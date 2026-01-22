Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.
Egyre több drónt észlelnek az EU határán: szintet léptek az oroszok, mire készül Putyin?
Szerda este fokozott dróntevékenységet észleltek a lengyel–fehérorosz határ térségében; Varsó ezt a fehérorosz hibrid hadviselés újabb megnyilvánulásának tekinti, bár a lengyel légtér biztonsága közvetlenül nem került veszélybe.
A lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága (DORSZ) csütörtökön közölte, hogy a határ mentén feltűnt, kisméretű pilóta nélküli repülőgépek mozgását folyamatosan nyomon követték. Elemzésük szerint a drónok ugyan nem jelentettek azonnali, konkrét fenyegetést, puszta jelenlétük azonban így is aggasztó fejleménynek számít.
A katonai vezetés értékelése alapján az ilyen incidensek Fehéroroszország tudatos destabilizációs stratégiájának részét képezik. A cél egyrészt a térség biztonsági egyensúlyának megbontása, másrészt a lengyel légvédelem reakcióképességének folyamatos tesztelése. A DORSZ hangsúlyozta: a keleti határszakasz fölötti légi forgalmat megszakítás nélkül, fokozott készültség mellett figyelik.
Az aktuális esetet megelőzően a lengyel külügyminisztérium már kedden diplomáciai lépésre szánta el magát. Maciej Wewiór külügyi szóvivő szerdai tájékoztatása szerint bekérették a fehérorosz nagykövetség ügyvivőjét, miután a hétvégén jelentős számú, cigarettacsempészetre használt léggömb érkezett fehérorosz irányból lengyel területre.
A PAP hírügynökségnek nyilatkozva Wewiór elmondta: a fehérorosz diplomata nem tudott megnyugtató magyarázattal szolgálni az incidens körülményeiről. Varsó álláspontja szerint nehezen hihető, hogy a minszki vezetés ne szerzett volna tudomást ilyen nagyságrendű határsértésekről, vagy teljes mértékben kívül állna az eseményeken.
A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe. Akkor Pavel Muravejko fehérorosz védelmi miniszterhelyettes azzal indokolta az eseteket, hogy a pilóta nélküli eszközök navigációs rendszere megzavarodott, ezért tértek le a tervezett útvonalról, és állítása szerint az érintett országokat – Lengyelországot és Litvániát – erről tájékoztatták.
Az orosz szövetséges Fehéroroszország irányából rendszeresen jelennek meg különféle repülő objektumok a lengyel határ közelében. A drónok mellett visszatérően bukkannak fel csempészárut szállító léggömbök is, amelyek időről időre megkísérlik átlépni a lengyel országhatárt.
