Ukrajnát gyanúsítja az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával egy a német Szövetségi Igazságügyi Bíróság (BGH) közzétett egy dokumentum. Ebben nyíltan kimondják, hogy „nagyon valószínű,” hogy egy „idegen ország” utasítására cselekedtek a katonai búvárok - írja a Der Spiegel cikke alapján a Protfolio. A dokumentum Szerhij K. letartóztatása kapcsán jelent meg.

Szerhij K. fogva tartását azért rendelte el Németország, mert azzal gyanúsítják, hogy egyike volt annak a különleges osztagnak, amely felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket. Az erre vonatkozó bírósági dokumnetumból az derül ki, hogy Ukrajnát sejtik az akció mögött. A férfi tagadja bűnösségét

Szerhij K.-t alkotmányellenes szabotázzsal, robbantással és építmény megrongálásával gyanúsítják, ügyvédjei a gyanúsított szabadon engedését kérik. A lap szerint arra hivatkozva kérik a szabadonbocsátást, hogy szerintük az ukrán kommandós egy „legitim katonai célpontot” támadott meg, mellyel Oroszország, az országát megtámadó ország, hadiiparát finanszírozta. Ez alapján a nemzetközi jog alapján a német hatóságoknak nincs joga fogva tartani a szabotőrt.

Viszont a német törvényszék viszont azzal érvel, hogy Szerhij K. és csapata polgári célpontot támadtak meg, ráadásul ebben az akcióban nem mint katonák, hanem mint titkosszolgálati szereplők vettek részt. Továbbá mivel a gázvezetéken keresztül Németországot látták el, a támadás Németország szuverenitása ellen is irányult. A törvényszék által közzétett vádiratban az olvasható: hogy Szerhij K. és csapata egy „idegen ország” utasítására cselekedtek, és ez az ország Ukrajna.

A lap szerint a dokumentum megerősít olyan állításokat, amelyek a sajtóban már megjelentek tavaly, amellett, hogy Ukrajna áll a támadás mögött: mint például azt, hogy a csapat vezetője Roman Cservinszkij ukrán hírszerzési tiszt volt, vagy hogy a parancsot nem Volodimir Zelenszkij elnök, hanem Valerij Zaluzsnij akkori főparancsnok adta ki a gázvezeték felrobbantására - írták.