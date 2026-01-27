Csomagol az orosz hadsereg, végleg elhagyják a kulcsfontosságú bázist: mire készülhet Putyin?

Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása a kamislíi repülőtérről. A 2019 óta működő bázis kiürítése összefüggésben áll a szíriai kormányerők térnyerésével, amelyek az elmúlt időszakban sorra vették át az ellenőrzést a korábban kurd irányítás alatt álló területek felett - írta meg a Portfolio.

A kamislíi támaszpont jóval szerényebb méretű volt, mint Oroszország Földközi-tenger partján lévő légitámaszpontja és haditengerészeti komplexuma. A mostani visszavonulás azt követi, hogy Ahmed es-Sará szíriai elnök kormányerői az elmúlt hetekben jelentős területeket szereztek vissza a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőktől az ország északi és keleti régióiban. Damaszkusz deklarált célja, hogy helyreállítsa az állam teljes területe feletti szuverenitását. A kormányerők és a kurd fegyveres csoportok között érvényben lévő, törékeny tűzszünetet szombaton újabb két héttel meghosszabbították.

A helyzetet ismerő források szerint az orosz személyi állomány egy része a nyugat-szíriai Hmejmím légitámaszpontra települ át, míg más egységeket közvetlenül Oroszországba irányítanak vissza. Nyugat-szíriai biztonsági körök megerősítették, hogy az elmúlt napokban orosz katonai járműveket és nehézfegyverzettel felszerelt eszközöket szállítottak át Kamislíból a hmejmími bázisra.

Az orosz védelmi minisztérium eddig nem kommentálta az átcsoportosítást. A Kommerszant orosz lap a múlt héten, névtelenséget kérő szíriai forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a damaszkuszi kormány felszólíthatja az orosz erőket a támaszpont kiürítésére, miután a kurd alakulatokat teljesen kiszorítják a térségből, mivel így "nincs már dolguk ott".

Moszkva hosszú ideig szoros partneri viszonyt ápolt a megbuktatott Bassár el-Aszad rendszerével, ám Sará hatalomra kerülése után is sikerült konstruktív kapcsolatokat kiépítenie az új szíriai vezetéssel. Az új elnök korábban biztosította Vlagyimir Putyin orosz államfőt arról, hogy tiszteletben tartja a korábbi orosz–szíriai megállapodásokat. Ez arra utal, hogy Oroszország két meghatározó szíriai katonai bázisa hosszú távon fennmaradhat.