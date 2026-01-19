A Grönland jövőjéről szóló vita az amerikai vámfenyegetés nyomán tovább éleződött.
Meglepő fordulat: Trump Putyint is bevonná az új világrendet formáló Béketanácsba
Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz államfőt is meghívta az általa kezdeményezett Béketanácsba, Moszkva pedig jelenleg vizsgálja a felkérést, írja a Reuters.
A Kreml közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott Donald Trump amerikai elnök Béketanácsába. Moszkva tájékoztatása alapján az orosz vezetés tanulmányozza a javaslatot, és reméli, hogy kapcsolatba léphet Washingtonnal az ügyben.
Trump Orbán Viktort is felkérte a testületben való részvételre. Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, hogy a magyar kormány megtiszteltetésként tekint a meghívásra, és a miniszterelnök utasította is, hogy jelezzék részvételi szándékukat az amerikai adminisztráció felé.
A Béketanácsba több más állami vezető is kapott már meghívót. Köztük van a kanadai és az ausztrál miniszterelnök, Recep Tayyip Erdoğan török elnök, valamint több európai politikus, például Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Donald Trump tervei szerint az új nemzetközi testületben az állandó tagságért egymilliárd dolláros belépési díjat kellene fizetniük az érintett országoknak. A döntéshozatal többségi szavazással történne, minden tagállam egy szavazattal rendelkezne, ugyanakkor minden határozathoz az elnök jóváhagyása lenne szükséges. Ez gyakorlatilag vétójogot biztosítana Trump számára az összes döntés felett.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Címlapi kép: Shawn Thew, MTI/MTVA
Tényleg megtámadja az USA az Európai Uniót? Hangsúlyos bejelentést tett az amerikai képviselőház elnöke
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között élesen kiéleződött a feszültség Donald Trump vámfenyegetései és Grönland körüli politikai nyomásgyakorlása miatt.
A holland külügyminiszter zsarolásnak minősítette Donald Trump új vámpolitikai fenyegetését, amellyel az amerikai elnök Grönland megszerzését próbálja kikényszeríteni.
Az Európai Bizottság elnöke határozottan reagált Donald Trump vámfenyegetésére, kiemelve a nemzetközi jog alapelveinek fontosságát.
Donald Trump 10 százalékos vámot helyezett kilátásba azon európai országokkal szemben, amelyek Dániát támogatják Grönland eladásának elutasításában.
Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két gazdasági szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.
Itt az igazság, miért akarja elfoglalni Trump valójában Grönlandot: katonákat vezényel a NATO a térségbe
Grönland körül egyre élesebb geopolitikai feszültség bontakozik ki. Oroszország hivatalosan megerősítette, hogy a szigetet továbbra is Dánia jogos területének tekinti.
María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető felajánlotta Nobel-békedíját az amerikai elnöknek.
Az elutasítók legfőbb érve, hogy Moszkva egy esetleges megállapodás után sem tartaná be vállalásait.
Őrizetbe vették Oroszországban a paksi atomerőmű-bővítésen dolgozó orosz fővállalkozó cég vezetőjét.
Lengyelország előkészíti az aknák telepítését keleti határán, a robbanószerek azonban csak valódi háborús veszély esetén kerülnek helyükre
Az Egyesült Államok minden opciót mérlegelhet az iráni helyzetre adott válaszként, jelentette ki az amerikai ENSZ-nagykövet.
Szerhij K.-t alkotmányellenes szabotázzsal, robbantással és építmény megrongálásával gyanúsítják, a férfi tagadja bűnösségét.
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
Soha nem volt még ennyire borús a globális kockázati térkép, nem sok jóra számíthatnak az emberek.
Európai országok csütörtökön kisebb létszámú katonai egységeket vezényeltek Grönlandra.
A Fehér Házban a Reutersnek adott exkluzív interjúban Trump azt mondta, lát esélyt arra, hogy az iráni klerikus vezetés összeomlik.
Egy munkaügyi jogvédő szervezet szerint munkavállalói visszaélésekre utaló bizonyítékok kerültek elő egy kínai gyárban, amely a világhírű Labubu babákat gyártja.
Jared Kushner és Steve Witkoff új béketervezetet mutathat be Moszkvában, de továbbra sem világos, akarja-e Putyin a megállapodást.
Kaja Kallas: a világ jelenlegi állapota alapján ez jó pillanat lehet arra, hogy az ember elkezdjen inni
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a jelenlegi világpolitikai helyzetre utalva tett humoros megjegyzést egy zárt körű európai parlamenti találkozón.