2026. február 23. hétfő Alfréd
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A nyíl eltalálja a céltáblát. darts, játék, sport, bull, bullseye
Sport

Elképesztő: még kilencnyilast is dobott a holland dartsos, mégis kikapott a döntőben + videó

Pénzcentrum
2026. február 23. 11:23

Luke Littler nyerte a Poland Darts Open döntőjét, miután 8–4-re legyőzte Gian van Veent, hiába dobott a holland játékos kilencnyilast is a mérkőzés során - írta a BBC.

A világbajnoki döntős Littler kiváló formában játszott: hét darab 180-at dobott, körátlaga pedig meghaladta a 108 pontot. Ellenfele, Van Veen – aki a januárban a világbajnoki fináléban is alulmaradt Littlerrel szemben – pályafutása első televíziós kilencnyilasát mutatta be, ám ez sem bizonyult elegendőnek a győzelemhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntő az ötödik legben vált igazán izgalmassá, amikor Van Veen két 180-as körrel és egy 141-es kiszállóval tökéletes leget produkálva 3–2-re átvette a vezetést. A dartsban ritkán látható kilenc nyilas kiszállóról itt egy videó:

A bravúr azonban Littlert is felrázta: a következő négy játékot megnyerve 6–3-ra elhúzott. Bár a holland még szépített, a brit játékos magabiztosan zárta le a mérkőzést, és az utolsó két leget mindössze 28 nyílból megoldva 8–4-es győzelmet aratott.

A lengyelországi verseny az European Tour-sorozat történetének első lengyel állomása volt, így Littler első bajnokként írta be nevét a torna történelemkönyvébe. A brit játékosnak ez az ötödik European Tour-győzelme. A vasárnapi fináléig vezető úton Ross Smith-t, Josh Rockot és Chris Dobey-t győzte le, míg Van Veen Nathan Aspinallt, Wessel Nijmant és a világranglista második helyezettjét, Luke Humphriest búcsúztatta.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Nagyon jó hétvégém volt. A Premier League első három hetében nem éreztem jól magam, úgyhogy erre a sikerre kifejezetten szükségem volt

– értékelte a döntőt Littler. Az European Tour következő állomása a március 13-án Göttingenben megrendezésre kerülő European Darts Trophy lesz.
Címlapkép: Getty Images
#sport #hollandia #verseny #lengyelország #győzelem #brit #döntő #darts

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:36
12:29
12:14
12:03
11:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
2026. február 23.
Növekvő energiaárak, bezárások, elhalasztott beruházások: a túlélésért küzd a fém- és acélipar
2026. február 23.
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
4 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
7 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkáltatói felelősségbiztosítás
a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a munkáltató helyett - megtéríti azokat a károkat, amelyekért az üzemi baleset, esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelősséggel tartozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 12:14
Háború vagy megállapodás? Irán és az USA a szakadék szélén tárgyal tovább
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 10:02
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
Agrárszektor  |  2026. február 23. 11:32
Fontos programsorozat indul itthon: ez sok mindenre hatással lehet
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel