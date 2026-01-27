A tárgyalásokat 2022-ben indították újra, de a megállapodás létrejöttét sokáig késleltették a "kölcsönösen érzékeny" területek, mint a mezőgazdaság és az autóipar.
Új korszak kezdődik: fontos piacot szerzett meg Európa, ez lehet az évezred üzlete?
Kedden Újdelhiben megállapodást kötött egymással az Európai Unió és India egy szabadkereskedelmi egyezményről. Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint az új megállapodás számos lehetőséget nyit meg 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.
Modi hangsúlyozta, hogy az egyezményt világszerte „a megállapodások megállapodásának” tartják, mivel az a világ GDP-jének körülbelül 25 százalékát és a világkereskedelem harmadát fogja át.
Az EU részéről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke már előző nap megérkezett Újdelhibe.
Von der Leyen egy X-en közzétett posztban úgy fogalmazott, hogy a megállapodás „a megállapodások anyja”, és történelmi lépés Európa és India kapcsolatában. Kiemelte, hogy a szabadkereskedelmi övezet kétmilliárd ember számára biztosít könnyebb hozzáférést egymás piacaihoz, és szerinte ez még csak a kezdet a stratégiai kapcsolatok szorosabbra fűzésében.
Az Európai Bizottság közleménye szerint az egyezmény a legambiciózusabb megnyitást jelenti, amit India valaha adott bármely partnerének. Ez az EU ipari és agrár-élelmiszeripari szektorai számára előnyt jelent, mert a vállalatok elsőbbségi hozzáférést kapnak India piacához, amely a világ egyik legnépesebb és leggyorsabban növekvő gazdasága. India éves GDP-je 3,4 milliárd euró körül van.
A tárgyalások további részében a felek várhatóan megállapodnak az idénymunkások, cserediákok, kutatók és magasan képzett munkaerő szabad mozgásáról, valamint biztonsági és védelmi együttműködést is kötnek.
Az indiai kereskedelmi minisztérium adatai szerint India és az EU kétoldalú kereskedelmének értéke 2024–25-ben 136,5 milliárd dollár volt. A felek azt remélik, hogy ez az összeg 2030-ra akár 200 milliárd dollárra nőhet.
Brüsszel az utóbbi időben egyre aktívabban keresi az új piacokat. Az EU tavaly többek között Japánnal, Mexikóval és Indonéziával is kötött kereskedelmi egyezményeket.
