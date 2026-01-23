2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
1 °C Budapest
Las Vegas, 2024. június 10.Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje támogatóihoz beszél választási nagygyûlésén a Las Vegas-i Sunset Parkban 2024. június 9-én. Az elnökválasztást november 5-én tartják az E
Világ

Vészriadót fújt az európai miniszter: európai gazdasági katasztrófára számít, Trumpot okolja miatta

Pénzcentrum
2026. január 23. 18:15

Írország miniszterelnök-helyettese szerint az EU rendkívül közel került egy gazdasági katasztrófához, amikor Donald Trump vámokkal fenyegette meg hat uniós országot, az Egyesült Királyságot és Norvégiát Grönland miatt - írta meg a The Guardian.

Simon Harris miniszterelnök-helyettes szerint "naivitás lenne azt feltételezni", hogy Trump nem fog újabb vámfenyegetésekkel élni elnöksége alatt. Az amerikai elnök ugyan visszavonta a fenyegetést, miután bejelentett egy keretmegállapodást az északi-sarki biztonságról Davosban, de Harris figyelmeztetett, hogy továbbra is "alapvető aggályok" maradtak fenn.

"Olyan helyzettel szembesültünk, ahol nagyon rövid idő alatt vámfenyegetés érte az Európai Unió tagállamait, és először fordult elő, hogy a kereskedelmi vámokat összekapcsolták a szuverenitás és a területi kérdések témájával" - nyilatkozta Harris.

Az ír politikus Dublinban egy kereskedelmi fórum után elmondta, hogy utasította a pénzügyminisztérium tisztviselőit gazdasági "forgatókönyv-tervezés" elvégzésére. Emellett megismételte a davosi csúcstalálkozón elhangzott véleményt, miszerint az EU-nak "fel kell gyorsítania az önellátóvá válás folyamatát" a védelem és a gazdaság területén.

Harris védelmébe vette az EU Grönlanddal kapcsolatos álláspontját is, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kemény kritikával illette az európai vezetőket Davosban. Zelenszkij szerdai beszédében azt mondta, hogy Európa elveszettnek tűnik, és még mindig nem tudja, hogyan védje meg magát. "Nagy tisztelettel vagyok Zelenszkij elnök iránt, de biztos vagyok benne, hogy nem ez történt" - reagált Harris.

Címlapfotó: Allison Dinner, MTI/MTVA 
#európa #európai unió #gazdaság #vám #világ #donald trump #gazdasági válság #geopolitika #külpolitika #volodimir zelenszkij #vámok

