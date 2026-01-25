Megsemmisült az oroszok csodafegyvere: kiderült, mekkora csapás ez számukra

Sikeres találatot értek el ukrán katonák egy orosz "teknőstank" ellen a frontvonal egyik legintenzívebb szakaszán. A 413. Raid Drónezred akciója azért különösen jelentős, mert ezekből a speciálisan átalakított harckocsikból csak korlátozott mennyiséggel rendelkeznek az orosz erők - számolt be a Portfolio.

Az akcióról az ezred egyik tagja és Iván Kiricsevszkij, a Defense Express védelmi szakértője számolt be a közösségi médiában; beszámolójukat az RBC is átvette. Elemzése szerint minden egyes "teknőstank" kiemelt fontosságú célpontnak számít, mivel az orosz hadseregben csak kevés ilyen átalakított jármű áll rendelkezésre.

Az orosz fegyveres erők ezeket a módosított harcjárműveket elsősorban nagyobb szabású gépesített támadásoknál vetik be. Ilyenkor a páncélozott egységek élvonalában haladnak az ukrán védelmi vonalak felé.

"A harckocsira hegesztett páncélzat egyszerre több funkciót lát el: védelmet nyújt a drónjaink ellen, és fedezéket biztosít a harckocsin utazó gyalogságnak. A teknőstankokat aknamentesítő ekével is fel lehet szerelni" – részletezte Kiricsevszkij a járművek felépítését.

A nyilvánosságra hozott felvételeken a megsemmisített harckocsi pontos típusának azonosítása nehéz, mert a rászerelt kiegészítő elemek jelentősen megváltoztatják az eredeti konstrukciót. Korábbi megfigyelések szerint az orosz erők többnyire T–62-es és T–72-es harckocsik átalakításával hozzák létre ezeket a járműveket.

"A teknőstankok léte önmagában jelzi, milyen mélyre süllyedt az orosz páncélos alakulatok színvonala a teljes körű háború negyedik évében" – értékelte a helyzetet a védelmi szakértő.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kiricsevszkij elemzése szerint ezeknek az improvizált járműveknek a megjelenése annak a következménye, hogy Oroszország a hadiiparának hangoztatott képességei ellenére sem volt képes korszerű, nehéz páncélozott csapatszállító járművek előállítására, amilyenek például az izraeli Ahzarit típusú harcjárművek.

A teknőstankok nem üzemi körülmények között készülnek: az orosz alakulatok maguk végzik az átalakításokat harctéri körülmények között, különböző forrásból származó anyagok felhasználásával. Ez a módszer azonban komoly műszaki problémákat okoz. A rászerelt páncéllemezek és egyéb kiegészítések jelentős többletterhelést jelentenek, ami felgyorsítja a futómű és más mechanikai részegységek elhasználódását. Orosz források is megerősítik, hogy a teknőstankok gyakran meghibásodnak menet közben, ami számos támadási kísérlet kudarcához vezetett.

A szakértő összegzése szerint az improvizált védelem szükségessége végső soron arra vezethető vissza, hogy az orosz hadsereg által korábban nagy reményekkel bemutatott védelmi technológiák – köztük az Arena aktív védelmi rendszer – a gyakorlatban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.