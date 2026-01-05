Feszültség után közeledés? Új fejezet nyílhat Kína és Dél-Korea kapcsolatában

Li Dzse Mjong dél-koreai elnök Pekingben tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel a megromlott kétoldalú kapcsolatok helyreállításáról, a regionális biztonságról és a koreai popkultúrát sújtó informális kínai tilalom feloldásáról.

Li Dzse Mjong dél-koreai elnök hétfőn Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai államfővel, hogy rendezze a megromlott viszonyt Szöul legnagyobb kereskedelmi partnerével. A megbeszélések napirendjén a regionális biztonsági kérdések mellett a koreai popkultúrát érintő, nem hivatalos kínai tilalom is szerepelt. Ez már a második csúcstalálkozójuk tavaly november óta, amikor Hszi Dél-Koreába látogatott - írja a BBC.

Szakértők szerint Li Dzse Mjong garanciákat keres arra, hogy Kína ne használhassa gazdasági erejét politikai nyomásgyakorlásra. A látogatás időzítése különösen kényes, mivel Peking és Tokió között éppen kiéleződött a diplomáciai vita Tajvan miatt. Kína keményebb hangnemet ütött meg Japánnal szemben, miután Takaicsi Szanae japán miniszterelnök felvetette: Tokió önvédelmi erőkkel is reagálhatna egy esetleges tajvani támadásra.

Li vasárnap érkezett Pekingbe. A pekingi magyar közösség előtt tartott beszédében kijelentette: látogatása "új kiindulópontként szolgál a koreai–kínai kapcsolatok helyreállításához és magasabb szintre emeléséhez". Ez az első dél-koreai elnöki látogatás 2019 óta. A kétoldalú viszony Li elődje, a később elmozdított Jun Szogjol idején romlott meg jelentősen, aki rendkívül kritikus volt Kínával szemben.

Hszi készséges fogadtatása ugyanakkor a kínai vezetés szorult helyzetét is jelzi – véli Pak Szungcsan, a Jongin Egyetem Kína-szakértője. "Peking azt akarja, hogy Szöul álljon Kína mellé, és ítélje el Japánt" – mondta a BBC-nek. Kína a két ország közös, Japán elleni 20. századi küzdelmére is támaszkodva próbálja maga mellé állítani Szöult. Li sanghaji útja során megemlékezést tart a koreai függetlenségért harcoló aktivisták tiszteletére.

Dél-Korea évtizedek óta egyensúlyoz Peking és Tokió között. Li a hónap végén Japánba is ellátogat, ahol Takaicsi miniszterelnökkel tárgyal majd. Szöul eközben megerősítette, hogy továbbra is tiszteletben tartja az "egy Kína" politikát.

A koreai félsziget biztonsága szintén a tárgyalások kiemelt témája. Li diplomáciai nyitást próbált kezdeményezni Észak-Korea felé, eddig azonban csekély eredménnyel. A dél-koreai elnöknek kínai együttműködésre lenne szüksége ahhoz, hogy Kim Dzsongun feladja nukleáris programját, hiszen Peking Oroszország mellett Phenjan legfontosabb támogatója. A folyamatot bonyolítja, hogy Hszi tavaly szeptemberben éppen a Phenjannal fenntartott "hagyományos barátság" további erősítését ígérte.

Li céljai között szerepel a közel egy évtizede érvényes, koreai zenét és sorozatokat érintő informális kínai tilalom feloldása is. A K-pop és a koreai sorozatok jelenleg csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érhetők el kínai platformokon. Bár Peking soha nem ismerte el hivatalosan a korlátozások létezését, az intézkedések feltehetően válaszul születtek arra, hogy Szöul 2016-ban amerikai rakétavédelmi rendszert telepített. A nyitás Kína számára is jelentős üzleti lehetőséget kínálna a koreai szórakoztatóiparhoz kapcsolódóan.

Az elnök emellett szeretné leállíttatni a kínai tengeri építmények létesítését a két ország közötti vizeken. Peking ezeket halgazdasági létesítményeknek nevezi, Szöulban azonban komoly biztonsági aggályokat keltenek.