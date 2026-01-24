A lépéssel a Központi Katonai Bizottság létszáma történelmi mélypontra csökkent.
Így alakult a béketárgyalás Ukrajna és Oroszország között: ez várható a jövőben
Az Egyesült Államok közvetítésével zajló háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, Oroszország és az USA között Abu-Dzabiban nem hoztak megállapodást szombaton, miután Oroszország hatalmas légi támadást indított Ukrajna ellen a tárgyalások időszakában – közölte a Reuters.
A felek a majdnem négy éve zajló orosz invázió lezárásának lehetséges kereteit próbálták egyeztetni, de a második tárgyalási nap után nem jelentettek be áttörést. Mind Moszkva, mind Kijev nyitottnak mondta magát a további megbeszélésekre, és jelezték, hogy vezetőik döntései alapján folytatják az egyeztetéseket akár már a jövő héten.
A tárgyalások idején Oroszország éjjelre időzítve drónokkal és rakétákkal indított nagyszabású légicsapást Kijev és Harkiv városai ellen. A támadás az energiaellátást is súlyosan érintette, több mint egymillió embert hagyva áram és fűtés nélkül hideg téli éjszakán. Legalább egy ember meghalt és több mint harmincan megsérültek a rakéták és drónok csapásai nyomán.
Andrij Szibih ukrán külügyminiszter helyettes – aki nem vett részt Abu-Dzabi tárgyalásokon – „cinikusnak” nevezte a támadást, és bírálta Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Szibih közlése szerint a légi csapások nemcsak ukrán civileket és infrastruktúrát céloztak, hanem „a tárgyalóasztalt is”, aláásva a béke érdekében tett erőfeszítéseket.
Az Egyesült Arab Emírségekben rendezett megbeszélések fő célja az volt, hogy meghatározzák a háború lezárásának feltételeit és a biztonsági garanciákat. Miközben mindkét fél jelezte, hogy kész további tárgyalásokra, alapvető nézetkülönbségek továbbra is fennállnak, különösen a kelet-ukrajnai területek, köztük a Donbasz státusát illetően.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az orosz féltől érkező katonai akciók időzítése és mérete miatt a béketárgyalások légköre feszült maradt, és sok ukrán vezető szerint a diplomáciai szándék szükséges, de jelenleg nem elégséges a fegyveres konfliktus tényleges lezárásához.
A vállalat tranzakciói nem érinthetnek amerikai szereplőket vagy az amerikai pénzügyi rendszert.
Példátlan kiterjedésű téli vihar sújtja az Egyesült Államokat: a történelmi léptékű időjárási helyzet miatt legalább 16 államban és a fővárosban rendkívüli állapotot hirdettek.
A nyilatkozat akkor hangzott el, amikor amerikai hadihajók tartanak a Közel-Kelet térségébe.
A Politico információi szerint a Trump-kormányzat fontolóra vette a szigetország teljes olajimportjának blokádját
Pénteken Abu-Dzabiban amerikai, orosz és ukrán képviselők háromoldalú tárgyalásokat folytattak.
Barkat határozottan támogatta a Trump-adminisztráció békejavaslatát, amit jobb alternatívának nevezett az "elfogult ENSZ-nél".
Simon Harris miniszterelnök-helyettes szerint "naivitás lenne azt feltételezni", hogy Trump nem fog újabb vámfenyegetésekkel élni elnöksége alatt.
Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében.
A találkozón feltűnő volt, hogy Ursula von der Leyen a nyilvánosság előtt egyetlen szóval sem említette Mark Rutte NATO-főtitkár szerepét a megállapodásban.
Történelmi találkozó: először lesz ilyen, mióta kitört az orosz-ukrán háború - na ebből vajon mi fog kisülni?
Pénteken az Egyesült Arab Emírségekben megtartják az első találkozóját a biztonsági kérdésekről egyeztető orosz-amerikai-ukrán háromoldalú munkacsoportnak.
Késő éjszakába nyúló tárgyalást kezdett Moszkvában Vlagyimir Putyin három amerikai küldöttel az ukrajnai háború lezárásáról.
Sokkoló bejelentést tett Donald Trump: megindult az amerikai hadsereg Irán felé, óriási erőket mozgósítanak
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőket vezényel a Közel-Keletre
Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőteljes növekedési pályán halad: a harmadik negyedéves GDP-bővülés becsült ütemét 4,3 százalékról 4,4 százalékra emelték.
A levél szerint a hatalmas magánvagyonok torzítják a politikai döntéshozatalt, növelik a társadalmi megosztottságot, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás súlyosbodásához.
A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.
Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.
A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.