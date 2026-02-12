A magyar válogatott közepes csoportba került: meg kell küzdenie a feljutásért Ukrajnával, Georgiával és az északírekkel is a feljebb jutásért.
Yettelesek figyelem! Fontos megállapodást kötött a mobilszolgáltató
Stratégiai együttműködés keretében a Yettel az év második felétől vezetékes internetszolgáltatást indít a 4iG tulajdonában lévő 2Connect nagykereskedelmi hálózatán, jelentősen bővítve szolgáltatási palettáját és földrajzi lefedettségét.
A 4iG Csoport érdekeltségébe tartozó 2Connect nagykereskedelmi távközlési vállalat stratégiai megállapodást írt alá a Yettel Magyarországgal. Ennek eredményeként a mobilszolgáltató vezetékes, szélessávú internetszolgáltatással bővítheti kínálatát. Az együttműködés értelmében a 2Connect gigabit-képes infrastruktúrája biztosít majd nagykereskedelmi hozzáférést a Yettel számára.
A megállapodás nyomán 2024 második felétől a Yettel saját szolgáltatásként értékesíthet helyhez kötött internetelérést mind a lakossági, mind az üzleti szegmensben. Ez jelentős előrelépés a vállalat számára, mivel portfóliója eddig kizárólag mobilszolgáltatásokra korlátozódott.
A 2Connect üzleti modellje semleges infrastruktúra-szolgáltatóként működik, vagyis nem egyetlen piaci szereplő számára teszi elérhetővé hálózatát. A vállalat kizárólag nagykereskedelmi szinten tevékenykedik, végfelhasználók számára közvetlenül nem értékesít. Feladata a távközlési szolgáltatók technológiai hátterének és a szükséges infrastruktúramegoldásoknak a biztosítása. Jelenleg a One Magyarország mellett a Yettel lesz a második jelentős nagykereskedelmi partnere.
A most induló szolgáltatás alapját a 2Connect kiterjedt infrastruktúrája adja, amely mintegy 42 ezer kilométernyi optikai hálózatból, 15 ezer mikrohullámú végpontból és megközelítőleg 6500 négyzetméternyi adatközponti kapacitásból áll. Ez a hálózat több millió magyar háztartás és vállalkozás elérését teszi lehetővé nagysebességű optikai és HFC technológián keresztül.
A 4iG számára az együttműködés várhatóan kedvezően hat az infrastruktúra-üzletág pénzügyi teljesítményére. Növeli a hálózati beruházások megtérülési esélyét, és kiszámíthatóbb bevételi struktúrát teremt. Ez az üzleti modell egyúttal ösztönzi az infrastruktúra további fejlesztését, ami végső soron a szolgáltatások minőségének javulását és a piaci verseny élénkülését eredményezheti.
A Yettel szempontjából az együttműködés lehetővé teszi a szolgáltatási terület és az ügyfélkör jelentős bővítését. A vezetékes hálózat révén a mobilszolgáltatások mellett immár gigabites sebességű vezetékes internettel is megjelenhet a piacon, ami erősíti versenyképességét a konvergens távközlési szolgáltatások terén.
Magyarország helyzetét az európai digitális átállásban vegyes kép jellemzi.
A hat sebezhetőség közül három nyilvánosan is ismert volt, ami azt jelenti, hogy már létezhetnek hozzájuk kapcsolódó támadási módszerek az interneten.
A rendszer a beszélgetések témája, a korábbi csevegések és a felhasználó hirdetésekkel kapcsolatos interakciói alapján választja ki.
Jelentős újítással bővült a Digitális Állampolgár szolgáltatás: a felhasználók mostantól számítógépről vagy laptopról is elindíthatják a digitális aláírási folyamatot.
Miközben a folyók lassan, de kitartóan változnak, ugyanaz a mérnöki beavatkozás eltérő következményekkel járhat különböző medertípusokon.
A csalók egyre gyakrabban vetik be a mesterséges intelligenciát, hogy hitelesebbnek tűnjenek, ami megnehezíti az online átverések felismerését
A kutatók fontos különbséget azonosítottak a meleg és a hideg időjárás hatásmechanizmusa között.
A hatóság vagyonvisszaszerzés keretében lefoglalta a csalók autóját, majd gyanúsítottként hallgatta ki a 39 és 19 éves elkövetőket.
A kormány fontolóra vette, hogy teljesen megtiltsa a közösségi média használatát a 15 év alattiaknak.
A hónap végére pedig akár tízezrek is elfolyhatnak a számlánkról úgy, hogy már azt sem tudjuk, pontosan mire fizetünk.
Létezik Budapesten egy műhely, ahol még hisznek abban, hogy ami elromlott, azt érdemes megmenteni.
A teszteredmények azt mutatják, hogy óriási különbségek vannak abban, hogy a sütők mennyire sütnek egyenletesen, vagy éppen mennyire megbízhatóan melegítenek.
A valós idejű, folyamatos hanginterakció olyan gördülékeny párbeszédet tesz lehetővé, amit szöveges formában nehéz elérni.
A Nintendo Switch a vállalat történetének legkelendőbb konzolja lett: a 2017-es megjelenése óta már több mint 155 millió darabot adtak el belőle.
Egyre élesebb vita zajlik arról, hogy be kellene-e tiltani a közösségi média használatát a 16 év alatti gyermekek számára.
Modern világunkban az egyik legértékesebb erőforrás az adat, amelyet a tudatos felhasználók egyre inkább igyekeznek védeni – nem véletlenül.
A SpaceX 2002-es alapítása óta az újrafelhasználható rakéták vezető gyártójává vált, és a NASA, valamint a Védelmi Minisztérium fő szerződéses partnere.
Az OpenAI GPU-alternatívák iránti keresése olyan cégekre összpontosított, amelyek nagy mennyiségű beágyazott memóriával (SRAM) rendelkező chipeket gyártanak.
