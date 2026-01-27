2026. január 27. kedd Angelika
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az orosz hadsereg és fegyverek koncepciója
Világ

Csomagol az orosz hadsereg, végleg elhagyják a kulcsfontosságú bázist: mire készülhet Putyin?

Pénzcentrum
2026. január 27. 14:50

Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása a kamislíi repülőtérről. A 2019 óta működő bázis kiürítése összefüggésben áll a szíriai kormányerők térnyerésével, amelyek az elmúlt időszakban sorra vették át az ellenőrzést a korábban kurd irányítás alatt álló területek felett - írta meg a Portfolio.

A kamislíi támaszpont jóval szerényebb méretű volt, mint Oroszország Földközi-tenger partján lévő légitámaszpontja és haditengerészeti komplexuma. A mostani visszavonulás azt követi, hogy Ahmed es-Sará szíriai elnök kormányerői az elmúlt hetekben jelentős területeket szereztek vissza a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőktől az ország északi és keleti régióiban. Damaszkusz deklarált célja, hogy helyreállítsa az állam teljes területe feletti szuverenitását. A kormányerők és a kurd fegyveres csoportok között érvényben lévő, törékeny tűzszünetet szombaton újabb két héttel meghosszabbították.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

A helyzetet ismerő források szerint az orosz személyi állomány egy része a nyugat-szíriai Hmejmím légitámaszpontra települ át, míg más egységeket közvetlenül Oroszországba irányítanak vissza. Nyugat-szíriai biztonsági körök megerősítették, hogy az elmúlt napokban orosz katonai járműveket és nehézfegyverzettel felszerelt eszközöket szállítottak át Kamislíból a hmejmími bázisra.

Az orosz védelmi minisztérium eddig nem kommentálta az átcsoportosítást. A Kommerszant orosz lap a múlt héten, névtelenséget kérő szíriai forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a damaszkuszi kormány felszólíthatja az orosz erőket a támaszpont kiürítésére, miután a kurd alakulatokat teljesen kiszorítják a térségből, mivel így "nincs már dolguk ott".

Moszkva hosszú ideig szoros partneri viszonyt ápolt a megbuktatott Bassár el-Aszad rendszerével, ám Sará hatalomra kerülése után is sikerült konstruktív kapcsolatokat kiépítenie az új szíriai vezetéssel. Az új elnök korábban biztosította Vlagyimir Putyin orosz államfőt arról, hogy tiszteletben tartja a korábbi orosz–szíriai megállapodásokat. Ez arra utal, hogy Oroszország két meghatározó szíriai katonai bázisa hosszú távon fennmaradhat.
Címlapkép: Getty Images
#repülőtér #világ #katonák #hadsereg #geopolitika #vlagyimir putyin #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #szíria #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:59
14:50
14:45
14:33
14:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
2026. január 27.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
2026. január 27.
Tűzoltásra sem elég Nagy Mártonék új mentőcsomagja? Súlyos válságban a magyar éttermek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 27. kedd
Angelika
5. hét
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
7 napja
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
3
2 hete
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
4
6 napja
Most érkezett! Elköltöztethetik a világgazdasági fórumot Davosból: ez az oka
5
1 hete
Csőd szélén táncol az ország: már csak a csodában lehet bízni, semmi sem segít?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 14:12
Itt az MNB kamatdöntése: összeült a Monetáris Tanács, ez lesz a jegybanki alapkamattal
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 13:59
Januári rezsistop: fontos bejelentést tett az MVM, ezt tedd, ha már kaptál fűtésszámlát
Agrárszektor  |  2026. január 27. 14:34
Beindultak a franciák: felpörgött a spárgabiznisz az országban