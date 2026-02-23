Csehország és Szlovákia hasonló külső kitettség mellett is lényegesen jobban teljesített Magyarországnál.
Tényleg meglépi az MNB? Másfél év után nyúlhatnak a csodafegyverhez Varga Mihályék: minden egy irányba mutat
Közel másfél év szünet után minden jel arra mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden megkezdi a kamatcsökkentési ciklust. A szakértői várakozások szerint a kedvező januári inflációs adatok és a forint tartós stabilitása lehetővé teszi az alapkamat 25 bázispontos mérséklését 6,25 százalékra - írta a Portfolio.
Az elmúlt hónapokban fokozatosan érett a helyzet a monetáris lazításra. Bár a jegybank decemberben még az óvatosság mellett döntött, a januári adatok elhárították az akadályokat: az infláció 2,1 százalékra, nyolcéves mélypontra süllyedt. Ez az érték már a jegybanki célsáv alsó szélét súrolja, sőt, még az árstopok hatását figyelembe véve is a toleranciasávon belül marad. A kedvező képet erősíti a forint teljesítménye is, amely az elmúlt hetekben többéves csúcsokat ostromolt. A piac által korábban rettegett választási költekezés negatív hatásai ugyanis egyelőre nem jelentkeztek.
Az elemzői konszenzus szinte egyhangú: a Portfolio által megkérdezett szakértők többsége biztosra veszi a keddi vágást. Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint a feltételek teljesültek, a piac pedig már beárazta a ciklus elindulását. Ugyanakkor nem mindenki ennyire optimista. Az Equilor és a Századvég szakértői szerint a geopolitikai feszültségek – különösen az esetleges közel-keleti eszkaláció – és a döntéshozók óvatossága miatt elképzelhető, hogy az MNB még kivár. Szerintük lehetséges, hogy a jegybank most csak egy márciusi lépésre utaló jelzést ad.
A jövőbeli kamatpályát illetően a jegybank várhatóan továbbra is adatvezérelt marad. Bár a külső környezet támogató, kockázatok továbbra is fennállnak, például az ország kőolajellátásának bizonytalansága vagy a költségvetési lazítás esetleges inflációs hatása miatt. Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője szerint az MNB nem kötelezi el magát előre. Ha azonban a piaci stabilitás márciusban is fennmarad, újabb lazító lépés következhet.
Hosszabb távon az elemzők arra számítanak, hogy az alapkamat az év végére 5,50 százalék környékére csökkenhet. Ami a forint árfolyamát illeti, a szakértők nem várnak drasztikus gyengülést. Mivel a piac már felkészült a kamatvágásra, és a magyar kamatszint régiós összevetésben a csökkentés után is vonzó marad, a hazai fizetőeszköz stabilitása várhatóan fennmarad. Az MNB számára azonban továbbra is kulcskérdés lesz az egyensúlyozás a kamatok mérséklése és a piaci stabilitás megőrzése között.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
