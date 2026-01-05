Az Egyesült Államok venezuelai légicsapásai után rendkívül bizonytalanná vált a dél‑amerikai ország helyzete,
Feszültség után közeledés? Új fejezet nyílhat Kína és Dél-Korea kapcsolatában
Li Dzse Mjong dél-koreai elnök Pekingben tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel a megromlott kétoldalú kapcsolatok helyreállításáról, a regionális biztonságról és a koreai popkultúrát sújtó informális kínai tilalom feloldásáról.
Li Dzse Mjong dél-koreai elnök hétfőn Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai államfővel, hogy rendezze a megromlott viszonyt Szöul legnagyobb kereskedelmi partnerével. A megbeszélések napirendjén a regionális biztonsági kérdések mellett a koreai popkultúrát érintő, nem hivatalos kínai tilalom is szerepelt. Ez már a második csúcstalálkozójuk tavaly november óta, amikor Hszi Dél-Koreába látogatott - írja a BBC.
Szakértők szerint Li Dzse Mjong garanciákat keres arra, hogy Kína ne használhassa gazdasági erejét politikai nyomásgyakorlásra. A látogatás időzítése különösen kényes, mivel Peking és Tokió között éppen kiéleződött a diplomáciai vita Tajvan miatt. Kína keményebb hangnemet ütött meg Japánnal szemben, miután Takaicsi Szanae japán miniszterelnök felvetette: Tokió önvédelmi erőkkel is reagálhatna egy esetleges tajvani támadásra.
Li vasárnap érkezett Pekingbe. A pekingi magyar közösség előtt tartott beszédében kijelentette: látogatása "új kiindulópontként szolgál a koreai–kínai kapcsolatok helyreállításához és magasabb szintre emeléséhez". Ez az első dél-koreai elnöki látogatás 2019 óta. A kétoldalú viszony Li elődje, a később elmozdított Jun Szogjol idején romlott meg jelentősen, aki rendkívül kritikus volt Kínával szemben.
Hszi készséges fogadtatása ugyanakkor a kínai vezetés szorult helyzetét is jelzi – véli Pak Szungcsan, a Jongin Egyetem Kína-szakértője. "Peking azt akarja, hogy Szöul álljon Kína mellé, és ítélje el Japánt" – mondta a BBC-nek. Kína a két ország közös, Japán elleni 20. századi küzdelmére is támaszkodva próbálja maga mellé állítani Szöult. Li sanghaji útja során megemlékezést tart a koreai függetlenségért harcoló aktivisták tiszteletére.
Dél-Korea évtizedek óta egyensúlyoz Peking és Tokió között. Li a hónap végén Japánba is ellátogat, ahol Takaicsi miniszterelnökkel tárgyal majd. Szöul eközben megerősítette, hogy továbbra is tiszteletben tartja az "egy Kína" politikát.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A koreai félsziget biztonsága szintén a tárgyalások kiemelt témája. Li diplomáciai nyitást próbált kezdeményezni Észak-Korea felé, eddig azonban csekély eredménnyel. A dél-koreai elnöknek kínai együttműködésre lenne szüksége ahhoz, hogy Kim Dzsongun feladja nukleáris programját, hiszen Peking Oroszország mellett Phenjan legfontosabb támogatója. A folyamatot bonyolítja, hogy Hszi tavaly szeptemberben éppen a Phenjannal fenntartott "hagyományos barátság" további erősítését ígérte.
Li céljai között szerepel a közel egy évtizede érvényes, koreai zenét és sorozatokat érintő informális kínai tilalom feloldása is. A K-pop és a koreai sorozatok jelenleg csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érhetők el kínai platformokon. Bár Peking soha nem ismerte el hivatalosan a korlátozások létezését, az intézkedések feltehetően válaszul születtek arra, hogy Szöul 2016-ban amerikai rakétavédelmi rendszert telepített. A nyitás Kína számára is jelentős üzleti lehetőséget kínálna a koreai szórakoztatóiparhoz kapcsolódóan.
Az elnök emellett szeretné leállíttatni a kínai tengeri építmények létesítését a két ország közötti vizeken. Peking ezeket halgazdasági létesítményeknek nevezi, Szöulban azonban komoly biztonsági aggályokat keltenek.
A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül.
A tervek szerint Maduro már a mai napon bíróság elé állhat New Yorkban.
Dánia miniszterelnöke határozottan elutasította Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentéseit.
Oroszország újabb éjszakai dróntámadást indított Kijev és térsége ellen, amelyben két civil életét vesztette.
Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyből Magyarország egyedüliként kimaradt.
Orbán Viktor egyeztetéseket folytatott az energiaszektor szereplőivel a lehetséges árhatások kivédéséről.
Már csak ez hiányzott erre az évre: rakétát tesztelt az észak-koreai rezsim, tényleg közel a háború?
Észak-Korea ismét ballisztikus rakétákat tesztelt, a lövedékek mintegy 900 kilométer megtétele után a Japán-tengerbe zuhantak.
Jelentős áramkimaradás bénította le Berlin délnyugati kerületeit szombat hajnalban, miután tűz ütött ki a Teltow-csatornánál lévő kábelhídon.
Fontos megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij: erre készül az ukrán elnök, már közeledik a béke?
Az ukrán vezető a brit miniszterelnökkel telefonon egyeztetett egy Ukrajnába telepítendő nemzetközi békefenntartó erő felállításáról.
A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonságban vannak, a caracasi események egyiküket sem érintették.
Donald Trump közölte, hogy Madurót New Yorkba szállítják, ahol kábítószer-kereskedelemmel és fegyvercsempészettel kapcsolatos vádak miatt áll bíróság elé.
Vádat emeltek New Yorkban Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen kábítószer-terrorizmus és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt
Kamaszok is odavesztek a szilveszteri síparadicsomi tűzben: itt van az első négy azonosított áldozat
Az eddig azonosított áldozatok között két kiskorú is van, de a legidősebb sem volt több 21 évnél
Donald Trump bejelentette, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták és eltávolították az országból
Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, elindult az amerikai intervenció - a cél a drogkartekkel felszámolása és a rezsim meggyengítése.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
Mozgalmas és fordulópontokkal teli év volt 2025: a világpolitika erővonalai szinte hónapról hónapra íródtak át.
A nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk - túlélők és a bár francia üzemeltetőinek - beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.
A nyomozók jelenleg az áldozatok azonosításán dolgoznak, ami a hatóságok szerint napokig, sőt akár hetekig is eltarthat.