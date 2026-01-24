A támadássorozat időzítése különösen figyelemre méltó, mivel közvetlenül az Abu-Dzabiban zajló háromoldalú béketárgyalások után következett.
Így néz ki az Egyesült Államok stratégiai terve: a NATO-ra is komoly hatással lehet?
Az Egyesült Államok Pentagonja National Defense Strategy néven új védelmi stratégiai dokumentumot tett közzé, amely jelentős irányváltást jelez az amerikai katonapolitikában. A 2026-os stratégia a korábbi éveknél erősebben helyezi a hangsúlyt az USA területének védelmére, a szövetségesek nagyobb felelősség vállalására és a regionális prioritások átrendeződésére.
A stratégia elsődleges célja az amerikai hazai biztonság megerősítése. Az USA védelmének középpontjában mostantól saját határainak és stratégiai területeinek – például a Panama-csatorna, a Golf-öböl és Grönland – biztosítása áll. Ez egyértelmű eltérés a korábbi, nagy szerepvállalást hangsúlyozó katonapolitikától.
A dokumentum az „America First”, vagyis „Elsősorban Amerika” elvet tükrözi, amely szerint az amerikai érdekeket helyezik előtérbe, miközben a katonai beavatkozásokat csökkentik. Ennek részeként a stratégia arra ösztönzi a NATO és más szövetséges országokat, hogy vállalják nagyobb részben saját védelmük megszervezését és finanszírozását.
A Pentagon ugyanakkor visszafogottabb hangnemet üt meg olyan hagyományos riválisokkal szemben, mint Kína és Oroszország. A kínai fenyegetést kevésbé hangsúlyozza, és békésebb, „stratégiai stabilitást” célzó megközelítést javasol a térségben, miközben fenntartja a jelenlétet az Indo-csendes-óceánban.
A stratégia kisebb hangsúlyt fektet az amerikai szerepre Észak-Koreával szemben. A Pentagon szerint Dél-Korea képes elsődleges szerepet vállalni a félsziget feletti elrettentésben, miközben az Egyesült Államok „kritikus, de korlátozott” támogatást nyújt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az új irányvonal arra is utal, hogy Európában és más régiókban az USA csökkentheti katonai jelenlétét, miközben szorosabb együttműködésre ösztönzi partnereit saját védelmi képességeik megerősítésében.
Összességében a 2026-os National Defense Strategy az amerikai katonai prioritások átalakulását tükrözi: előtérbe kerül a hazai védelem, a szövetségesek tehermegosztása és a kevésbé konfrontatív kapcsolat a globális hatalmakkal a világ több régiójában.
Példátlan kiterjedésű téli vihar sújtja az Egyesült Államokat: a történelmi léptékű időjárási helyzet miatt legalább 16 államban és a fővárosban rendkívüli állapotot hirdettek.
A nyilatkozat akkor hangzott el, amikor amerikai hadihajók tartanak a Közel-Kelet térségébe.
A Politico információi szerint a Trump-kormányzat fontolóra vette a szigetország teljes olajimportjának blokádját
Pénteken Abu-Dzabiban amerikai, orosz és ukrán képviselők háromoldalú tárgyalásokat folytattak.
Barkat határozottan támogatta a Trump-adminisztráció békejavaslatát, amit jobb alternatívának nevezett az "elfogult ENSZ-nél".
Simon Harris miniszterelnök-helyettes szerint "naivitás lenne azt feltételezni", hogy Trump nem fog újabb vámfenyegetésekkel élni elnöksége alatt.
Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében.
A találkozón feltűnő volt, hogy Ursula von der Leyen a nyilvánosság előtt egyetlen szóval sem említette Mark Rutte NATO-főtitkár szerepét a megállapodásban.
Történelmi találkozó: először lesz ilyen, mióta kitört az orosz-ukrán háború - na ebből vajon mi fog kisülni?
Pénteken az Egyesült Arab Emírségekben megtartják az első találkozóját a biztonsági kérdésekről egyeztető orosz-amerikai-ukrán háromoldalú munkacsoportnak.
Késő éjszakába nyúló tárgyalást kezdett Moszkvában Vlagyimir Putyin három amerikai küldöttel az ukrajnai háború lezárásáról.
Sokkoló bejelentést tett Donald Trump: megindult az amerikai hadsereg Irán felé, óriási erőket mozgósítanak
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőket vezényel a Közel-Keletre
Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőteljes növekedési pályán halad: a harmadik negyedéves GDP-bővülés becsült ütemét 4,3 százalékról 4,4 százalékra emelték.
A levél szerint a hatalmas magánvagyonok torzítják a politikai döntéshozatalt, növelik a társadalmi megosztottságot, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás súlyosbodásához.
A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.
Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.
A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.