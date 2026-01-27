2026. január 27. kedd Angelika
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás a Chhatrapati Shivaji Terminus vasútállomásra, amelyet korábban Victoria Terminusnak hívtak Mumbaiban, Indiában.
Világ

Új korszak kezdődik: fontos piacot szerzett meg Európa, ez lehet az évezred üzlete?

Pénzcentrum
2026. január 27. 12:01

Kedden Újdelhiben megállapodást kötött egymással az Európai Unió és India egy szabadkereskedelmi egyezményről. Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint az új megállapodás számos lehetőséget nyit meg 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.

Modi hangsúlyozta, hogy az egyezményt világszerte „a megállapodások megállapodásának” tartják, mivel az a világ GDP-jének körülbelül 25 százalékát és a világkereskedelem harmadát fogja át.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az EU részéről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke már előző nap megérkezett Újdelhibe.

Von der Leyen egy X-en közzétett posztban úgy fogalmazott, hogy a megállapodás „a megállapodások anyja”, és történelmi lépés Európa és India kapcsolatában. Kiemelte, hogy a szabadkereskedelmi övezet kétmilliárd ember számára biztosít könnyebb hozzáférést egymás piacaihoz, és szerinte ez még csak a kezdet a stratégiai kapcsolatok szorosabbra fűzésében.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Európai Bizottság közleménye szerint az egyezmény a legambiciózusabb megnyitást jelenti, amit India valaha adott bármely partnerének. Ez az EU ipari és agrár-élelmiszeripari szektorai számára előnyt jelent, mert a vállalatok elsőbbségi hozzáférést kapnak India piacához, amely a világ egyik legnépesebb és leggyorsabban növekvő gazdasága. India éves GDP-je 3,4 milliárd euró körül van.

A tárgyalások további részében a felek várhatóan megállapodnak az idénymunkások, cserediákok, kutatók és magasan képzett munkaerő szabad mozgásáról, valamint biztonsági és védelmi együttműködést is kötnek.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az indiai kereskedelmi minisztérium adatai szerint India és az EU kétoldalú kereskedelmének értéke 2024–25-ben 136,5 milliárd dollár volt. A felek azt remélik, hogy ez az összeg 2030-ra akár 200 milliárd dollárra nőhet.

Brüsszel az utóbbi időben egyre aktívabban keresi az új piacokat. Az EU tavaly többek között Japánnal, Mexikóval és Indonéziával is kötött kereskedelmi egyezményeket.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #gazdaság #kereskedelem #vám #világ #világgazdaság #india #külkereskedelem #gazdasági hírek #ursula von der leyen #geopolitika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:53
12:47
12:40
12:30
12:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 27.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
2026. január 27.
Tűzoltásra sem elég Nagy Mártonék új mentőcsomagja? Súlyos válságban a magyar éttermek
2026. január 26.
Kiderült a nagy vitamin-titok: itt az igazság - pénzkidobás vagy az egészségünk záloga?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 27. kedd
Angelika
5. hét
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
7 napja
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
3
2 hete
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
4
6 napja
Most érkezett! Elköltöztethetik a világgazdasági fórumot Davosból: ez az oka
5
1 hete
Csőd szélén táncol az ország: már csak a csodában lehet bízni, semmi sem segít?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akcepthitel
A bank által kért biztosíték váltó elfogadásakor. Váltó a jövőre szóló fizetési ígéretet testesít meg, amelynek kockázata rendkívül nagy is lehet, hiszen az elfogadó nem tudhatja biztosan, ténylegesen kifizetik-e neki a lejáratkor a váltó összegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 12:47
Megbénultak a repterek, jöhetnek a lezárások is: új vírus tartja rettegésben a világot, ezt kell róla tudni
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 12:30
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
Agrárszektor  |  2026. január 27. 12:32
Nagy dobásra készül Kína: ez változást hozhat a marha- és tejiparban