Nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított ágazati vizsgálatot indított.
Vészriadót fújt az európai miniszter: európai gazdasági katasztrófára számít, Trumpot okolja miatta
Írország miniszterelnök-helyettese szerint az EU rendkívül közel került egy gazdasági katasztrófához, amikor Donald Trump vámokkal fenyegette meg hat uniós országot, az Egyesült Királyságot és Norvégiát Grönland miatt - írta meg a The Guardian.
Simon Harris miniszterelnök-helyettes szerint "naivitás lenne azt feltételezni", hogy Trump nem fog újabb vámfenyegetésekkel élni elnöksége alatt. Az amerikai elnök ugyan visszavonta a fenyegetést, miután bejelentett egy keretmegállapodást az északi-sarki biztonságról Davosban, de Harris figyelmeztetett, hogy továbbra is "alapvető aggályok" maradtak fenn.
"Olyan helyzettel szembesültünk, ahol nagyon rövid idő alatt vámfenyegetés érte az Európai Unió tagállamait, és először fordult elő, hogy a kereskedelmi vámokat összekapcsolták a szuverenitás és a területi kérdések témájával" - nyilatkozta Harris.
Az ír politikus Dublinban egy kereskedelmi fórum után elmondta, hogy utasította a pénzügyminisztérium tisztviselőit gazdasági "forgatókönyv-tervezés" elvégzésére. Emellett megismételte a davosi csúcstalálkozón elhangzott véleményt, miszerint az EU-nak "fel kell gyorsítania az önellátóvá válás folyamatát" a védelem és a gazdaság területén.
Harris védelmébe vette az EU Grönlanddal kapcsolatos álláspontját is, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kemény kritikával illette az európai vezetőket Davosban. Zelenszkij szerdai beszédében azt mondta, hogy Európa elveszettnek tűnik, és még mindig nem tudja, hogyan védje meg magát. "Nagy tisztelettel vagyok Zelenszkij elnök iránt, de biztos vagyok benne, hogy nem ez történt" - reagált Harris.
Címlapfotó: Allison Dinner, MTI/MTVA
A találkozón feltűnő volt, hogy Ursula von der Leyen a nyilvánosság előtt egyetlen szóval sem említette Mark Rutte NATO-főtitkár szerepét a megállapodásban.
Történelmi találkozó: először lesz ilyen, mióta kitört az orosz-ukrán háború - na ebből vajon mi fog kisülni?
Pénteken az Egyesült Arab Emírségekben megtartják az első találkozóját a biztonsági kérdésekről egyeztető orosz-amerikai-ukrán háromoldalú munkacsoportnak.
Késő éjszakába nyúló tárgyalást kezdett Moszkvában Vlagyimir Putyin három amerikai küldöttel az ukrajnai háború lezárásáról.
Sokkoló bejelentést tett Donald Trump: megindult az amerikai hadsereg Irán felé, óriási erőket mozgósítanak
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőket vezényel a Közel-Keletre
Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőteljes növekedési pályán halad: a harmadik negyedéves GDP-bővülés becsült ütemét 4,3 százalékról 4,4 százalékra emelték.
A levél szerint a hatalmas magánvagyonok torzítják a politikai döntéshozatalt, növelik a társadalmi megosztottságot, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás súlyosbodásához.
A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.
Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.
A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.
A dél koreai elnök szerint a helyzet kezelése pragmatikus megközelítést igényel.
Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz.
Orosz katonai források szerint Moszkva stratégiai döntést hozott Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájának módszeres rombolásáról.
Orbán Viktor egyúttal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati döntésekről és közelgő brüsszeli programjáról is beszámolt.
Mutatjuk, miért elképzelhetetlen, hogy 7 másodpercig nem lesz gravitáció.
Támadásra készül Norvégia? Háború esetén házakat, autókat foglalhatnak le: ez áll pontosan a levélben, amit a lakosok kaptak
Nem ez az egyetlen intézkedés, amit Norvégia háború esetén életbe léptetne.
Az amerikai adminisztráció hivatalba lépése óta következetesen törekszik az európai katonai kötelezettségvállalások újragondolására.