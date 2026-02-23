Elképesztő: még kilencnyilast is dobott a holland dartsos, mégis kikapott a döntőben + videó

Luke Littler nyerte a Poland Darts Open döntőjét, miután 8–4-re legyőzte Gian van Veent, hiába dobott a holland játékos kilencnyilast is a mérkőzés során - írta a BBC.

A világbajnoki döntős Littler kiváló formában játszott: hét darab 180-at dobott, körátlaga pedig meghaladta a 108 pontot. Ellenfele, Van Veen – aki a januárban a világbajnoki fináléban is alulmaradt Littlerrel szemben – pályafutása első televíziós kilencnyilasát mutatta be, ám ez sem bizonyult elegendőnek a győzelemhez.

A döntő az ötödik legben vált igazán izgalmassá, amikor Van Veen két 180-as körrel és egy 141-es kiszállóval tökéletes leget produkálva 3–2-re átvette a vezetést. A dartsban ritkán látható kilenc nyilas kiszállóról itt egy videó:

A bravúr azonban Littlert is felrázta: a következő négy játékot megnyerve 6–3-ra elhúzott. Bár a holland még szépített, a brit játékos magabiztosan zárta le a mérkőzést, és az utolsó két leget mindössze 28 nyílból megoldva 8–4-es győzelmet aratott.

A lengyelországi verseny az European Tour-sorozat történetének első lengyel állomása volt, így Littler első bajnokként írta be nevét a torna történelemkönyvébe. A brit játékosnak ez az ötödik European Tour-győzelme. A vasárnapi fináléig vezető úton Ross Smith-t, Josh Rockot és Chris Dobey-t győzte le, míg Van Veen Nathan Aspinallt, Wessel Nijmant és a világranglista második helyezettjét, Luke Humphriest búcsúztatta.

Nagyon jó hétvégém volt. A Premier League első három hetében nem éreztem jól magam, úgyhogy erre a sikerre kifejezetten szükségem volt

– értékelte a döntőt Littler. Az European Tour következő állomása a március 13-án Göttingenben megrendezésre kerülő European Darts Trophy lesz.