk van Moore keresetéről, és a megfelelő jogi úton fognak reagálni, hozzátéve, hogy a választottbírósági eljárás semleges keretek között zajlott. A Tennis Australia még az Australian Opent megelőzően megállapodást kötött a PTPA-val. Ennek értelmében az ausztrál szövetség kikerült a perből, cserébe pedig bizalmas pénzügyi információkat oszt meg a játékosszakszervezettel a többi torna ellen folytatott eljárás során.