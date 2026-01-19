Meglepő fordulat: Trump Putyint is bevonná az új világrendet formáló Béketanácsba

Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz államfőt is meghívta az általa kezdeményezett Béketanácsba, Moszkva pedig jelenleg vizsgálja a felkérést, írja a Reuters.

A Kreml közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott Donald Trump amerikai elnök Béketanácsába. Moszkva tájékoztatása alapján az orosz vezetés tanulmányozza a javaslatot, és reméli, hogy kapcsolatba léphet Washingtonnal az ügyben.

Trump Orbán Viktort is felkérte a testületben való részvételre. Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, hogy a magyar kormány megtiszteltetésként tekint a meghívásra, és a miniszterelnök utasította is, hogy jelezzék részvételi szándékukat az amerikai adminisztráció felé.

A Béketanácsba több más állami vezető is kapott már meghívót. Köztük van a kanadai és az ausztrál miniszterelnök, Recep Tayyip Erdoğan török elnök, valamint több európai politikus, például Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Donald Trump tervei szerint az új nemzetközi testületben az állandó tagságért egymilliárd dolláros belépési díjat kellene fizetniük az érintett országoknak. A döntéshozatal többségi szavazással történne, minden tagállam egy szavazattal rendelkezne, ugyanakkor minden határozathoz az elnök jóváhagyása lenne szükséges. Ez gyakorlatilag vétójogot biztosítana Trump számára az összes döntés felett.

Címlapi kép: Shawn Thew, MTI/MTVA