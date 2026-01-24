Így néz ki az Egyesült Államok stratégiai terve: a NATO-ra is komoly hatással lehet?

Az Egyesült Államok Pentagonja National Defense Strategy néven új védelmi stratégiai dokumentumot tett közzé, amely jelentős irányváltást jelez az amerikai katonapolitikában. A 2026-os stratégia a korábbi éveknél erősebben helyezi a hangsúlyt az USA területének védelmére, a szövetségesek nagyobb felelősség vállalására és a regionális prioritások átrendeződésére.

A stratégia elsődleges célja az amerikai hazai biztonság megerősítése. Az USA védelmének középpontjában mostantól saját határainak és stratégiai területeinek – például a Panama-csatorna, a Golf-öböl és Grönland – biztosítása áll. Ez egyértelmű eltérés a korábbi, nagy szerepvállalást hangsúlyozó katonapolitikától.

A dokumentum az „America First”, vagyis „Elsősorban Amerika” elvet tükrözi, amely szerint az amerikai érdekeket helyezik előtérbe, miközben a katonai beavatkozásokat csökkentik. Ennek részeként a stratégia arra ösztönzi a NATO és más szövetséges országokat, hogy vállalják nagyobb részben saját védelmük megszervezését és finanszírozását.

A Pentagon ugyanakkor visszafogottabb hangnemet üt meg olyan hagyományos riválisokkal szemben, mint Kína és Oroszország. A kínai fenyegetést kevésbé hangsúlyozza, és békésebb, „stratégiai stabilitást” célzó megközelítést javasol a térségben, miközben fenntartja a jelenlétet az Indo-csendes-óceánban.

A stratégia kisebb hangsúlyt fektet az amerikai szerepre Észak-Koreával szemben. A Pentagon szerint Dél-Korea képes elsődleges szerepet vállalni a félsziget feletti elrettentésben, miközben az Egyesült Államok „kritikus, de korlátozott” támogatást nyújt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az új irányvonal arra is utal, hogy Európában és más régiókban az USA csökkentheti katonai jelenlétét, miközben szorosabb együttműködésre ösztönzi partnereit saját védelmi képességeik megerősítésében.

Összességében a 2026-os National Defense Strategy az amerikai katonai prioritások átalakulását tükrözi: előtérbe kerül a hazai védelem, a szövetségesek tehermegosztása és a kevésbé konfrontatív kapcsolat a globális hatalmakkal a világ több régiójában.