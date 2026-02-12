2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Budapest
Belgrade, Serbia - November 05, 2023: Big Logo Sign Yettel Mobile Operator Company at Top of Office Building.
Tech

Yettelesek figyelem! Fontos megállapodást kötött a mobilszolgáltató

Pénzcentrum
2026. február 12. 19:29

Stratégiai együttműködés keretében a Yettel az év második felétől vezetékes internetszolgáltatást indít a 4iG tulajdonában lévő 2Connect nagykereskedelmi hálózatán, jelentősen bővítve szolgáltatási palettáját és földrajzi lefedettségét.

A 4iG Csoport érdekeltségébe tartozó 2Connect nagykereskedelmi távközlési vállalat stratégiai megállapodást írt alá a Yettel Magyarországgal. Ennek eredményeként a mobilszolgáltató vezetékes, szélessávú internetszolgáltatással bővítheti kínálatát. Az együttműködés értelmében a 2Connect gigabit-képes infrastruktúrája biztosít majd nagykereskedelmi hozzáférést a Yettel számára.

A megállapodás nyomán 2024 második felétől a Yettel saját szolgáltatásként értékesíthet helyhez kötött internetelérést mind a lakossági, mind az üzleti szegmensben. Ez jelentős előrelépés a vállalat számára, mivel portfóliója eddig kizárólag mobilszolgáltatásokra korlátozódott.

A 2Connect üzleti modellje semleges infrastruktúra-szolgáltatóként működik, vagyis nem egyetlen piaci szereplő számára teszi elérhetővé hálózatát. A vállalat kizárólag nagykereskedelmi szinten tevékenykedik, végfelhasználók számára közvetlenül nem értékesít. Feladata a távközlési szolgáltatók technológiai hátterének és a szükséges infrastruktúramegoldásoknak a biztosítása. Jelenleg a One Magyarország mellett a Yettel lesz a második jelentős nagykereskedelmi partnere.

A most induló szolgáltatás alapját a 2Connect kiterjedt infrastruktúrája adja, amely mintegy 42 ezer kilométernyi optikai hálózatból, 15 ezer mikrohullámú végpontból és megközelítőleg 6500 négyzetméternyi adatközponti kapacitásból áll. Ez a hálózat több millió magyar háztartás és vállalkozás elérését teszi lehetővé nagysebességű optikai és HFC technológián keresztül.

A 4iG számára az együttműködés várhatóan kedvezően hat az infrastruktúra-üzletág pénzügyi teljesítményére. Növeli a hálózati beruházások megtérülési esélyét, és kiszámíthatóbb bevételi struktúrát teremt. Ez az üzleti modell egyúttal ösztönzi az infrastruktúra további fejlesztését, ami végső soron a szolgáltatások minőségének javulását és a piaci verseny élénkülését eredményezheti.

A Yettel szempontjából az együttműködés lehetővé teszi a szolgáltatási terület és az ügyfélkör jelentős bővítését. A vezetékes hálózat révén a mobilszolgáltatások mellett immár gigabites sebességű vezetékes internettel is megjelenhet a piacon, ami erősíti versenyképességét a konvergens távközlési szolgáltatások terén.
Címlapkép: Getty Images
