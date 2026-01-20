2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
Budapest, 2024. november 7.Emmanuel Macron francia elnök (b2) az Európai Politikai Közösség (EPC) budapesti tanácskozásán a Puskás Arénában 2024. november 7-én.MTI/Koszticsák Szilárd
Világ

Nem kímélte Trumpot a francia elnök: keményen odaszólt Macron, szerinte az időt vesztegetik

Pénzcentrum
2026. január 20. 18:53

Emmanuel Macron francia elnök a világ jelenlegi instabilitásáról és egyensúlytalanságáról beszélve rámutatott, hogy 2024-ben világszerte több mint hatvan háború zajlott, ami szerinte abszolút rekord - közölte a The Guardian.

Macron hozzátette: "Még ha úgy tudom is, hogy ezek közül néhányat már lezártak." Megjegyzése egyértelmű célzás volt Donald Trumpra, aki rendszeresen azzal dicsekszik, hány konfliktust sikerült lezárnia.

A francia elnök szerint a multilateralizmus azért gyengült meg, mert egyes hatalmak akadályozzák működését, vagy egyszerűen elfordultak tőle, miközben a nemzetközi szabályokat aláássák. Macron aggasztónak nevezte, hogy éppen azokat az intézményi struktúrákat számolják fel, amelyek lehetővé tennék, hogy tárgyalások és diplomácia útján rendezzék a válságokat.

Élesen bírálta az Egyesült Államokat is: szerinte Washington maximális engedményeket követel, és nyíltan Európa gyengítésére, alárendelésére törekszik. Kifogásolta az "új területek felhalmozását" is. Kínával kapcsolatban a hatalmas túlkapacitásokra és a piacot torzító gyakorlatokra hívta fel a figyelmet, amelyek célja, hogy egyes ágazatokat a kínai termékek árasszanak el.

A megoldást Macron a szorosabb együttműködésben és az új megközelítések kidolgozásában látja, mindenekelőtt pedig a gazdasági szuverenitás és a stratégiai gazdaságpolitika megerősítésében – különösen az európai országok számára.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#európa #gazdaság #világ #donald trump #kína #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #háború #Emmanuel Macron #washington

