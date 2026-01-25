Elképesztő csúcsfegyvert vetett be az Egyesült Államok: ezért vált működésképtelenné az orosz légvédelem?

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban elárulta, hogy az Egyesült Államok egy titkos, „A Zavaró" nevű elektronikai fegyverrendszert vetett be Venezuela ellen, amely képes volt teljesen megbénítani az ország orosz és kínai gyártmányú légvédelmi rendszereit - tudósított a Portfolio.

A New York Post értesülései szerint Donald Trump részleteket osztott meg egy eddig ismeretlen amerikai katonai technológiáról, amelyet egy Venezuela elleni művelet során alkalmaztak. Az elnök által „A Zavaró" néven emlegetett rendszer pontos működéséről és hivatalos megnevezéséről Trump nem árulhatott el további információkat.

„A Zavaró. Nem beszélhetek róla. Szeretnék, de nem lehet. Soha nem tudták kilőni a rakétáikat. Orosz és kínai rakétáik voltak, egyet sem tudtak kilőni. Bementünk, ők megnyomták a gombokat, és semmi nem működött. Mindent előkészítettünk" – mondta az amerikai elnök a titkos fegyverrendszerről.

Az elnöki nyilatkozat eredeti kontextusa szerint Trumpot valójában egy másik katonai eszközről kérdezték az újságírók. A feltételezések szerint az amerikai haderő egy új típusú akusztikus fegyverrel hatástalaníthatta Nicolás Maduro venezuelai elnök személyi védelmét. Trump válasza azonban nem erre a feltételezett akusztikus fegyverre reagált, hanem egy másik, eddig nem ismert elektronikai hadviselési eszközről számolt be, amely a légvédelmi rendszerek ellen bizonyult hatékonynak.