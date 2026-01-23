2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
Egy USS romboló és egy Littoral Combat Ship együtt vadászik a Csendes-óceán déli részén. A felvétel egy 2014-es csendes-óceáni bevetés során készült.
Világ

Sokkoló bejelentést tett Donald Trump: megindult az amerikai hadsereg Irán felé, óriási erőket mozgósítanak

Pénzcentrum
2026. január 23. 09:01

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőket vezényel a Közel-Keletre, elsősorban Irán irányába, válaszul az országban a gazdasági válság miatt kirobbant, véresen levert tüntetéssorozatra - számolt be a Portfolio.

Trump közölte, hogy Washington nagyszabású katonai erősítést indít a térségbe, mindenekelőtt Irán irányába. A lépés hátterében az iráni belpolitikai feszültségek állnak: a súlyos gazdasági válság nyomán kitört tüntetések erőszakos hatósági leverése a beszámolók szerint több ezer ember életét követelte.

A Fehér Ház YouTube-csatornáján közzétett videónyilatkozatában az elnök részleteket ismertetett az amerikai haderő mozgósításáról. "Egy nagy flottillával tartunk abba az irányba, és meglátjuk, mi történik. Nagy erő. Nagy erővel tartunk Irán felé" – fogalmazott Trump.

Az amerikai vezető hangsúlyozta, hogy a katonai jelenlét megerősítésének elsődleges célja a térségben zajló események szoros figyelemmel kísérése. Washington saját megfogalmazása szerint nemzeti érdekeinek védelmét tekinti prioritásnak, miközben a nyílt fegyveres konfliktus elkerülésére törekszik. A fokozott jelenlét ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az amerikai erők szükség esetén azonnali választ adjanak bármilyen, az Egyesült Államokat vagy szövetségeseit érő fenyegetésre.

Az amerikai kormányzat szerint a csapatok telepítése hozzájárul a régióban található polgári és katonai létesítmények biztonsági kockázatainak mérsékléséhez is. A döntés üzenetértékű lépésnek is tekinthető Teherán felé, amelynek célja, hogy visszatartsa az iráni vezetést a további erőszakos akcióktól.

Iránban a közelmúltban kiterjedt társadalmi megmozdulások zajlottak a súlyosbodó gazdasági nehézségek miatt. A kezdetben főként gazdasági követeléseket megfogalmazó demonstrációk gyorsan általános kormányellenes tiltakozássá szélesedtek. A biztonsági erők keményen léptek fel a tüntetőkkel szemben, több helyen éles lőfegyvert is bevetettek, és a becslések szerint így is több ezren vesztették életüket az összecsapásokban.

Az Egyesült Államok a válság eszkalálódása nyomán nyíltan szolidaritását fejezte ki a tiltakozókkal, és figyelmeztette az iráni vezetést: ha folytatódnak az erőszakos cselekmények a lakosság ellen, Washington katonai válaszlépéseket is mérlegel. Az amerikai nyomásgyakorlás hatására a tüntetések intenzitása mérséklődött, és az iráni kormányzat látszólag enyhébb bánásmódot alkalmaz a letartóztatott demonstrálókkal szemben, miközben a társadalmi és politikai feszültségek továbbra is erősen jelen vannak az országban.
