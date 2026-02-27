Elképesztő, tényleg visszatérhet Szoboszlai volt edzője: egyre gyanúsabb Klopp, ebből mi lesz?

Az elmúlt napokban pletykák kaptak szárnyra Jürgen Klopp Red Bullnál betöltött pozíciójával kapcsolatban. Egy osztrák lap szerint a német szakember a távozást fontolgatja, ám a vállalat vezérigazgatója határozottan cáfolta az értesülést - írta meg a Daily Mail.

A Salzburger Nachrichten című osztrák lap értesülései szerint Klopp már az idei nyáron visszatérhet az edzősködéshez. Ennek oka, hogy a Red Bull égisze alá tartozó klubok – az RB Salzburg, az RB Leipzig, a New York Red Bulls és a Bragantino – nem értek el számottevő sikereket a 2025 januárjában kinevezett globális futballigazgató irányítása alatt.

A lap külön kiemelte az RB Leipzig helyzetét: a csapat jelenleg csupán az ötödik helyen áll a Bundesligában, és kemény küzdelmet vív a következő idényre szóló Bajnokok Ligája-indulásért. Az értesülés szerint a Red Bull nem gördítene akadályt Klopp távozása elé. Utódjaként a Crystal Palace-tól távozó Oliver Glasnert szemelték ki, aki 2012 és 2014 között már dolgozott az RB Salzburg másodedzőjeként.

Oliver Mintzlaff, a Red Bull vezérigazgatója csütörtökön egyértelműen cáfolt.

Ez teljes nonszensz, kitaláció az egész

– nyilatkozta a Sky Sports Germanynek. Mintzlaff hozzátette: rendkívül elégedettek Klopp munkájával, aki folyamatosan egyeztet az edzőkkel és a sportigazgatókkal, valamint hosszú távon fejleszti a cégcsoport futballfilozófiáját.

Klopp a 2023–24-es szezon végén hagyta el a Liverpoolt, azóta nem vállalt edzői munkát. Ügynöke, Marc Kosicke a Transfermarkt német portálnak adott interjújában a múlt héten elárulta: a Liverpool elhagyása után a Manchester United és a Chelsea is megkereste a szakembert, de az angol és az amerikai válogatott szövetségi kapitányi posztját is felkínálták neki.

Kosicke szerint védence a német válogatottnál is szóba jöhetett volna, ha Julian Nagelsmann nem töltené be a pozíciót. A Chelsea és a Manchester United egyaránt cáfolta az ügynök állításait.

Kosicke kiemelte: Klopp elégedett eddigi karrierjével, és büszke arra, hogy a futballtörténelem azon kevés edzője közé tartozik, akik pályafutásuk során mindössze három klubot irányítottak, és sehonnan sem menesztették őket.