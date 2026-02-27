Portugáliába megy a Fradi, ám a párharcot itthon kezdi két hét múlva. Továbbjutás esetén görög vagy spanyol ellenfél következik.
Elképesztő, tényleg visszatérhet Szoboszlai volt edzője: egyre gyanúsabb Klopp, ebből mi lesz?
Az elmúlt napokban pletykák kaptak szárnyra Jürgen Klopp Red Bullnál betöltött pozíciójával kapcsolatban. Egy osztrák lap szerint a német szakember a távozást fontolgatja, ám a vállalat vezérigazgatója határozottan cáfolta az értesülést - írta meg a Daily Mail.
A Salzburger Nachrichten című osztrák lap értesülései szerint Klopp már az idei nyáron visszatérhet az edzősködéshez. Ennek oka, hogy a Red Bull égisze alá tartozó klubok – az RB Salzburg, az RB Leipzig, a New York Red Bulls és a Bragantino – nem értek el számottevő sikereket a 2025 januárjában kinevezett globális futballigazgató irányítása alatt.
A lap külön kiemelte az RB Leipzig helyzetét: a csapat jelenleg csupán az ötödik helyen áll a Bundesligában, és kemény küzdelmet vív a következő idényre szóló Bajnokok Ligája-indulásért. Az értesülés szerint a Red Bull nem gördítene akadályt Klopp távozása elé. Utódjaként a Crystal Palace-tól távozó Oliver Glasnert szemelték ki, aki 2012 és 2014 között már dolgozott az RB Salzburg másodedzőjeként.
Oliver Mintzlaff, a Red Bull vezérigazgatója csütörtökön egyértelműen cáfolt.
Ez teljes nonszensz, kitaláció az egész
– nyilatkozta a Sky Sports Germanynek. Mintzlaff hozzátette: rendkívül elégedettek Klopp munkájával, aki folyamatosan egyeztet az edzőkkel és a sportigazgatókkal, valamint hosszú távon fejleszti a cégcsoport futballfilozófiáját.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Klopp a 2023–24-es szezon végén hagyta el a Liverpoolt, azóta nem vállalt edzői munkát. Ügynöke, Marc Kosicke a Transfermarkt német portálnak adott interjújában a múlt héten elárulta: a Liverpool elhagyása után a Manchester United és a Chelsea is megkereste a szakembert, de az angol és az amerikai válogatott szövetségi kapitányi posztját is felkínálták neki.
Kosicke szerint védence a német válogatottnál is szóba jöhetett volna, ha Julian Nagelsmann nem töltené be a pozíciót. A Chelsea és a Manchester United egyaránt cáfolta az ügynök állításait.
Kosicke kiemelte: Klopp elégedett eddigi karrierjével, és büszke arra, hogy a futballtörténelem azon kevés edzője közé tartozik, akik pályafutásuk során mindössze három klubot irányítottak, és sehonnan sem menesztették őket.
A FIFA továbbra is kitart Mexikó mellett a 2026-os világbajnokság társrendezőjeként - az erőszakhullám ellenére is.
Hat európai élvonalbeli bajnokság kínál egy-egy péntek esti mérkőzést, a DVSC–MTK-tól az angliai Midlands-derbiig.
A Manchester United a nyári átigazolási időszakban szerződtette Senne Lammenst, aki mára a csapat egyik legjobb igazolásának bizonyul
Több európai labdarúgó-szövetség attól tart, hogy ráfizetéses lesz számukra az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokság.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapatának a razgradi mentalitást kell átmentenie a visszavágóra ahhoz, hogy ledolgozzák az egygólos hátrányt.
Kevés híja volt az újabb vb-botránynak: megállapodott a FIFA a szurkolókkal, ezt is lehet majd a meccseken
A skót labdarúgó-válogatott szurkolói engedélyt kaptak arra, hogy a vb-meccseken sporrannal – a kilt hagyományos kiegészítőjével – léphessenek be a stadionokba.
Spanyol focicsapat negyedét vette meg C. Ronaldo: tényleg a visszavonulásra készül a portugál szupersztár?
Cristiano Ronaldo 25 százalékos tulajdonrészt szerzett a spanyol másodosztályban szereplő UD Almería együttesében.
Az Egyesült Államok tizenegy rendező városa még mindig nem jutott hozzá a szövetségi kormányzat által jóváhagyott, közel 900 millió dolláros biztonsági kerethez.
A labdarúgás gyakorlatilag "felfalta" a világ szinte összes sportágát - állítja egy brit médiaipari vállalkozó.
A Manchester United nyereséget termelt a 2025. december végével záruló félévben, adósságállománya azonban tovább nőtt.
A német Der Klassikertől a londoni derbin át az olasz örökrangadóig mind az öt topligában sorra jönnek a csúcsmérkőzések.
A hétvégén hat mérkőzéssel folytatódik a Fizz Liga, ahol egyszerre éleződik ki a bajnoki címért zajló versenyfutás és a kiesés elkerüléséért vívott harc.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök arról biztosította a közvéleményt, hogy a labdarúgó-világbajnokságra érkező szurkolókat semmilyen veszély nem fenyegeti.
A Tottenham Hotspur egyre mélyebb válságba süllyed a Premier League-ben: a klubnak jelenleg azon kell gondolkodnia, mit csinálnak, ha kiesnének a másodosztályba.
Nagy tervekkel várja az F1-rajtot a legfiatalabb brit pilóta: sokat várnak tőle, de vajon nem bukik-e nagyot?
Arvid Lindblad mindössze 18 évesen, a valaha volt legfiatalabb brit Formula–1-es pilótaként készül rajthoz állni a Racing Bulls csapatával az Ausztrál Nagydíjon.
A Kansas City Chiefs vezetősége felkészült arra az eshetőségre, hogy Travis Kelce visszavonul az NFL-ből, bár a legendás tight end egyelőre nem hozott végleges döntést...
André Onana szeretne visszatérni a Manchester Unitedhez, hogy megküzdjön a kezdőcsapatba kerülésért, miután májusban lejár a Trabzonspornál töltött kölcsönszerződése.
Az MLSZ várhatóan bevezeti az osztályozót, így az élvonal 11. helyezettje a másodosztály ezüstérmesével küzd majd meg az NB I-es tagságért.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-