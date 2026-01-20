Figyelmeztet a cseh elnök: óriási törést okozhat Európában Donald Trump, szembe kell néznünk önmagunkkal

Európa komoly megosztottság elé nézhet az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos nyomásgyakorlása miatt – figyelmeztetett Petr Pavel cseh államfő. Szerinte törés alakulhat ki azok között az országok között, amelyek ragaszkodnak az uniós értékekhez és jogi normákhoz, illetve azok között, amelyek elfogadják az erőpolitikát. A cseh elnök hangsúlyozta: Európának döntenie kell arról, milyen elvek mentén kíván továbbhaladni. A kérdésben a cseh kormányfő nyilatkozatai is vitát váltottak ki.

Európa válaszút elé kerülhet az Egyesült Államok részéről tapasztalható nyomásgyakorlás következtében, és megosztottság alakulhat ki a szabályokra építő, illetve az erőpolitikát elfogadó országok és politikusok között – erről beszélt Petr Pavel cseh államfő újságíróknak, miután hétfőn a Vatikánban találkozott a pápával. Pavel a Grönland megszerzését érintő amerikai törekvések kapcsán hangsúlyozta: Európának szembe kell néznie önmagával, és egyértelművé kell tennie, milyen irányt kíván követni a jövőben.

Arról van szó, hogy létrejön-e az európai országok olyan csoportja, amely kitart az európai értékek és szabályok mellett, amelyeken az Európai Unió megalakult, vagy egyfajta törésre kerül sor, amelyben néhány európai ország képviselője, esetleg egész államok az erő érvényesítésének oldalára állnak, mellőzve a jog és a szabályok figyelembe vételét

– fogalmazott a cseh elnök, aki szerint a hatályos szabályok tiszteletben tartásának minden körülmények között elsőbbséget kell élveznie a politikai vagy geopolitikai nyomásgyakorlással szemben.

Megszólalása vélhetően saját miniszterelnökének, Andrej Babišnak is szólt, aki hétfőn egy sajtótájékoztatón bizonytalan választ adott arra a kérdésre, hogy Csehország egyértelműen kiáll-e Grönland mellett:

Ezt nem tudom kijelenteni. Az Egyesült Államok a NATO vezetője. Ezek a konfrontációk kontraproduktívak, és megállapodásra kell jutnunk.

Babiš később árnyalta álláspontját, hangsúlyozva Grönland jogi státuszát és a diplomácia fontosságát:

Grönland Dánia autonóm területe. Erről nincs vita. Mi azonban a párbeszédet fogjuk támogatni, nem a deklarációkat. A külpolitika ugyanis a diplomáciáról szól, nem arról, hogy ki tesz közzé erősebb nyilatkozatot a közösségi oldalakon.

Ebben az utóbbi megközelítésben már összhang mutatkozik az államfő és a kormányfő álláspontja között: Petr Pavel szintén a tárgyalásos megoldásokat és a diplomáciai eszközöket részesítené előnyben az erőből történő – akár gazdasági, akár katonai – nyomásgyakorlással szemben.