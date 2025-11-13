A hírportál nem közölt részleteket arról, hogy a mérkőzést melyik országban rendeznék meg.
Sokkoló forgatókönyvet vázol fel a cseh elnök az oroszok ellen: ha ez bekövetkezik, ki tudja, mi lesz itt
A cseh köztársasági elnök, Petr Pavel kemény hangvételű kijelentése szerint a NATO-nak határozottabban kell fellépnie az orosz légtérsértésekkel szemben. Szerinte, ha Moszkva tovább teszteli a szövetség türelmét, a válasz akár az orosz repülőgépek lelövése is lehet, írja az Infostart.
Petr Pavel cseh államfő szerint a NATO-tagállamok nem nézhetik tétlenül, ahogy Oroszország rendszeresen megsérti a szövetség légterét. A Karlovy Vary-i kerületben, diákok előtt tartott beszélgetésen hangsúlyozta: Moszkva csak az erőt tiszteli, a visszafogottságot viszont gyengeségként értelmezi. Ezért szerinte a NATO-nak világosan és határozottan kell jeleznie, hogy megvédi saját légterét.
Felidézte, hogy korábban, a NATO Katonai Bizottságának elnökeként már tapasztalta az orosz provokációkat. „Provokáltak, tesztelték, meddig mehetnek el. Aztán körülbelül a tizedik incidenst követően a törökök megelégelték, és a két-három repülőgép egyikét lelőtték, onnantól csend lett” – mondta Pavel, utalva a 2015-ös törökországi esetre.
A cseh elnök szerint a Nyugat akkor attól tartott, hogy a török válaszlépés konfrontációhoz vezethet Oroszországgal, ám a várt eszkaláció végül elmaradt. Most viszont Moszkva ismét próbálgatja a NATO-országok türelmét, nemcsak katonai szinten, hanem politikailag is. „Ha a helyzet fordított lenne, Oroszország habozás nélkül lelőné a légterét megsértő gépet. Ők arra számítanak, hogy mi ezt nem tesszük meg, mert nem akarjuk eszkalálni a helyzetet. Ők viszont nem félnek az eszkalációtól” – fogalmazott.
Pavel szerint, ha a légtérsértések folytatódnak, a szövetségnek egyértelmű üzenetet kell küldenie: megvédi a saját tagállamait. „Aki megmutatja az erejét, az elnyeri a tiszteletet” – tette hozzá, utalva arra, hogy az utóbbi hetekben több NATO-tagállam is orosz drón- és repülőgép-incidensekről számolt be.
Az elnök a külpolitikai kérdéseken túl a cseh belpolitikára is kitért. Véleménye szerint a készülő új kormányprogramból hiányzik a biztonsági és külpolitikai dimenzió, pedig Csehország földrajzi helyzetéből adódóan nem vonhatja ki magát a térség konfliktusainak hatása alól.
„Csehország nem a levegőben lebeg – a határaink közelében zajló konfliktusok közvetlenül hatnak az ország biztonságára és jólétére” – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a kormányprogramnak világosan meg kell neveznie, ki vagy mi fenyegeti az ország biztonságát, és azt is, miként kívánja Csehország teljesíteni vállalásait az Európai Unió és a NATO felé.
Bár az elnök hivatalosan nem felel a kormány munkájáért, Petr Pavel szerint kötelessége, hogy véleményt formáljon a kabinet terveiről. Bízik abban, hogy Andrej Babiš, az ANO mozgalom vezetője megfontolja javaslatait, és a programban hangsúlyosabban jelenik meg a biztonságpolitika és a külpolitikai elkötelezettség.
Izland már a legrosszabb forgatókönyvre készül, nemzeti biztonsági kockázatnak minősítette az Atlanti-óceán fő áramlati rendszerének potenciális összeomlását.
Nagyon inog a miniszterelnök széke, egyre kevesebben bíznak benne: érik a totális politikai válság Nagy-Britanniában?
Lóg a levegőben Keir Starmer brit miniszterelnök leváltása. A kormányfő harcolni fog pozíciójáért.
A Sonder hétfőn csődöt jelentett, egy nappal azután, hogy a Marriott International közölte: véget ért a két vállalat közötti együttműködési megállapodás.
Tényleg időhatár nélkül kapott felmentést Magyarország a szankciók alól? Erről jobb tudni az orosz olaj kapcsán
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójával kapcsolatban továbbra is ellentmondásos információk keringenek az amerikai olajszankciók alóli magyar mentesség kérdéséről.
Olyan fegyvereket kért be Zelenszkij az amerikaiaktól, ami teljesen átírhatja a háborút: ez történne, ha megkapná
Az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen egyre hatékonyabbak.
Keményen üzent Putyin szóvivője: nem tudnak magyar javaslatokról, nincs egyeztetés az ukrajnai háború lezárásáról
Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin még nem értesült a magyar kezdeményezésekről.
Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze.
A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a több tízmilliárd fontos adóemelések csak tovább rontanák a helyzetet.
Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?
Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár.
Az orosz elnök távozása azonban nem jelenti automatikusan egy kevésbé veszélyes Oroszország létrejöttét.
A párizsi klímaegyezmény aláírása óta eltelt évtizedben a klímaváltozás gyorsabban súlyosbodott, mint ahogy a világ képes volt csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok használatát.
Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése
Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez.
Ezt nem láttuk jönni! Kihirdette a német államfő: Fenyegetést jelent az orosz agresszor, cselekednünk kell!
A német államfő a demokrácia védelmére szólított fel. "Cselekednünk kell. Képesek vagyunk rá. Demokráciánknak nem kell megadnia magát. A demokrácia meg tudja védeni magát."
A Kreml arra figyelmeztetett, hogy Oroszország kénytelen lesz hasonlóképpen cselekedni, ha az Egyesült Államok vagy bármely más ország ilyen kísérleteket hajtana végre.
Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben.
Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól, amely a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszere.
Törökország népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu és kormányának 36 magas rangú tisztviselője ellen.
Orbán Viktor sajtótájékoztatón számolt be az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.