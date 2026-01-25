Mindez különösen kényes geopolitikai pillanatban történik Európa számára.
Megsemmisült az oroszok csodafegyvere: kiderült, mekkora csapás ez számukra
Sikeres találatot értek el ukrán katonák egy orosz "teknőstank" ellen a frontvonal egyik legintenzívebb szakaszán. A 413. Raid Drónezred akciója azért különösen jelentős, mert ezekből a speciálisan átalakított harckocsikból csak korlátozott mennyiséggel rendelkeznek az orosz erők - számolt be a Portfolio.
Az akcióról az ezred egyik tagja és Iván Kiricsevszkij, a Defense Express védelmi szakértője számolt be a közösségi médiában; beszámolójukat az RBC is átvette. Elemzése szerint minden egyes "teknőstank" kiemelt fontosságú célpontnak számít, mivel az orosz hadseregben csak kevés ilyen átalakított jármű áll rendelkezésre.
Az orosz fegyveres erők ezeket a módosított harcjárműveket elsősorban nagyobb szabású gépesített támadásoknál vetik be. Ilyenkor a páncélozott egységek élvonalában haladnak az ukrán védelmi vonalak felé.
"A harckocsira hegesztett páncélzat egyszerre több funkciót lát el: védelmet nyújt a drónjaink ellen, és fedezéket biztosít a harckocsin utazó gyalogságnak. A teknőstankokat aknamentesítő ekével is fel lehet szerelni" – részletezte Kiricsevszkij a járművek felépítését.
A nyilvánosságra hozott felvételeken a megsemmisített harckocsi pontos típusának azonosítása nehéz, mert a rászerelt kiegészítő elemek jelentősen megváltoztatják az eredeti konstrukciót. Korábbi megfigyelések szerint az orosz erők többnyire T–62-es és T–72-es harckocsik átalakításával hozzák létre ezeket a járműveket.
"A teknőstankok léte önmagában jelzi, milyen mélyre süllyedt az orosz páncélos alakulatok színvonala a teljes körű háború negyedik évében" – értékelte a helyzetet a védelmi szakértő.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Kiricsevszkij elemzése szerint ezeknek az improvizált járműveknek a megjelenése annak a következménye, hogy Oroszország a hadiiparának hangoztatott képességei ellenére sem volt képes korszerű, nehéz páncélozott csapatszállító járművek előállítására, amilyenek például az izraeli Ahzarit típusú harcjárművek.
A teknőstankok nem üzemi körülmények között készülnek: az orosz alakulatok maguk végzik az átalakításokat harctéri körülmények között, különböző forrásból származó anyagok felhasználásával. Ez a módszer azonban komoly műszaki problémákat okoz. A rászerelt páncéllemezek és egyéb kiegészítések jelentős többletterhelést jelentenek, ami felgyorsítja a futómű és más mechanikai részegységek elhasználódását. Orosz források is megerősítik, hogy a teknőstankok gyakran meghibásodnak menet közben, ami számos támadási kísérlet kudarcához vezetett.
A szakértő összegzése szerint az improvizált védelem szükségessége végső soron arra vezethető vissza, hogy az orosz hadsereg által korábban nagy reményekkel bemutatott védelmi technológiák – köztük az Arena aktív védelmi rendszer – a gyakorlatban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.
A támadássorozat időzítése különösen figyelemre méltó, mivel közvetlenül az Abu-Dzabiban zajló háromoldalú béketárgyalások után következett.
A sikeres akció hátterében alapos, többnapos felderítő munka állt.
Ezzel szemben az amerikai alakulatok felszerelésben és kiképzésben egyaránt elmaradnak európai társaiktól ezen a speciális területen.
A vállalat tranzakciói nem érinthetnek amerikai szereplőket vagy az amerikai pénzügyi rendszert.
Példátlan kiterjedésű téli vihar sújtja az Egyesült Államokat: a történelmi léptékű időjárási helyzet miatt legalább 16 államban és a fővárosban rendkívüli állapotot hirdettek.
A nyilatkozat akkor hangzott el, amikor amerikai hadihajók tartanak a Közel-Kelet térségébe.
A Politico információi szerint a Trump-kormányzat fontolóra vette a szigetország teljes olajimportjának blokádját
Pénteken Abu-Dzabiban amerikai, orosz és ukrán képviselők háromoldalú tárgyalásokat folytattak.
Barkat határozottan támogatta a Trump-adminisztráció békejavaslatát, amit jobb alternatívának nevezett az "elfogult ENSZ-nél".
Simon Harris miniszterelnök-helyettes szerint "naivitás lenne azt feltételezni", hogy Trump nem fog újabb vámfenyegetésekkel élni elnöksége alatt.
Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében.
A találkozón feltűnő volt, hogy Ursula von der Leyen a nyilvánosság előtt egyetlen szóval sem említette Mark Rutte NATO-főtitkár szerepét a megállapodásban.
Történelmi találkozó: először lesz ilyen, mióta kitört az orosz-ukrán háború - na ebből vajon mi fog kisülni?
Pénteken az Egyesült Arab Emírségekben megtartják az első találkozóját a biztonsági kérdésekről egyeztető orosz-amerikai-ukrán háromoldalú munkacsoportnak.
Késő éjszakába nyúló tárgyalást kezdett Moszkvában Vlagyimir Putyin három amerikai küldöttel az ukrajnai háború lezárásáról.
Sokkoló bejelentést tett Donald Trump: megindult az amerikai hadsereg Irán felé, óriási erőket mozgósítanak
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőket vezényel a Közel-Keletre
Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőteljes növekedési pályán halad: a harmadik negyedéves GDP-bővülés becsült ütemét 4,3 százalékról 4,4 százalékra emelték.
A levél szerint a hatalmas magánvagyonok torzítják a politikai döntéshozatalt, növelik a társadalmi megosztottságot, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás súlyosbodásához.
A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe.