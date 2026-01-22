2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
Világ

Óriási fordulat: már maguk a gazdagok kérik, tényleg jöhet a vagyonadó?

Pénzcentrum
2026. január 22. 17:01

Mintegy négyszáz tehetős ember – köztük ismert művészek és üzletemberek – nyílt levélben kérte a világ vezetőitől, hogy vessék ki a vagyonos rétegre a mainál jóval magasabb adókat, mert szerintük a szélsőséges vagyoni különbségek már a demokráciát és a társadalmi stabilitást veszélyeztetik. 

A 24 országból érkező aláírók úgy látják, hogy a vagyoni egyenlőtlenségek gyorsuló ütemben nőnek, és ez súlyosbítja a meglévő társadalmi problémákat. Szerintük a jelenlegi trend fenntarthatatlan, mert a gazdagság koncentrációja aláássa a közbizalmat, erősíti a feszültségeket, és egyre több embert szorít ki a gazdasági felemelkedés lehetőségeiből - írja a Guardian.

A felhívást a davosi Világgazdasági Fórum időpontjára időzítették, és olyan ismert személyiségek is szignózták, mint Mark Ruffalo színművész, Brian Eno zeneszerző vagy Abigail Disney filmproducer és jótékonysági aktivista. A levél szerint a hatalmas magánvagyonok torzítják a politikai döntéshozatalt, növelik a társadalmi megosztottságot, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás súlyosbodásához. "Néhány, extrém vagyonnal bíró globális oligarcha már gyakorlatilag felvásárolta a demokráciáinkat: átvette a kormányainkat, elhallgattatta a médiánk szabadságát, fojtogatja a technológiát és az innovációt, elmélyíti a szegénységet és a társadalmi kirekesztést, és felgyorsítja a bolygónk pusztulását" – fogalmaznak az aláírók, hozzátéve: meg vannak győződve arról, hogy a vagyoni szakadék további mélyülése már közvetlenül fenyegeti a társadalmi stabilitást.

Az Egyesült Államok jelenlegi kormánya történelmi rekordot döntött a kabinet tagjainak összvagyonát tekintve: ez 2023 augusztusára elérte a 7,5 milliárd dollárt. A Hazafias Milliomosok nevű szervezet megbízásából készült kutatás szerint a G20-országok vagyonos polgárainak 77 százaléka úgy látja, hogy a szupergazdagok pénzük révén aránytalan politikai befolyást szereznek. A megkérdezettek háromötöde szerint Donald Trump negatívan hat a világgazdaság stabilitására. Hatvan százalékuk úgy véli, hogy a szélsőséges gazdagság önmagában is veszélyt jelent a demokratikus berendezkedésre, kétharmaduk pedig támogatná a legvagyonosabbak jóval erőteljesebb megadóztatását, miközben mindössze 17 százalék utasítja el egyértelműen ezt a javaslatot.

Az Oxfam nemzetközi fejlesztési szervezet adatai szerint a tavalyi év rekordot hozott a dollár-milliárdosok számának növekedésében: a világon először lépte át a számuk a háromezer főt. Amitabh Behar, az Oxfam International ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: "A szupergazdagok gyakorlatilag teljesen szabad kezet kaptak. Felfoghatatlan, hogy a leggazdagabb 1 százalék most már háromszor akkora vagyont birtokol, mint a világ teljes közvagyona együttvéve." A szervezet szerint a kormányoknak célzott adópolitikával, az egyenlőtlenségek csökkentését kiemelt prioritásként kezelve kellene fellépniük a szupergazdagok vagyonkoncentrációjával szemben, mert a jelenlegi fejlődési pálya hosszú távon nem tartható fenn.
Címlapkép: Getty Images
#szegénység #adó #egyesült államok #gazdaság #kutatás #adóemelés #világ #gazdagok #szupergazdagok #donald trump #világgazdaság

