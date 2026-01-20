A román hadsereg vezérkari főnöke azt is elárulta, hogy már dolgoznak több felkészítő program elindításán.
Nem kímélte Trumpot a francia elnök: keményen odaszólt Macron, szerinte az időt vesztegetik
Emmanuel Macron francia elnök a világ jelenlegi instabilitásáról és egyensúlytalanságáról beszélve rámutatott, hogy 2024-ben világszerte több mint hatvan háború zajlott, ami szerinte abszolút rekord - közölte a The Guardian.
Macron hozzátette: "Még ha úgy tudom is, hogy ezek közül néhányat már lezártak." Megjegyzése egyértelmű célzás volt Donald Trumpra, aki rendszeresen azzal dicsekszik, hány konfliktust sikerült lezárnia.
A francia elnök szerint a multilateralizmus azért gyengült meg, mert egyes hatalmak akadályozzák működését, vagy egyszerűen elfordultak tőle, miközben a nemzetközi szabályokat aláássák. Macron aggasztónak nevezte, hogy éppen azokat az intézményi struktúrákat számolják fel, amelyek lehetővé tennék, hogy tárgyalások és diplomácia útján rendezzék a válságokat.
Élesen bírálta az Egyesült Államokat is: szerinte Washington maximális engedményeket követel, és nyíltan Európa gyengítésére, alárendelésére törekszik. Kifogásolta az "új területek felhalmozását" is. Kínával kapcsolatban a hatalmas túlkapacitásokra és a piacot torzító gyakorlatokra hívta fel a figyelmet, amelyek célja, hogy egyes ágazatokat a kínai termékek árasszanak el.
A megoldást Macron a szorosabb együttműködésben és az új megközelítések kidolgozásában látja, mindenekelőtt pedig a gazdasági szuverenitás és a stratégiai gazdaságpolitika megerősítésében – különösen az európai országok számára.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
Donald Trump elnök hamarosan dönthet arról, ki váltja Jerome Powellt a Federal Reserve élén.
Egyiptom a fizetésképtelenség szélére sodródott, miután nem tudta határidőre teljesíteni a Nemzetközi Valutaalap felé vállalt kötelezettségeit.
A tanács pontos összetétele és működési keretei egyelőre nem ismertek.
Figyelmeztet a cseh elnök: óriási törést okozhat Európában Donald Trump, szembe kell néznünk önmagunkkal
Petr Pavel: Európa komoly megosztottság elé nézhet az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos nyomásgyakorlása miatt
Búcsúbeszédében az államfő emlékeztetett, hogy kilencéves hivatali ideje alatt hét kormányt nevezett ki, és mindvégig támogatta az oligarchák és a korrupció elleni küzdelmet.
Moszkva tájékoztatása alapján az orosz vezetés tanulmányozza a javaslatot, és reméli, hogy kapcsolatba léphet Washingtonnal az ügyben.
Forr a levegő Európa és Trump között Grönland miatt, a brit miniszterelnök higgadtságra intette a feleket
Keir Starmer kijelentette: Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak és Dánia dönthetnek.
Fukuyama is megszólalt a vámfenyegetésekről: Európának most kell szembeszállnia Trump zsarnokságával
Fukuyama bírálta az EU korábbi passzivitását is, amikor válaszintézkedések nélkül elfogadta a 15 százalékos amerikai vámot az európai termékekre.
Tényleg megtámadja az USA az Európai Uniót? Hangsúlyos bejelentést tett az amerikai képviselőház elnöke
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között élesen kiéleződött a feszültség Donald Trump vámfenyegetései és Grönland körüli politikai nyomásgyakorlása miatt.
A holland külügyminiszter zsarolásnak minősítette Donald Trump új vámpolitikai fenyegetését, amellyel az amerikai elnök Grönland megszerzését próbálja kikényszeríteni.
Az Európai Bizottság elnöke határozottan reagált Donald Trump vámfenyegetésére, kiemelve a nemzetközi jog alapelveinek fontosságát.
Donald Trump 10 százalékos vámot helyezett kilátásba azon európai országokkal szemben, amelyek Dániát támogatják Grönland eladásának elutasításában.
Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két gazdasági szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.
Itt az igazság, miért akarja elfoglalni Trump valójában Grönlandot: katonákat vezényel a NATO a térségbe
Grönland körül egyre élesebb geopolitikai feszültség bontakozik ki. Oroszország hivatalosan megerősítette, hogy a szigetet továbbra is Dánia jogos területének tekinti.
María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető felajánlotta Nobel-békedíját az amerikai elnöknek.
Az elutasítók legfőbb érve, hogy Moszkva egy esetleges megállapodás után sem tartaná be vállalásait.
Őrizetbe vették Oroszországban a paksi atomerőmű-bővítésen dolgozó orosz fővállalkozó cég vezetőjét.
Lengyelország előkészíti az aknák telepítését keleti határán, a robbanószerek azonban csak valódi háborús veszély esetén kerülnek helyükre