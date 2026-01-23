2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
-1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
American and European Union flags together. Cooperation between the United States of America and the European Union.
Világ

Nem titkolják többé az EU-ban: kimondták a vezetők, komoly hidegháború jöhet az USA-val

Pénzcentrum
2026. január 23. 12:15

Az Európai Unió vezetői a Trump-féle Grönland-ügy után is folytatják a törekvéseiket, hogy csökkentsék az Egyesült Államoktól való függőségüket, miközben a katonai önállóság kérdése egyre hangsúlyosabbá válik - írja cikkében a Die Welt.

Az EU-csúcstalálkozón a 27 tagállam vezetői megkönnyebbülten vették tudomásul, hogy Donald Trump visszavonta a Grönland megvásárlásával kapcsolatos fenyegetéseit és az európai országok ellen kilátásba helyezett vámokat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak maradtak, hiszen a kiszámíthatatlan amerikai elnök bármikor megváltoztathatja álláspontját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A találkozón feltűnő volt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a nyilvánosság előtt egyetlen szóval sem említette Mark Rutte NATO-főtitkár szerepét a megállapodásban. Ehelyett az EU tárgyalási stratégiájának tulajdonította Trump visszakozását, bár nem részletezte, pontosan miben is állt ez a stratégia.

A csúcstalálkozón egyetértés alakult ki abban, hogy a Grönland-ügy után nem folytatható a korábbi gyakorlat. Friedrich Merz német kancellár kijelentette: "A NATO európai részének képesnek kell lennie önmaga megvédésére", António Costa EU-tanácsi elnök pedig egy "stratégiailag önállóbb Európa" kiépítéséről beszélt.

A Trump által korábban bevezetett vámokkal az EU még valahogy meg tudott birkózni, de Grönland esetleges annektálásának fenyegetését a legtöbben tabudöntésnek érezték Brüsszelben. Ez már nem egyszerű kereskedelmi vita volt, hanem a kontinens területi integritását érintő kérdés, amely felvetette annak lehetőségét, hogy Amerika akár katonailag is felléphet egy NATO-tagállam ellen.

A válsághelyzet előtt az EU fontolgatta a "bazooka" bevetését - ez a kényszerintézkedések elleni eszköz, amely lehetővé tenné amerikai cégek kizárását a közbeszerzésekből, termékek engedélyének visszavonását, vagy akár digitális szolgáltatási adó bevezetését. Trump visszakozása után ez egyelőre lekerült a napirendről.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ehelyett várhatóan ratifikálják a tavalyi nyáron kötött vámmegállapodást, amelyben az EU szinte minden európai vámot nullára csökkentene, míg az amerikaiak 15 százalékra emelnék sajátjaikat. A Trump és Rutte közötti megegyezés pontos részleteit azonban a csúcstalálkozó résztvevői sem ismerték, csak annyit tudtak biztosan, hogy rakétavédelmi rendszer kiépítéséről és az amerikai katonai jelenlét erősítéséről van szó az Arktiszon.

Az európai vezetők egyre kevésbé hajlandók a behódolásra és a megnyugtatásra. Ehelyett többen is a függőségek csökkentését tartják célravezetőnek - vagyis egyfajta "kockázatcsökkentést" Amerikával szemben, ami korábban csak Kínával kapcsolatban használt fogalom volt.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #egyesült államok #eu #világ #donald trump #ursula von der leyen #geopolitika #külpolitika #nato #vámok #Friedrich Merz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:32
12:15
12:05
11:32
11:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 23.
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
2026. január 22.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
2026. január 22.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
2
2 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
3
2 hete
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
4
2 hete
Brutális fordulat az energiapiacon: Európa gyakorlatilag nonstop gázkereskedésre áll át
5
2 hete
Olyan alku formálódik a háttérben Trump és Putyin között, ami katasztrofális lehet Európa számára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Referenciahozam
Az ÁKK Zrt. által a 3, 6 és 12 hónapos, továbbá a 3, 5, 10 és 15 éves futamidőkre az Elsődleges forgalmazók által teljesített árjegyzéséből számított átlagos hozam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 10:03
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 06:30
Teszten 17 márka mosógépei: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni
Agrárszektor  |  2026. január 23. 11:31
Tényleg már csak így lehet sikeresen termelni Magyarországon?