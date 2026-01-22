2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
Budapest
Katonai taktikai drónok kamikaze shahed-136 (geranium-2) UAV. Harci drón bevetés egy konfliktusos területen az orosz ukrán katonai művelet során. Izrael-Hamász háború, ukrán-orosz háborús válság, iráni shahed drónok, 3D vegyes média il
Világ

Egyre több drónt észlelnek az EU határán: szintet léptek az oroszok, mire készül Putyin?

Pénzcentrum
2026. január 22. 16:29

Szerda este fokozott dróntevékenységet észleltek a lengyel–fehérorosz határ térségében; Varsó ezt a fehérorosz hibrid hadviselés újabb megnyilvánulásának tekinti, bár a lengyel légtér biztonsága közvetlenül nem került veszélybe.

A lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága (DORSZ) csütörtökön közölte, hogy a határ mentén feltűnt, kisméretű pilóta nélküli repülőgépek mozgását folyamatosan nyomon követték. Elemzésük szerint a drónok ugyan nem jelentettek azonnali, konkrét fenyegetést, puszta jelenlétük azonban így is aggasztó fejleménynek számít.

A katonai vezetés értékelése alapján az ilyen incidensek Fehéroroszország tudatos destabilizációs stratégiájának részét képezik. A cél egyrészt a térség biztonsági egyensúlyának megbontása, másrészt a lengyel légvédelem reakcióképességének folyamatos tesztelése. A DORSZ hangsúlyozta: a keleti határszakasz fölötti légi forgalmat megszakítás nélkül, fokozott készültség mellett figyelik.

Az aktuális esetet megelőzően a lengyel külügyminisztérium már kedden diplomáciai lépésre szánta el magát. Maciej Wewiór külügyi szóvivő szerdai tájékoztatása szerint bekérették a fehérorosz nagykövetség ügyvivőjét, miután a hétvégén jelentős számú, cigarettacsempészetre használt léggömb érkezett fehérorosz irányból lengyel területre.

A PAP hírügynökségnek nyilatkozva Wewiór elmondta: a fehérorosz diplomata nem tudott megnyugtató magyarázattal szolgálni az incidens körülményeiről. Varsó álláspontja szerint nehezen hihető, hogy a minszki vezetés ne szerzett volna tudomást ilyen nagyságrendű határsértésekről, vagy teljes mértékben kívül állna az eseményeken.

A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe. Akkor Pavel Muravejko fehérorosz védelmi miniszterhelyettes azzal indokolta az eseteket, hogy a pilóta nélküli eszközök navigációs rendszere megzavarodott, ezért tértek le a tervezett útvonalról, és állítása szerint az érintett országokat – Lengyelországot és Litvániát – erről tájékoztatták.

Az orosz szövetséges Fehéroroszország irányából rendszeresen jelennek meg különféle repülő objektumok a lengyel határ közelében. A drónok mellett visszatérően bukkannak fel csempészárut szállító léggömbök is, amelyek időről időre megkísérlik átlépni a lengyel országhatárt.
Címlapkép: Getty Images
