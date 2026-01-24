2026. január 24. szombat Timót
0 °C Budapest
Fizz Liga
|
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
|
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Orosz és ukrán zászló pár az asztalon, defókuszált háttér előtt. Vízszintes kompozíció másolási térrel és szelektív fókusszal.
Világ

Így alakult a béketárgyalás Ukrajna és Oroszország között: ez várható a jövőben

Pénzcentrum
2026. január 24. 19:59

Az Egyesült Államok közvetítésével zajló háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, Oroszország és az USA között Abu-Dzabiban nem hoztak megállapodást szombaton, miután Oroszország hatalmas légi támadást indított Ukrajna ellen a tárgyalások időszakában – közölte a Reuters.

A felek a majdnem négy éve zajló orosz invázió lezárásának lehetséges kereteit próbálták egyeztetni, de a második tárgyalási nap után nem jelentettek be áttörést. Mind Moszkva, mind Kijev nyitottnak mondta magát a további megbeszélésekre, és jelezték, hogy vezetőik döntései alapján folytatják az egyeztetéseket akár már a jövő héten.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárgyalások idején Oroszország éjjelre időzítve drónokkal és rakétákkal indított nagyszabású légicsapást Kijev és Harkiv városai ellen. A támadás az energiaellátást is súlyosan érintette, több mint egymillió embert hagyva áram és fűtés nélkül hideg téli éjszakán. Legalább egy ember meghalt és több mint harmincan megsérültek a rakéták és drónok csapásai nyomán.

Kapcsolódó cikkeink:

Andrij Szibih ukrán külügyminiszter helyettes – aki nem vett részt Abu-Dzabi tárgyalásokon – „cinikusnak” nevezte a támadást, és bírálta Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Szibih közlése szerint a légi csapások nemcsak ukrán civileket és infrastruktúrát céloztak, hanem „a tárgyalóasztalt is”, aláásva a béke érdekében tett erőfeszítéseket.

Az Egyesült Arab Emírségekben rendezett megbeszélések fő célja az volt, hogy meghatározzák a háború lezárásának feltételeit és a biztonsági garanciákat. Miközben mindkét fél jelezte, hogy kész további tárgyalásokra, alapvető nézetkülönbségek továbbra is fennállnak, különösen a kelet-ukrajnai területek, köztük a Donbasz státusát illetően.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az orosz féltől érkező katonai akciók időzítése és mérete miatt a béketárgyalások légköre feszült maradt, és sok ukrán vezető szerint a diplomáciai szándék szükséges, de jelenleg nem elégséges a fegyveres konfliktus tényleges lezárásához.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #drón #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #rakéta #energiaellátás #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:59
19:27
18:40
18:02
17:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 24.
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 24.
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
2026. január 24.
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
2026. január 23.
Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket
NAPTÁR
Tovább
2026. január 24. szombat
Timót
4. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kerek perec kimondta a magyar Amerika-szakértő: őrült tervet eszelt ki Trump, Grönland és Venezuela csak a kezdet
2
2 hete
Olyan alku formálódik a háttérben Trump és Putyin között, ami katasztrofális lehet Európa számára
3
2 hete
Titkos grönlandi katonai bázisra figyelmeztetnek a szakértők: óriási veszélyt rejt magában ez a hely
4
2 hete
Elképzelhetetlen volt, de most megtörtént: megkezdődött a fiatalok behívása a sorkatonai szolgálatra
5
1 hete
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 24. 19:27
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. január 24. 18:02
Kvíz: Jártas vagy a könyvek világában, az irodalomban? Lássuk, mit tudsz az irodalmi művek helyszíneiről!
Agrárszektor  |  2026. január 24. 19:14
Így éltek a régiek - ma is kényelmes otthon a jurta