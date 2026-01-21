Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz.
Észak-Korea beindította a fegyverkezést, atomtölteteket gyártanak: ennek nagyon rossz vége lehet
Észak Korea évente akár 10–20 atomfegyver előállításához elegendő nukleáris anyagot is képes megtermelni, jelentette ki szerdán I Dzsemjong dél koreai elnök.
A politikus egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Phenjan jelenleg is folyamatosan termeli azt a nukleáris alapanyagot, amely évente akár húsz atomfegyver gyártását is lehetővé teszi. Emellett Észak Korea tovább fejleszti a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétatechnológiát annak érdekében, hogy elérje az amerikai kontinenst.
I Dzsemjong szerint egy idő után az ország olyan nukleáris arzenált halmoz fel, amelyet a rezsim fennmaradásához szükségesnek tart, és olyan interkontinentális ballisztikus rakétákat állít elő, amelyek már nemcsak az Egyesült Államokat, hanem globális szinten is fenyegetést jelentenek. Úgy fogalmazott, ha Észak Korea túl nagy mennyiségű nukleáris fegyverrel rendelkezik, akkor a fenyegetés túlléphet az ország határain, ami világszintű biztonsági kockázatot jelentene.
A dél koreai elnök szerint a helyzet kezelése pragmatikus megközelítést igényel. Úgy vélte, minden érintett fél számára előnyös lépés lenne a nukleáris anyaggyártás és az interkontinentális ballisztikus rakéták fejlesztésének felfüggesztése.
Szakértői becslések alapján Észak Korea a nemzetközi szankciók ellenére már most is több tucat atomtöltettel rendelkezhet. Phenjan álláspontja szerint ez az arzenál szükséges elrettentő erőt jelent az Egyesült Államok és szövetségesei katonai jelenlétével szemben. Az észak koreai vezetés többször jelezte, hogy nem hajlandó lemondani atomfegyvereiről, és magát visszavonhatatlanul nukleáris hatalomnak tekinti.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
I Dzsemjong júniusi hivatalba lépése óta a párbeszéd újraindítását sürgeti Észak Koreával, ami éles irányváltást jelent elődje, Jun Szogjol politikájához képest. Phenjan eddig nem adott érdemi választ erre a kezdeményezésre.
Támadásra készül Norvégia? Háború esetén házakat, autókat foglalhatnak le: ez áll pontosan a levélben, amit a lakosok kaptak
Nem ez az egyetlen intézkedés, amit Norvégia háború esetén életbe léptetne.
Az amerikai adminisztráció hivatalba lépése óta következetesen törekszik az európai katonai kötelezettségvállalások újragondolására.
Az orosz rakétatámadások súlyos károkat okoztak az ukrán energetikai és városi infrastruktúrában, országszerte ezrek maradtak fűtés és áram nélkül.
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi nyomásgyakorlással próbálja rávenni Emmanuel Macront a gázai béketanácshoz való csatlakozásra.
Macron szerint 2024-ben világszerte több mint hatvan háború zajlott, ami "abszolút rekord".
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
A román hadsereg vezérkari főnöke azt is elárulta, hogy már dolgoznak több felkészítő program elindításán.
Alig 48 órán belül négy cápatámadás történt Új-Dél-Wales ausztrál állam partjainál, halálesetről viszont eddig nem érkezett jelentés.
Az Európai Bizottság elnöke a davosi Világgazdasági Fórumon hibának nevezte Donald Trump tervezett vámemelését, és kétségbe vonta az amerikai elnök megbízhatóságát.
Donald Trump elnök hamarosan dönthet arról, ki váltja Jerome Powellt a Federal Reserve élén.
Egyiptom a fizetésképtelenség szélére sodródott, miután nem tudta határidőre teljesíteni a Nemzetközi Valutaalap felé vállalt kötelezettségeit.
A tanács pontos összetétele és működési keretei egyelőre nem ismertek.
Figyelmeztet a cseh elnök: óriási törést okozhat Európában Donald Trump, szembe kell néznünk önmagunkkal
Petr Pavel: Európa komoly megosztottság elé nézhet az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos nyomásgyakorlása miatt
Búcsúbeszédében az államfő emlékeztetett, hogy kilencéves hivatali ideje alatt hét kormányt nevezett ki, és mindvégig támogatta az oligarchák és a korrupció elleni küzdelmet.
Moszkva tájékoztatása alapján az orosz vezetés tanulmányozza a javaslatot, és reméli, hogy kapcsolatba léphet Washingtonnal az ügyben.
Forr a levegő Európa és Trump között Grönland miatt, a brit miniszterelnök higgadtságra intette a feleket
Keir Starmer kijelentette: Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak és Dánia dönthetnek.
Fukuyama is megszólalt a vámfenyegetésekről: Európának most kell szembeszállnia Trump zsarnokságával
Fukuyama bírálta az EU korábbi passzivitását is, amikor válaszintézkedések nélkül elfogadta a 15 százalékos amerikai vámot az európai termékekre.
Tényleg megtámadja az USA az Európai Uniót? Hangsúlyos bejelentést tett az amerikai képviselőház elnöke
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között élesen kiéleződött a feszültség Donald Trump vámfenyegetései és Grönland körüli politikai nyomásgyakorlása miatt.
A holland külügyminiszter zsarolásnak minősítette Donald Trump új vámpolitikai fenyegetését, amellyel az amerikai elnök Grönland megszerzését próbálja kikényszeríteni.