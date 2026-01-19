2026. január 19. hétfő Sára, Márió
Germany Supporters Waving Their Flags On A Stadium
Sport

Donald Trump ezt is elintézte? A vámjai miatt kihagyhatja a foci világbajnokságot az egyik legjobb csapat

Pénzcentrum
2026. január 19. 18:55

Egy német politikus felvetette, hogy Németország bojkottálhatná a 2026-os amerikai labdarúgó-világbajnokságot, ha Donald Trump beváltaná Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseit - írja a The Independent.

Keir Starmer brit miniszterelnök és sok más brit állampolgár izgatottan várja a júniusban kezdődő amerikai labdarúgó-világbajnokságot, amelyen Anglia és Skócia már biztosította részvételét, Wales és Észak-Írország pedig még csatlakozhat hozzájuk.

Donald Trump, bár korábban nem mutatott különösebb érdeklődést a labdarúgás iránt, felismerte a világbajnokság kínálta lehetőséget. Szoros barátságot ápol Gianni Infantinóval, a FIFA vezetőjével, ami biztosítja számára a központi szerepet a torna megnyitóján.

Jürgen Hardt, a német kormányzó CDU párt politikusa felvetette, hogy Németország, a négyszeres világbajnok fontolóra vehetné a torna bojkottját, hogy nyomást gyakoroljon az Egyesült Államokra a Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései miatt. Hardt szerint ez "végső eszközként szolgálhatna, hogy Trumpot észhez térítsék".

A sportbojkottok nem ismeretlenek a nemzetközi politikában. Az olimpiai játékokat ötször bojkottálták, beleértve az 1936-os berlini olimpiát is. A Dél-Afrika elleni sportbojkott az 1960-as évektől az 1990-es évekig jelentős szerepet játszott az apartheid rendszer bukásában.

Az Egyesült Államok maga is vezetett már jelentős sportbojkottot, amikor nem vett részt az 1980-as moszkvai olimpián, miután a Szovjetunió megszállta Afganisztánt. Margaret Thatcher brit miniszterelnök támogatta ezt a bojkottot, bár a végső döntést a sportolókra bízta.

Kérdéses, hogy Starmer, akinek népszerűségi mutatói jelenleg alacsonyak, kockáztatná-e, hogy további ellenségeket szerezzen a brit futballszurkolók millióinak körében egy világbajnoksági bojkott támogatásával.

Egy 16 európai csapat, köztük Anglia, Németország, Spanyolország, Franciaország és Hollandia nélküli világbajnokság szinte elképzelhetetlen lenne, a győztes csak névleg lenne világbajnok.

Starmer és európai vezetőtársai jelenleg kétségbeesetten keresik a módját, hogyan gyakorolhatnának nyomást az Egyesült Államokra Grönland ügyében. Különböző eszközöket, főként kereskedelmi megtorlásokat javasoltak.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #egyesült államok #usa #donald trump #világbajnokság #politika #futball #geopolitika #külpolitika #vb 2026

