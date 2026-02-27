2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Jürgen Klopp falfestményének színes képe a liverpooli Anfield stadion közelében, az Egyesült Királyságban, 2024. október 27-én, kék ég alatt.
Sport

Elképesztő, tényleg visszatérhet Szoboszlai volt edzője: egyre gyanúsabb Klopp, ebből mi lesz?

Pénzcentrum
2026. február 27. 15:14

Az elmúlt napokban pletykák kaptak szárnyra Jürgen Klopp Red Bullnál betöltött pozíciójával kapcsolatban. Egy osztrák lap szerint a német szakember a távozást fontolgatja, ám a vállalat vezérigazgatója határozottan cáfolta az értesülést - írta meg a Daily Mail.

A Salzburger Nachrichten című osztrák lap értesülései szerint Klopp már az idei nyáron visszatérhet az edzősködéshez. Ennek oka, hogy a Red Bull égisze alá tartozó klubok – az RB Salzburg, az RB Leipzig, a New York Red Bulls és a Bragantino – nem értek el számottevő sikereket a 2025 januárjában kinevezett globális futballigazgató irányítása alatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lap külön kiemelte az RB Leipzig helyzetét: a csapat jelenleg csupán az ötödik helyen áll a Bundesligában, és kemény küzdelmet vív a következő idényre szóló Bajnokok Ligája-indulásért. Az értesülés szerint a Red Bull nem gördítene akadályt Klopp távozása elé. Utódjaként a Crystal Palace-tól távozó Oliver Glasnert szemelték ki, aki 2012 és 2014 között már dolgozott az RB Salzburg másodedzőjeként.

Oliver Mintzlaff, a Red Bull vezérigazgatója csütörtökön egyértelműen cáfolt.

Ez teljes nonszensz, kitaláció az egész

– nyilatkozta a Sky Sports Germanynek. Mintzlaff hozzátette: rendkívül elégedettek Klopp munkájával, aki folyamatosan egyeztet az edzőkkel és a sportigazgatókkal, valamint hosszú távon fejleszti a cégcsoport futballfilozófiáját.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Klopp a 2023–24-es szezon végén hagyta el a Liverpoolt, azóta nem vállalt edzői munkát. Ügynöke, Marc Kosicke a Transfermarkt német portálnak adott interjújában a múlt héten elárulta: a Liverpool elhagyása után a Manchester United és a Chelsea is megkereste a szakembert, de az angol és az amerikai válogatott szövetségi kapitányi posztját is felkínálták neki.

Kosicke szerint védence a német válogatottnál is szóba jöhetett volna, ha Julian Nagelsmann nem töltené be a pozíciót. A Chelsea és a Manchester United egyaránt cáfolta az ügynök állításait.

Kosicke kiemelte: Klopp elégedett eddigi karrierjével, és büszke arra, hogy a futballtörténelem azon kevés edzője közé tartozik, akik pályafutásuk során mindössze három klubot irányítottak, és sehonnan sem menesztették őket.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #visszatérés #futball #manchester united #premier league #bundesliga #edző #liverpool #chelsea #jürgen klopp #crystal palace #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:31
16:05
15:47
15:28
15:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 27.
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
2026. február 27.
Érik az összeomlás? Több mint 200 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik napról a másikra
2026. február 27.
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
2
5 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
3
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
4
1 hete
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
5
1 hete
Bojkott az olimpián: megsértődtek az ukránok, nem lesznek ott az ünnepségen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító szövetkezet
szövetkezi formában működő biztosító, alapításához legalább 50 tag kell.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 16:05
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 15:28
Fordulat jöhet a háborúban? Zelenszkij jó hírekről számolt be
Agrárszektor  |  2026. február 27. 15:29
Káros növények lephetik el a hazai földeket: így lehet védekezni ellenük
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel