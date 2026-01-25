2026. január 25. vasárnap Pál
2 °C Budapest
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A MIM-104 Patriot egy föld-levegő rakétarendszer (SAM), az Egyesült Államok hadserege által használt elsőszámú rakétarendszer.
Világ

Elképesztő csúcsfegyvert vetett be az Egyesült Államok: ezért vált működésképtelenné az orosz légvédelem?

Pénzcentrum
2026. január 25. 10:01

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban elárulta, hogy az Egyesült Államok egy titkos, „A Zavaró" nevű elektronikai fegyverrendszert vetett be Venezuela ellen, amely képes volt teljesen megbénítani az ország orosz és kínai gyártmányú légvédelmi rendszereit - tudósított a Portfolio.

A New York Post értesülései szerint Donald Trump részleteket osztott meg egy eddig ismeretlen amerikai katonai technológiáról, amelyet egy Venezuela elleni művelet során alkalmaztak. Az elnök által „A Zavaró" néven emlegetett rendszer pontos működéséről és hivatalos megnevezéséről Trump nem árulhatott el további információkat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A Zavaró. Nem beszélhetek róla. Szeretnék, de nem lehet. Soha nem tudták kilőni a rakétáikat. Orosz és kínai rakétáik voltak, egyet sem tudtak kilőni. Bementünk, ők megnyomták a gombokat, és semmi nem működött. Mindent előkészítettünk" – mondta az amerikai elnök a titkos fegyverrendszerről.

Kapcsolódó cikkeink:

Az elnöki nyilatkozat eredeti kontextusa szerint Trumpot valójában egy másik katonai eszközről kérdezték az újságírók. A feltételezések szerint az amerikai haderő egy új típusú akusztikus fegyverrel hatástalaníthatta Nicolás Maduro venezuelai elnök személyi védelmét. Trump válasza azonban nem erre a feltételezett akusztikus fegyverre reagált, hanem egy másik, eddig nem ismert elektronikai hadviselési eszközről számolt be, amely a légvédelmi rendszerek ellen bizonyult hatékonynak.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #fegyver #technológia #világ #donald trump #kína #amerikai egyesült államok #venezuela #geopolitika #rakéta #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:29
11:01
10:30
10:01
09:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 24.
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
2026. január 24.
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
2026. január 24.
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
2026. január 23.
Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket
NAPTÁR
Tovább
2026. január 25. vasárnap
Pál
4. hét
Január 25.
A lepra elleni harc világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
2 hete
Kerek perec kimondta a magyar Amerika-szakértő: őrült tervet eszelt ki Trump, Grönland és Venezuela csak a kezdet
3
2 hete
Olyan alku formálódik a háttérben Trump és Putyin között, ami katasztrofális lehet Európa számára
4
2 hete
Titkos grönlandi katonai bázisra figyelmeztetnek a szakértők: óriási veszélyt rejt magában ez a hely
5
5 napja
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
PÉNZÜGYI KISOKOS
Daytrade
Azonos értékpapírokra vonatkozóan napon belüli pozíció vételét és eladását jelentő ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 25. 05:57
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
Pénzcentrum  |  2026. január 24. 19:27
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. január 25. 10:32
Megszólalt Nagy István: újabb segítséget kapnak a sertéstartók