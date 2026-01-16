2026. január 16. péntek Gusztáv
Közelkép Ukrajna nemzeti lobogójáról, amely a szélben lobog a kijevi kormányépületnél az orosz-ukrán konfliktus idején.
Világ

Kemény üzenet Moszkvának: az ukrán közvélemény ezt gondolja a háborúról

Pénzcentrum
2026. január 16. 14:24

A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint az ukránok többsége továbbra sem támogatja, hogy Ukrajna biztonsági garanciákért cserébe átengedje Oroszországnak a Donbász régiót: a KIIS januári felmérésében a megkérdezettek 54 százaléka elutasította ezt a lehetőséget.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) január közepén végzett felmérése, amelyet az RBK ismertetett, azt mutatja, hogy az ukrán lakosság 54 százaléka kategorikusan elutasítja, hogy a Donbász orosz fennhatóság alá kerüljön, még akkor is, ha ezért cserébe nemzetközi biztonsági garanciákat kapna az ország. A válaszadók 39 százaléka nyitott lenne ilyen kompromisszumra, míg 5 százalék nem alakított ki egyértelmű véleményt.

Az elutasítók legfőbb érve, hogy Moszkva egy esetleges megállapodás után sem tartaná be vállalásait, ezért továbbra is tartós biztonsági fenyegetést jelentene Ukrajnára nézve. Szerintük elfogadhatatlan lenne az ország területi integritásának feladása, valamint a Donbászban élő lakosság sorsának részleges magára hagyása.

Kapcsolódó cikkeink:

Figyelemre méltó, hogy még azok körében is, akik elvben hajlandók lennének területi engedményekre, alapvető feltételnek számítanak a hiteles és végrehajtható biztonsági garanciák. Úgy vélik, a garanciáknak kellően szilárdnak kell lenniük, és konkrét mechanizmusokat kell tartalmazniuk egy esetleges újabb orosz agresszió megfékezésére. A kutatók szerint, ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a kompromisszumot támogatók aránya várhatóan még alacsonyabb lenne.

A telefonos módszerrel végzett felmérést 2026. január 9. és 14. között készítették, 601 ukrán állampolgár megkérdezésével.
Címlapkép: Getty Images
