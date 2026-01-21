2026. január 21. szerda Ágnes
-7 °C Budapest
A Kim Il-sung tér egy nagy városi tér az észak-koreai Phenjan központi kerületében, és az ország alapító vezetőjéről, Kim Il-sungról kapta a nevét. A teret 1954-ben építették a koreai háború pusztításai után a főváros újjáépí
Észak-Korea beindította a fegyverkezést, atomtölteteket gyártanak: ennek nagyon rossz vége lehet

2026. január 21. 16:33

Észak Korea évente akár 10–20 atomfegyver előállításához elegendő nukleáris anyagot is képes megtermelni, jelentette ki szerdán I Dzsemjong dél koreai elnök.

A politikus egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Phenjan jelenleg is folyamatosan termeli azt a nukleáris alapanyagot, amely évente akár húsz atomfegyver gyártását is lehetővé teszi. Emellett Észak Korea tovább fejleszti a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétatechnológiát annak érdekében, hogy elérje az amerikai kontinenst.

I Dzsemjong szerint egy idő után az ország olyan nukleáris arzenált halmoz fel, amelyet a rezsim fennmaradásához szükségesnek tart, és olyan interkontinentális ballisztikus rakétákat állít elő, amelyek már nemcsak az Egyesült Államokat, hanem globális szinten is fenyegetést jelentenek. Úgy fogalmazott, ha Észak Korea túl nagy mennyiségű nukleáris fegyverrel rendelkezik, akkor a fenyegetés túlléphet az ország határain, ami világszintű biztonsági kockázatot jelentene.

A dél koreai elnök szerint a helyzet kezelése pragmatikus megközelítést igényel. Úgy vélte, minden érintett fél számára előnyös lépés lenne a nukleáris anyaggyártás és az interkontinentális ballisztikus rakéták fejlesztésének felfüggesztése.

Szakértői becslések alapján Észak Korea a nemzetközi szankciók ellenére már most is több tucat atomtöltettel rendelkezhet. Phenjan álláspontja szerint ez az arzenál szükséges elrettentő erőt jelent az Egyesült Államok és szövetségesei katonai jelenlétével szemben. Az észak koreai vezetés többször jelezte, hogy nem hajlandó lemondani atomfegyvereiről, és magát visszavonhatatlanul nukleáris hatalomnak tekinti.

I Dzsemjong júniusi hivatalba lépése óta a párbeszéd újraindítását sürgeti Észak Koreával, ami éles irányváltást jelent elődje, Jun Szogjol politikájához képest. Phenjan eddig nem adott érdemi választ erre a kezdeményezésre.
