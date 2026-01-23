Pénteken az Egyesült Arab Emírségekben megtartják az első találkozóját a biztonsági kérdésekről egyeztető orosz-amerikai-ukrán háromoldalú munkacsoportnak.
Nem titkolják többé az EU-ban: kimondták a vezetők, komoly hidegháború jöhet az USA-val
Az Európai Unió vezetői a Trump-féle Grönland-ügy után is folytatják a törekvéseiket, hogy csökkentsék az Egyesült Államoktól való függőségüket, miközben a katonai önállóság kérdése egyre hangsúlyosabbá válik - írja cikkében a Die Welt.
Az EU-csúcstalálkozón a 27 tagállam vezetői megkönnyebbülten vették tudomásul, hogy Donald Trump visszavonta a Grönland megvásárlásával kapcsolatos fenyegetéseit és az európai országok ellen kilátásba helyezett vámokat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak maradtak, hiszen a kiszámíthatatlan amerikai elnök bármikor megváltoztathatja álláspontját.
A találkozón feltűnő volt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a nyilvánosság előtt egyetlen szóval sem említette Mark Rutte NATO-főtitkár szerepét a megállapodásban. Ehelyett az EU tárgyalási stratégiájának tulajdonította Trump visszakozását, bár nem részletezte, pontosan miben is állt ez a stratégia.
A csúcstalálkozón egyetértés alakult ki abban, hogy a Grönland-ügy után nem folytatható a korábbi gyakorlat. Friedrich Merz német kancellár kijelentette: "A NATO európai részének képesnek kell lennie önmaga megvédésére", António Costa EU-tanácsi elnök pedig egy "stratégiailag önállóbb Európa" kiépítéséről beszélt.
A Trump által korábban bevezetett vámokkal az EU még valahogy meg tudott birkózni, de Grönland esetleges annektálásának fenyegetését a legtöbben tabudöntésnek érezték Brüsszelben. Ez már nem egyszerű kereskedelmi vita volt, hanem a kontinens területi integritását érintő kérdés, amely felvetette annak lehetőségét, hogy Amerika akár katonailag is felléphet egy NATO-tagállam ellen.
A válsághelyzet előtt az EU fontolgatta a "bazooka" bevetését - ez a kényszerintézkedések elleni eszköz, amely lehetővé tenné amerikai cégek kizárását a közbeszerzésekből, termékek engedélyének visszavonását, vagy akár digitális szolgáltatási adó bevezetését. Trump visszakozása után ez egyelőre lekerült a napirendről.
Ehelyett várhatóan ratifikálják a tavalyi nyáron kötött vámmegállapodást, amelyben az EU szinte minden európai vámot nullára csökkentene, míg az amerikaiak 15 százalékra emelnék sajátjaikat. A Trump és Rutte közötti megegyezés pontos részleteit azonban a csúcstalálkozó résztvevői sem ismerték, csak annyit tudtak biztosan, hogy rakétavédelmi rendszer kiépítéséről és az amerikai katonai jelenlét erősítéséről van szó az Arktiszon.
Az európai vezetők egyre kevésbé hajlandók a behódolásra és a megnyugtatásra. Ehelyett többen is a függőségek csökkentését tartják célravezetőnek - vagyis egyfajta "kockázatcsökkentést" Amerikával szemben, ami korábban csak Kínával kapcsolatban használt fogalom volt.
A levél szerint a hatalmas magánvagyonok torzítják a politikai döntéshozatalt, növelik a társadalmi megosztottságot, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás súlyosbodásához.
A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.
Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.
A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.
A dél koreai elnök szerint a helyzet kezelése pragmatikus megközelítést igényel.
Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz.
Orosz katonai források szerint Moszkva stratégiai döntést hozott Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájának módszeres rombolásáról.
Orbán Viktor egyúttal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati döntésekről és közelgő brüsszeli programjáról is beszámolt.
Mutatjuk, miért elképzelhetetlen, hogy 7 másodpercig nem lesz gravitáció.
Támadásra készül Norvégia? Háború esetén házakat, autókat foglalhatnak le: ez áll pontosan a levélben, amit a lakosok kaptak
Nem ez az egyetlen intézkedés, amit Norvégia háború esetén életbe léptetne.
Az amerikai adminisztráció hivatalba lépése óta következetesen törekszik az európai katonai kötelezettségvállalások újragondolására.
Az orosz rakétatámadások súlyos károkat okoztak az ukrán energetikai és városi infrastruktúrában, országszerte ezrek maradtak fűtés és áram nélkül.
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi nyomásgyakorlással próbálja rávenni Emmanuel Macront a gázai béketanácshoz való csatlakozásra.
Macron szerint 2024-ben világszerte több mint hatvan háború zajlott, ami "abszolút rekord".
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
A román hadsereg vezérkari főnöke azt is elárulta, hogy már dolgoznak több felkészítő program elindításán.
Alig 48 órán belül négy cápatámadás történt Új-Dél-Wales ausztrál állam partjainál, halálesetről viszont eddig nem érkezett jelentés.