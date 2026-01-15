Bulgária 2026. január 1-jén az euróövezet 21. tagállamává vált, ami jelentősen javítja az ország finanszírozási feltételeit és befektetői megítélését.
Itt áll feketén fehéren: sokkal fontosabb partner a magyar cégeknek Ukrajna, mint Oroszország
Ukrajna egyre fontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, miközben az Oroszországgal folytatott gazdasági kapcsolatok jelentősége csökken. A háború ellenére dinamikusan növekszik a magyar export Ukrajnába, ami már többszöröse az oroszországi kivitelnek.
Az orosz-ukrán háború közel négy éve tart, ám ez nem akadályozta meg Ukrajnát abban, hogy egyre jelentősebb felvevőpiacává váljon a magyar termékeknek. Miközben a kormányzati kommunikáció az Oroszország elleni szankciók negatív hatásait hangsúlyozza, a kereskedelmi adatok más képet mutatnak: Ukrajna már a konfliktus előtt is fontosabb célországa volt a magyar exportnak, mint a jóval nagyobb népességű Oroszország - írja a G7.
Az arányok az elmúlt években tovább tolódtak Ukrajna javára. Míg 2021-ben a magyar-ukrán export másfélszerese volt az oroszországinak, 2024-ben már 3,3-szoros, 2025 első félévében pedig 4,1-szeres különbség mutatkozott. Ezzel párhuzamosan a kereskedelmi mérleg is eltérően alakult: Oroszországgal szemben a magyar deficit a háború előtti ezermilliárd forint alatti szintről 2024-ben valószínűleg már 1800 milliárd forint fölé emelkedett, míg Ukrajnával szemben a korábbi 200-300 milliárdos többlet 2024-ben 800 milliárd fölé nőtt, tavaly pedig vélhetően meghaladta az ezermilliárd forintot.
Az ukrán-magyar kereskedelemben jelentős szerepet játszik az energiaszektor: a villamos energia mellett a földgáz és a kőolajtermékek, köztük az üzemanyagok is fontos exportcikkek. A földgáz esetében elsősorban tranzitszállításról beszélhetünk, vagyis magyar cégek külföldről beszerzett gázt értékesítenek tovább Ukrajnának. Az energiahordozókon kívüli export a háború kezdete óta inkább stagnált, és csak 2024 második félévétől mutat növekedést.
Nemzetközi összehasonlításban azonban Magyarország kevésbé tudta kihasználni az ukrán gazdaság importigényét. A 2019-es bázishoz képest 2023 végéig mindössze 18 százalékkal nőtt a magyar kivitel Ukrajnába, miközben több régiós ország – köztük Románia, Lettország, Bulgária, Szlovákia, Lengyelország és Horvátország – 100 százalék feletti növekedést ért el. Magyarországot csak Lettország és Ausztria múlta alul ebben a tekintetben.
A gyógyszeripar az egyik legjelentősebb ágazat, amelyet érint az ukrán-orosz konfliktus. A Sanofi-Aventis Zrt. ukrajnai exportja 2024-ben 27,5 milliárd forintot tett ki, ami kivitelének 15 százalékát, teljes bevételének pedig több mint tizedét jelentette. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. ukrajnai exportja a háború előtti szinten maradt, miközben oroszországi bevételei csökkentek. A Richter Gedeon Nyrt. számára viszont Oroszország továbbra is a második legnagyobb piac az Egyesült Államok után: 2024-ben 119 milliárd forintos bevételt realizált ott, szemben az ukrajnai 7,5 milliárddal.
Összességében a magyar gyógyszeriparnak még mindig fontosabb az orosz piac (170 milliárd forint), mint az ukrán (93 milliárd forint). A 2021-es évhez képest az oroszországi gyógyszerexport 1,8-szorosára nőtt, míg az ukrajnai stagnált.
Az autóipar területén nehezebb pontos adatokat találni, mivel a nagy gyártók – mint az Audi és a Mercedes – nem közölnek országonkénti bontást beszámolóikban. Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy szerepük volt a 2024-ben 43 milliárd forintos közútijármű-értékesítésben Ukrajna felé.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az energetikai exportban feltehetően a Mol is érdekelt, bár beszámolóiban nem részletezi az Ukrajnába irányuló értékesítés volumenét. A hálózatüzemeltető Mavir Zrt. 2024-ben 182 millió forint bevételt realizált ukrán exportból, míg az MVM áramkereskedelmi cégei nem értékesítettek áramot Ukrajnába.
A pénzügyi szektorban az OTP Bank jelentős szereplő mindkét országban: 2024-ben Oroszországban 137 milliárd, Ukrajnában 41 milliárd forint profitot termelt, ami együttesen a bankcsoport nyereségének hatodát tette ki.
A háború utáni újjáépítés hatalmas lehetőségeket rejt. A Világbank legfrissebb becslése szerint 524 milliárd euró (több mint 200 ezer milliárd forint) értékű munkálatokra lesz szükség, ami 2,6 évnyi ukrán GDP-nek felel meg. Az ukrán építőipar már most is gyorsan növekszik, 2024-ben 23,5 százalékos bővülést mutatott.
Míg a régiós, különösen a lengyel építőipari vállalatok aktívan bővítik jelenlétüket Ukrajnában, a magyar cégek többnyire távol maradnak. Kivételt képez a KÉSZ-csoport, amely 2002 óta van jelen az országban, és Ivano-Frankivszk régióban előregyártott betonelemeket gyártó üzemmel is rendelkezik.
A Strabag SE – amely Magyarországon nehéz helyzetben van – szintén erősíti ukrajnai jelenlétét, miközben Oroszországból kivonul. A vállalat Dél- és Kelet-Európáért felelős igazgatósági tagja, Glöckler Péter Budapestről irányítja a cég balkáni és ukrajnai tevékenységét is. A Strabag számára Ukrajna fontos alternatív piac lehet, különösen mivel magyarországi lehetőségei korlátozottak, részben a kormányzati hozzáállás, részben az autópálya-koncessziók 2057-ig történő kiszervezése miatt.
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 1788,47 pontos, 1,5 százalékos emelkedéssel 120 651,59 ponton, történelmi csúcson zárt.
A kormány rendkívüli intézkedéssel ingyen adja az állami tűzifát, a megszokott szabályokat is felfüggesztik.
Időközben az Adriai Kőolajvezeték újraindította a nyersolaj szállítását Horvátországból a pancsovai finomítóba.
Bajban Donald Trump kormánya: nagyon rossz adatok érkeztek az amerikai gazdaságról, ezzel már tenni kell valami
Jelentősen megugrott az Egyesült Államok költségvetési hiánya decemberben. A deficit 144,749 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 86,732 milliárd dollárról.
Január végéig minden lakossági ügyfél megkapja bankszámlája éves díjkimutatását.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. A BUX kedden 1477,71 pontos, 1,26 százalékos emelkedéssel 118 863,12 ponton, történelmi csúcson zárt.
Fontos dolog derült ki a 2026-os választásról: erről minden állampolgárnak tudnia kell, itt vannak a részletek
A Magyar Közlönyben megjelent határozat és az igazságügyi miniszteri rendelet pedig részletes menetrendet rögzít a választási eljárás minden fontos lépésére.
Vegyes mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a nemzetközi devizapiacon a kedd esti szintekhez képest.
Az erősödés egyik lehetséges magyarázata a szolgáltatások inflációjának alakulása lehet, amely 6,8 százalékos értékével némi meglepetést okozott.
A német gazdaság mély visszaesése ellenére egyre több jel utal arra, hogy megindulhat az újjáéledés.
A drágulást az Ázsiában és Európában várható szokatlanul hideg időjárás is tetézi.
Sorsdöntő bejelentést tett a közelgő parlamenti választásról Sulyok Tamás: eldőlt, mikor lesz a voksolás
Sulyok Tamás kitűzte az időpontot: április 12-én lesz az országgyűlési választás.
Mintegy 24 ezer milliárd forintnyi készpénz és kamatmentes látra szóló betét parkol a magyar háztartásoknál a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint.
Feketén-fehéren látszik a friss KSH-adatokból: egyre kevesebb pénz van az emberek zsebében, brutális a drágulás
2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat.
Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be.
Az eurót este hat órakor 387,31 forinton jegyezték a kora reggeli 386,11 forint után.
A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.