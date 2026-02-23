Habzó víz és halpusztulás tapasztalható az Oroszlány felől érkező patakban, amely a Kecskédi-tavat táplálja. A hatóságok vizsgálódnak.
Döbbenet, de legalább 6 farkas élhet a Bükkben: 170 kilométeren át kutatták a nyomaikat
Sikeresen lezajlott a téli nagyragadozó-felmérés a Bükk térségében: a szakemberek több mint 170 kilométert gyalogoltak, hogy pontosabb képet kapjanak a farkasok állományáról. A vizsgálatok megerősítették, hogy a térségben több farkascsalád is él, köztük egy legalább hat egyedből álló falka.
Sikeresen lezajlott a téli nagyragadozó-felmérés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásával - adták hírül a honlapjukon. A szakemberek több mint 170 kilométert tettek meg kijelölt mintavételi útvonalakon, hogy adatokat gyűjtsenek a fokozottan védett farkasok jelenlétéről, mozgásáról és területhasználatáról.
Ahogy írták, a téli időszak különösen kedvez az ilyen vizsgálatoknak: a friss hóban jól kirajzolódnak a lábnyomok, így pontosabban követhető az állatok mozgása. A nyomrögzítés mellett genetikai mintákat is gyűjtöttek, amelyek segítségével az egyedek azonosíthatók, feltérképezhetők a rokonsági kapcsolatok, és pontosabban becsülhető a populáció mérete.
A felmérés megerősítette, hogy a Bükk térségében egy legalább hat egyedből álló farkascsalád él. A Mátra és közvetlen környezetében három különböző farkascsalád territóriuma érintkezik egymással, közülük az egyik család területe Nógrád vármegye területéről egészen a szlovák határig húzódik. A határ menti régiókban további két farkascsalád jelenléte is valószínűsíthető, amelyek élettere átnyúlik az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő területekre is.
A terepi bejárások során intenzív területjelöléseket is azonosítottak, vagyis olyan pontokat, ahol a farkasok szagjelekkel kommunikálnak egymással. A hóban kirajzolódó mintázatok közös játékot, illetve vadászati stratégiákat is feltártak: megfigyelhető volt, miként használják ki a ragadozók a terep adottságait – például vízfolyásokat vagy kerítéseket – a zsákmányszerzés során.
A monitoringmunkában a nemzeti park szakemberei mellett más szervezetek munkatársai és szakértők is részt vettek. A felmérés célja hosszú távon az, hogy pontosabb, tudományosan megalapozott képet adjon a hazai nagyragadozó-állomány helyzetéről és segítse a természetvédelmi döntéseket.
