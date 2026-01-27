Csomagol az orosz hadsereg, végleg elhagyják a kulcsfontosságú bázist: mire készülhet Putyin?

A rakéták Phenjantól északra lévő lőtérről indultak délután 4 óra előtt, és hozzávetőlegesen 350 kilométert repültek.
Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása a kamislíi repülőtérről. A 2019 óta működő bázis kiürítése összefüggésben áll a szíriai kormányerők térnyerésével, amelyek az elmúlt időszakban sorra vették át az ellenőrzést a korábban kurd irányítás alatt álló területek felett - írta meg a Portfolio.
A kamislíi támaszpont jóval szerényebb méretű volt, mint Oroszország Földközi-tenger partján lévő légitámaszpontja és haditengerészeti komplexuma. A mostani visszavonulás azt követi, hogy Ahmed es-Sará szíriai elnök kormányerői az elmúlt hetekben jelentős területeket szereztek vissza a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőktől az ország északi és keleti régióiban. Damaszkusz deklarált célja, hogy helyreállítsa az állam teljes területe feletti szuverenitását. A kormányerők és a kurd fegyveres csoportok között érvényben lévő, törékeny tűzszünetet szombaton újabb két héttel meghosszabbították.
A helyzetet ismerő források szerint az orosz személyi állomány egy része a nyugat-szíriai Hmejmím légitámaszpontra települ át, míg más egységeket közvetlenül Oroszországba irányítanak vissza. Nyugat-szíriai biztonsági körök megerősítették, hogy az elmúlt napokban orosz katonai járműveket és nehézfegyverzettel felszerelt eszközöket szállítottak át Kamislíból a hmejmími bázisra.
Az orosz védelmi minisztérium eddig nem kommentálta az átcsoportosítást. A Kommerszant orosz lap a múlt héten, névtelenséget kérő szíriai forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a damaszkuszi kormány felszólíthatja az orosz erőket a támaszpont kiürítésére, miután a kurd alakulatokat teljesen kiszorítják a térségből, mivel így "nincs már dolguk ott".
Moszkva hosszú ideig szoros partneri viszonyt ápolt a megbuktatott Bassár el-Aszad rendszerével, ám Sará hatalomra kerülése után is sikerült konstruktív kapcsolatokat kiépítenie az új szíriai vezetéssel. Az új elnök korábban biztosította Vlagyimir Putyin orosz államfőt arról, hogy tiszteletben tartja a korábbi orosz–szíriai megállapodásokat. Ez arra utal, hogy Oroszország két meghatározó szíriai katonai bázisa hosszú távon fennmaradhat.
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el.
Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat.
Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A fegyverkezési program finanszírozása ugyanakkor hosszabb távon komoly kérdéseket vet fel.
A hír nyomán a magyar olajvállalat részvényei történelmi csúcsra emelkedtek.
A NATO délkeleti szárnyán szolgáló erők minőségi fejlesztése zajlik, az amerikai jelenlét létszáma azonban változatlan marad.
Az Európai Bizottság új ipari stratégiája meglepően ismerős eszközökhöz nyúl: lényegében átvenné Peking évtizedeken át alkalmazott módszereit.
Az Európai Bizottság korábbi vezetője szerint a transzatlanti kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek.
A demonstrálók a bevándorlási hivatal felszámolását követelik, miközben a Trumpék által jelentősen megerősített szervezet egyre mélyebb társadalmi szakadékot okoz az országban.
A cél a szervezet energiapolitikájának átalakítása és orosz befolyás csökkentése az energiaellátás terén.
Moszkva szerint az EU politikai vezetése alkalmatlan a békeközvetítésre, miközben az amerikai szerepvállalást már jóval megértőbben kezeli.
Volodimir Zelenszkij: Az Egyesült Államok Ukrajnának szánt biztonsági garanciáiról szóló dokumentum elkészült, már csak a ratifikációra vár
A demokraták ellenállásának hatása messze túlmutat a Belbiztonsági Minisztériumon.
A CashTag legújabb adásban Grönlandról volt szó, és arról, hogy miért fórósodott fel a nemzetközi helyzet ennyire a sziget körül és miért érdekes ennyire a...
Az ország lakossága extrém hidegben, naponta mindössze néhány órányi áramszolgáltatással kénytelen beérni.
Donald Trump részleteket osztott meg egy eddig ismeretlen amerikai katonai technológiáról, amelyet egy Venezuela elleni művelet során alkalmaztak.
