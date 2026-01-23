Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőteljes növekedési pályán halad: a harmadik negyedéves GDP-bővülés becsült ütemét 4,3 százalékról 4,4 százalékra emelték.
Sokkoló bejelentést tett Donald Trump: megindult az amerikai hadsereg Irán felé, óriási erőket mozgósítanak
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőket vezényel a Közel-Keletre, elsősorban Irán irányába, válaszul az országban a gazdasági válság miatt kirobbant, véresen levert tüntetéssorozatra - számolt be a Portfolio.
Trump közölte, hogy Washington nagyszabású katonai erősítést indít a térségbe, mindenekelőtt Irán irányába. A lépés hátterében az iráni belpolitikai feszültségek állnak: a súlyos gazdasági válság nyomán kitört tüntetések erőszakos hatósági leverése a beszámolók szerint több ezer ember életét követelte.
A Fehér Ház YouTube-csatornáján közzétett videónyilatkozatában az elnök részleteket ismertetett az amerikai haderő mozgósításáról. "Egy nagy flottillával tartunk abba az irányba, és meglátjuk, mi történik. Nagy erő. Nagy erővel tartunk Irán felé" – fogalmazott Trump.
Az amerikai vezető hangsúlyozta, hogy a katonai jelenlét megerősítésének elsődleges célja a térségben zajló események szoros figyelemmel kísérése. Washington saját megfogalmazása szerint nemzeti érdekeinek védelmét tekinti prioritásnak, miközben a nyílt fegyveres konfliktus elkerülésére törekszik. A fokozott jelenlét ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az amerikai erők szükség esetén azonnali választ adjanak bármilyen, az Egyesült Államokat vagy szövetségeseit érő fenyegetésre.
Az amerikai kormányzat szerint a csapatok telepítése hozzájárul a régióban található polgári és katonai létesítmények biztonsági kockázatainak mérsékléséhez is. A döntés üzenetértékű lépésnek is tekinthető Teherán felé, amelynek célja, hogy visszatartsa az iráni vezetést a további erőszakos akcióktól.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Iránban a közelmúltban kiterjedt társadalmi megmozdulások zajlottak a súlyosbodó gazdasági nehézségek miatt. A kezdetben főként gazdasági követeléseket megfogalmazó demonstrációk gyorsan általános kormányellenes tiltakozássá szélesedtek. A biztonsági erők keményen léptek fel a tüntetőkkel szemben, több helyen éles lőfegyvert is bevetettek, és a becslések szerint így is több ezren vesztették életüket az összecsapásokban.
Az Egyesült Államok a válság eszkalálódása nyomán nyíltan szolidaritását fejezte ki a tiltakozókkal, és figyelmeztette az iráni vezetést: ha folytatódnak az erőszakos cselekmények a lakosság ellen, Washington katonai válaszlépéseket is mérlegel. Az amerikai nyomásgyakorlás hatására a tüntetések intenzitása mérséklődött, és az iráni kormányzat látszólag enyhébb bánásmódot alkalmaz a letartóztatott demonstrálókkal szemben, miközben a társadalmi és politikai feszültségek továbbra is erősen jelen vannak az országban.
Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.
A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.
A dél koreai elnök szerint a helyzet kezelése pragmatikus megközelítést igényel.
Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz.
Orosz katonai források szerint Moszkva stratégiai döntést hozott Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájának módszeres rombolásáról.
Orbán Viktor egyúttal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati döntésekről és közelgő brüsszeli programjáról is beszámolt.
Mutatjuk, miért elképzelhetetlen, hogy 7 másodpercig nem lesz gravitáció.
Támadásra készül Norvégia? Háború esetén házakat, autókat foglalhatnak le: ez áll pontosan a levélben, amit a lakosok kaptak
Nem ez az egyetlen intézkedés, amit Norvégia háború esetén életbe léptetne.
Az amerikai adminisztráció hivatalba lépése óta következetesen törekszik az európai katonai kötelezettségvállalások újragondolására.
Az orosz rakétatámadások súlyos károkat okoztak az ukrán energetikai és városi infrastruktúrában, országszerte ezrek maradtak fűtés és áram nélkül.
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi nyomásgyakorlással próbálja rávenni Emmanuel Macront a gázai béketanácshoz való csatlakozásra.
Macron szerint 2024-ben világszerte több mint hatvan háború zajlott, ami "abszolút rekord".
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
A román hadsereg vezérkari főnöke azt is elárulta, hogy már dolgoznak több felkészítő program elindításán.
Alig 48 órán belül négy cápatámadás történt Új-Dél-Wales ausztrál állam partjainál, halálesetről viszont eddig nem érkezett jelentés.
Az Európai Bizottság elnöke a davosi Világgazdasági Fórumon hibának nevezte Donald Trump tervezett vámemelését, és kétségbe vonta az amerikai elnök megbízhatóságát.
Donald Trump elnök hamarosan dönthet arról, ki váltja Jerome Powellt a Federal Reserve élén.
Egyiptom a fizetésképtelenség szélére sodródott, miután nem tudta határidőre teljesíteni a Nemzetközi Valutaalap felé vállalt kötelezettségeit.