A ködös táj közepén magasan álló Ukrajna anyja emlékmű az erőt és a hazaszeretetet szimbolizálja Kijevben.
Világ

Újabb energiaháborút indított Oroszország: ez nagyon fog fájni, rengeteg lakos fagyoskodhat a brutál hidegben

Pénzcentrum
2026. január 12. 09:44

Az ukrán energiaválság az orosz támadások nyomán tovább súlyosbodik, miközben Budapest retorikai fenyegetései miatt Kijev alternatív energiaimport-útvonalakat keres. A lakosság jelentős része áram, fűtés és víz nélkül maradt a téli hónapokban, ami humanitárius válság kialakulásával fenyeget.

Súlyosbodó humanitárius válság fenyegeti Ukrajnát az orosz támadások felerősödése miatt, amelyek célzottan az energetikai infrastruktúrát érik. Kijevben és több régióban napokra megszűnik az áram-, fűtés- és vízellátás, miközben a téli hideg tovább nehezíti a lakosság helyzetét. A fővárosban decemberben átlagosan napi 9,5 órás áramszüneteket regisztráltak, egyes napokon akár 12–15 órára is elsötétültek a lakások - írja a Telex.

A hetvenes években épült panelházakban élők beszámolói szerint a lakások hőmérséklete sokszor 13–15 fokra esik vissza, miközben kint mínusz 10 fok alatti hideg van. Az áramszünetek a fűtési rendszereket is megbénítják, az idősek közül sokan pedig a liftek leállása miatt gyakorlatilag az otthonukba szorulnak. A lakosság és a vállalkozások egyre inkább aggregátorokra támaszkodnak, az üzletek pedig az áramellátástól függően alakítják működésüket.

A Naftogaz szerint az idei támadások intenzívebbek, mint a tavalyi tél végén: 2025-ben eddig 24 nagyszabású csapás érte az energetikai létesítményeket, főként az év utolsó negyedévében. Októberben a harkivi és poltavai gázmezők elleni támadások után az ország gáztermelésének közel 60 százaléka leállt, több erőmű és egy földalatti gáztároló is megsérült. A helyreállítás költsége meghaladhatja a 900 millió dollárt, miközben az eszközpótlás 8–18 hónapot vehet igénybe.

A háború előtti önellátás után Ukrajna 2025-re jelentős importra szorul: tavaly 6,5 milliárd köbméter földgázt hozott be külföldről, közel kilencszer annyit, mint egy évvel korábban. Ennek közel fele Magyarországon keresztül érkezett, ám szakértők szerint a tranzit politikai korlátozása jogilag és gazdaságilag is kivitelezhetetlen lenne, noha a kormányzati nyilatkozatok növelik a szabályozási kockázatot.

Kijev ezért gyors ütemben diverzifikálja beszerzéseit: új déli útvonal nyílt a Transzbalkán vezetéken, bővítették a lengyel kapacitásokat, szerződést kötöttek Azerbajdzsánnal, és amerikai LNG-ről is tárgyalnak. Szakértők szerint a következő hetek kritikusak lehetnek: egy tartós hideghullám tovább mélyítheti az ukrajnai humanitárius válságot.
