Veszélyes drónokra figyelmeztet a Wizz Air vezére: egyre durvul a helyzet, erre valamit már tényleg lépni kell

A Wizz Air stratégiai tervekkel készül az ukrajnai piacra való visszatérésre, miközben a légitársaság számos kihívással néz szembe a hajtóműproblémáktól a fenntarthatósági kérdésekig. A vállalat vezetése szerint a háború hamarosan véget érhet, és a cég készen áll a gyors újraindulásra - nyilatkozta Váradi József a Wizz Air Hungary vezérigazgatója - a Telex/G7-nek.
A Wizz Air számára Ukrajna stratégiai fontosságú piac, hiszen a háború előtt egyedüli nem ukrán légitársaságként üzemeltetett bázist az országban. "Mi voltunk az egyetlen nem ukrán légitársaság, aki bázisüzemeléssel repült Ukrajnában a háború kitörése előtt. Még az azt megelőző éjszaka is repültünk Ukrajnába. Abban a pillanatban, amikor újra lehetőség lesz erre, mi ott leszünk a startvonalon, és repülni fogunk" - nyilatkozta a légitársaság vezetője.
A vállalat ambiciózus tervekkel rendelkezik az ukrán piacra vonatkozóan, több tucat repülőgéppel és több millió utassal számolnak. A visszatérés üteme elsősorban az infrastruktúra újjáépítésének sebességétől függ majd, beleértve a légi irányítást, a repülőtéri szolgáltatásokat és a repülőgép-kiszolgálást. A légitársaság négy gépe közül egy Lvivben, három pedig Kijevben maradt a háború kitörésekor. A lvivi gépet sikerült Lengyelországba átrepülni, míg a kijevi gépek sárkányszerkezete továbbra is Ukrajnában van, hajtóműveiket azonban leszerelték és jelenleg is használják.
A cégvezető személyes véleménye szerint a háború gyakorlatilag véget ért, csak a lezárás módját kell megtalálni: "Kimerültek az erőforrások, igazán semmi nem mozdul stratégiai értelemben véve. Úgy gondolom, hogy meg kell találni mindenkinek azt a győzelmi hírt, amit otthon el lehet adni. Szerintem nagyon közel vagyunk a befejezéshez." Az oroszországi piacra való esetleges visszatérést a nemzetközi korlátozások feloldásától teszik függővé.
A légitársaság működését jelenleg több kihívás is nehezíti. Az egyik ilyen a drónok okozta légtérzavarok kérdése, amely már a háború előtt is problémát jelentett, de azóta felgyorsult. A Wizz Air 49 drónokkal kapcsolatos eseményt regisztrált, amelyek ugyan nem okoztak járattörlést vagy késést, de például a belarusz-litván határon zajló cigarettacsempészet során használt drónszerű ballonok miatt már előfordultak légtérzárlatok.
A kézipoggyász-szabályozással kapcsolatban a légitársaság álláspontja, hogy fizikai korlátai vannak a fedélzeti tárolókapacitásnak, és biztonsági kockázatot jelentene minden tér csomagtárolásra való kihasználása. A spanyol hatóságok által kiszabott bírságokat jogilag megsemmisítették, így ezek a szabályok jelenleg nem érvényesek. A vállalat szerint az lenne méltányos, ha az utasok az általuk szállított súly alapján fizetnének, ellenkező esetben a csomagot nem szállító utasoknak is magasabb jegyárat kellene fizetniük.
A légitársaság vezetője rámutatott az európai és amerikai piac közötti különbségekre is. Míg Amerikában a hagyományos légitársaságok uralják a piacot és pénzügyileg is jobban teljesítenek, addig Európában a diszkont légitársaságok már 50 százalékos piaci részesedéssel rendelkeznek, és ők képviselik a növekedés motorját.
A Wizz Air üzleti modelljének lényege az eszközök hatékony üzemeltetése és az emberi erőforrások optimális mozgatása. A légitársaság stratégiai döntést hozott a fiatal flotta mellett, ami ugyan költséges, de csak intenzív üzemeltetéssel lehet gazdaságos. Jelenleg azonban komoly kihívást jelent, hogy a hajtóműproblémák miatt a flotta 15-20 százaléka a földön áll, ami ellentétes az üzleti modell alapelvével.
A hajtóműproblémák kapcsán a vezető hangsúlyozta, hogy az elemzők nem értették meg a helyzet komplexitását. A kompenzáció csak a közvetlen költségekre vonatkozik, miközben a másodlagos költségek és az elveszített lehetőségek jelentős terhet jelentenek. A legújabb, üzemanyag-hatékony NEO repülőgépek helyett régebbi, 17 százalékkal több üzemanyagot fogyasztó CEO gépeket kell üzemeltetniük, ami növeli a költségeket.
A problémák ellenére a Wizz Air pénzügyi helyzete stabil, kétmilliárd eurós készpénzállománnyal rendelkezik, ami likviditási rátában magasabb, mint a Ryanairé. A vezető határozottan visszautasította a versenytárs állításait a cég esetleges csődjéről.
A jövőt illetően a légitársaság 10 százalék körüli éves növekedéssel számol, ami reálisabb a korábbi 15-20 százalékos célnál. Két-három év múlva már 100 millió utassal és 300 repülőgéppel kalkulálnak, ami versenyképessé teszi őket a legnagyobb európai légitársaságokkal szemben is.
A fenntarthatóság terén a Wizz Air az iparági átlagnál jobb kibocsátási mutatókkal rendelkezik, köszönhetően a modern technológiának és a hatékony üzemeltetésnek. A vállalat jelentős összegeket fektet a fenntartható repülőgép-üzemanyagok (SAF) fejlesztésébe, és együttműködik az Airbusszal a hidrogén mint jövőbeli technológia kifejlesztésében. A vezető szerint 20-30 éves átmeneti időszak várható, amíg eljutunk a karbonmentes technológiákig.
