Virgil van Dijk nyári átigazolási kérése nem hozta meg a várt eredményt a Liverpool számára, annak ellenére, hogy a klub rekordösszegű befektetéseket hajtott végre.
Donald Trump ezt is elintézte? A vámjai miatt kihagyhatja a foci világbajnokságot az egyik legjobb csapat
Egy német politikus felvetette, hogy Németország bojkottálhatná a 2026-os amerikai labdarúgó-világbajnokságot, ha Donald Trump beváltaná Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseit - írja a The Independent.
Keir Starmer brit miniszterelnök és sok más brit állampolgár izgatottan várja a júniusban kezdődő amerikai labdarúgó-világbajnokságot, amelyen Anglia és Skócia már biztosította részvételét, Wales és Észak-Írország pedig még csatlakozhat hozzájuk.
Donald Trump, bár korábban nem mutatott különösebb érdeklődést a labdarúgás iránt, felismerte a világbajnokság kínálta lehetőséget. Szoros barátságot ápol Gianni Infantinóval, a FIFA vezetőjével, ami biztosítja számára a központi szerepet a torna megnyitóján.
Jürgen Hardt, a német kormányzó CDU párt politikusa felvetette, hogy Németország, a négyszeres világbajnok fontolóra vehetné a torna bojkottját, hogy nyomást gyakoroljon az Egyesült Államokra a Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései miatt. Hardt szerint ez "végső eszközként szolgálhatna, hogy Trumpot észhez térítsék".
A sportbojkottok nem ismeretlenek a nemzetközi politikában. Az olimpiai játékokat ötször bojkottálták, beleértve az 1936-os berlini olimpiát is. A Dél-Afrika elleni sportbojkott az 1960-as évektől az 1990-es évekig jelentős szerepet játszott az apartheid rendszer bukásában.
Az Egyesült Államok maga is vezetett már jelentős sportbojkottot, amikor nem vett részt az 1980-as moszkvai olimpián, miután a Szovjetunió megszállta Afganisztánt. Margaret Thatcher brit miniszterelnök támogatta ezt a bojkottot, bár a végső döntést a sportolókra bízta.
Kérdéses, hogy Starmer, akinek népszerűségi mutatói jelenleg alacsonyak, kockáztatná-e, hogy további ellenségeket szerezzen a brit futballszurkolók millióinak körében egy világbajnoksági bojkott támogatásával.
Egy 16 európai csapat, köztük Anglia, Németország, Spanyolország, Franciaország és Hollandia nélküli világbajnokság szinte elképzelhetetlen lenne, a győztes csak névleg lenne világbajnok.
Starmer és európai vezetőtársai jelenleg kétségbeesetten keresik a módját, hogyan gyakorolhatnának nyomást az Egyesült Államokra Grönland ügyében. Különböző eszközöket, főként kereskedelmi megtorlásokat javasoltak.
Egy 35 éves walesi focistát vettek őrizetbe testi sértés gyanújával, miután egy múlt szombati walesi futballmeccsen brutálisan, könyökkel arcon ütötte ellenfelét.
A FIFA és az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) is közleményt adott ki a Szenegál–Marokkó Afrika-kupa-döntő botrányos eseményei után.
Pep Guardiola akár már a napokban távozhat a Manchester Citytől, legalábbis ezt gondolja egy szakíró.
Az eddigi másodedző, Pampuch Csaba vette át a szakmai stáb irányítását Dávid Zoltántól a nyíregyházi női röplabdzóknál.
Ezt gyorsan elengedte: nagyon beleszállt saját csapatába az Aston Villa edzője, ezt mondta a vereség után
Az Aston Villa vezetőedzője az Everton elleni, 1-0-s hazai vereség után kijelentette, hogy szerinte csapata nem esélyes az első öt hely valamelyikére.
Szenegál története során másodszor hódította el az Afrika-kupát, ám a marokkói házigazdák elleni döntőt botrányos jelenetek árnyékolták be
Saját kosárligát alakítana Európában az NBA, nagy múltú futballklubok jelentkezését várják hozzá.
A dán edző mindössze hét hónapja irányítja a csapatot, de a BBC Sport értesülései szerint a klubvezetés egy része máris komolyan fontolgatja a menesztését.
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
Az ájulás határán volt a labdaszedő, a török teniszező pedig megállítva a labdamenetet azonnal odasietett hozzá, hogy segítsen.
A Ferrari 2026-tól lecseréli Lewis Hamilton versenymérnökét: Riccardo Adami az utánpótlás-akadémiánál folytatja, az új szakember nevét később jelentik be.
Xabi Alonso távozása a Real Madrid kispadjáról új helyzetet teremtett Vinícius Júnior szerződéshosszabbításának ügyében.
Már az első napon több mint 1,5 millióan regisztráltak a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok jegysorsolására.
Cristiano Ronaldo harmadik egymást követő évben vezeti a világ legjobban kereső sportolóinak listáját: tavaly a becslések szerint 260 millió dollárt keresett.
Mikel Arteta vezetőedző szerint az Arsenal joggal bízik abban, hogy az idény mind a négy sorozatában esélyes a végső sikerre.
A Fiorentina bejelentése szerint 76 éves korában elhunyt a klub tulajdonosa, Rocco Commisso.
Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 3 és 16 ezer dollár között mozognak a belépők árai.
Fél év kihagyás után visszatérhet a Bayern München keretébe Jamal Musiala, aki nyáron lábtörést és bokaficamot szenvedett a klubvilágbajnokságon.
A Budapest Honvéd szurkolói dönthetnek a klub névváltásáról: jövő héten online voksolás indul