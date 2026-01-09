Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem hajtja végre a Venezuela ellen tervezett további katonai csapásokat.
Háborús fenyegetés a küszöbön? Trump új célpontokat nevezett meg
Az Egyesült Államok fenyegetései komoly feszültséget okoznak Latin-Amerikában, miután Donald Trump elnök több ország vezetőjét is nyíltan bírálta, sőt katonai beavatkozást helyezett kilátásba, írja a Deutsche Welle.
Trump vasárnap újságíróknak nyilatkozva Kolumbiát "nagyon betegnek" nevezte, és azt állította, hogy az országot "egy beteg ember irányítja, aki kokaint gyárt és azt az Egyesült Államoknak adja el". Amikor egy esetleges kolumbiai katonai beavatkozásról kérdezték, azt válaszolta, hogy ez "jól hangzik."
Gustavo Petro kolumbiai elnök azonnal reagált a közösségi médiában: "Minden kolumbiai katona parancsot kapott: bármely biztonsági erők parancsnokát, aki az amerikai zászlót a kolumbiai zászló elé helyezi, azonnal elbocsátják." Petro felszólította Trumpot, hogy "hagyja abba a rágalmazást", és Latin-Amerika országait egységre szólította fel.
Sandra Borda politológus szerint Petro reakciója megosztja a kolumbiai társadalmat. Míg támogatói egyetértenek vele, az üzleti szektor, amely erősen függ az USA-val folytatott kereskedelemtől, helytelennek tartja az elnök provokatív hangnemét.
Kubát is súlyosan érinti a helyzet, különösen a venezuelai események után. Trump szerint "Kubának most nincs bevétele. Minden bevételüket Venezuelából, a venezuelai olajból szerezték. Most semmit sem kapnak. Kuba szó szerint összeomlás előtt áll."
Miguel Díaz-Canel kubai elnök vasárnap Havannában tartott nagygyűlésen "fasiszta állami terrorizmussal" és "imperialista barbársággal" vádolta az Egyesült Államokat.
Bert Hoffmann politológus szerint Kuba a legnagyobb vesztese a venezuelai eseményeknek. "A venezuelai olaj a kubai olajimport 70%-át tette ki" - mondta Hoffmann. A kubai kormány most Oroszországtól, arab államoktól, Irántól vagy Algériától próbál olajat szerezni.
Mexikóval kapcsolatban Trump azt állította, hogy Claudia Sheinbaum elnök "nagyon fél a kartelektől", és azt sugallta, hogy az USA beavatkozhatna a drogkartellek ellen. Sheinbaum hétfőn újságíróknak nyilatkozva kijelentette: "Nem hiszek az invázióban; nem is gondolom, hogy ezt nagyon komolyan fontolgatnák. Megerősítjük, hogy Mexikóban a nép uralkodik, és hogy szabad és szuverén ország vagyunk - együttműködés igen; alárendeltség és beavatkozás nem."
Szakértők szerint Trump fenyegetései, még ha nem is vezetnek tényleges katonai beavatkozáshoz, komoly hatással vannak a latin-amerikai társadalmakra és a régió politikai dinamikájára.
