Két nap alatt bűncselekmények sorozatát követte el egy békési páros: autót tulajdonítottak el, fizetés nélkül tankoltak, majd kábítószer hatása alatt vezettek.
Ukránokat gyanúsítanak az Északi Áramlat felrobbantásával: itt vannak a részletek
Ukrajnát gyanúsítja az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával egy a német Szövetségi Igazságügyi Bíróság (BGH) közzétett egy dokumentum. Ebben nyíltan kimondják, hogy „nagyon valószínű,” hogy egy „idegen ország” utasítására cselekedtek a katonai búvárok - írja a Der Spiegel cikke alapján a Protfolio. A dokumentum Szerhij K. letartóztatása kapcsán jelent meg.
Szerhij K. fogva tartását azért rendelte el Németország, mert azzal gyanúsítják, hogy egyike volt annak a különleges osztagnak, amely felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket. Az erre vonatkozó bírósági dokumnetumból az derül ki, hogy Ukrajnát sejtik az akció mögött. A férfi tagadja bűnösségét
Szerhij K.-t alkotmányellenes szabotázzsal, robbantással és építmény megrongálásával gyanúsítják, ügyvédjei a gyanúsított szabadon engedését kérik. A lap szerint arra hivatkozva kérik a szabadonbocsátást, hogy szerintük az ukrán kommandós egy „legitim katonai célpontot” támadott meg, mellyel Oroszország, az országát megtámadó ország, hadiiparát finanszírozta. Ez alapján a nemzetközi jog alapján a német hatóságoknak nincs joga fogva tartani a szabotőrt.
Viszont a német törvényszék viszont azzal érvel, hogy Szerhij K. és csapata polgári célpontot támadtak meg, ráadásul ebben az akcióban nem mint katonák, hanem mint titkosszolgálati szereplők vettek részt. Továbbá mivel a gázvezetéken keresztül Németországot látták el, a támadás Németország szuverenitása ellen is irányult. A törvényszék által közzétett vádiratban az olvasható: hogy Szerhij K. és csapata egy „idegen ország” utasítására cselekedtek, és ez az ország Ukrajna.
A lap szerint a dokumentum megerősít olyan állításokat, amelyek a sajtóban már megjelentek tavaly, amellett, hogy Ukrajna áll a támadás mögött: mint például azt, hogy a csapat vezetője Roman Cservinszkij ukrán hírszerzési tiszt volt, vagy hogy a parancsot nem Volodimir Zelenszkij elnök, hanem Valerij Zaluzsnij akkori főparancsnok adta ki a gázvezeték felrobbantására - írták.
Kaja Kallas: a világ jelenlegi állapota alapján ez jó pillanat lehet arra, hogy az ember elkezdjen inni
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a jelenlegi világpolitikai helyzetre utalva tett humoros megjegyzést egy zárt körű európai parlamenti találkozón.
"A világ szerint a Nyugatnak vége" - Európa már csak szükséges partnerként tekint Trumpra, alakul az új világrend
Egy friss globális felmérés szerint a világ számos országa úgy látja, hogy Donald Trump elnöksége alatt inkább Kína befolyása erősödött.
Na, mégsem a nagyolcsó Lidlben tudsz a leggazdaságosabban bevásárolni? Kiszámolták, ebben a "drága boltban" jobban kijössz a pénzedből
Egy brüsszeli Delhaize-üzlet kirakatában látványos árösszehasonlítással igyekeznek cáfolni a láncról élő „drága elitbolt” képet.
Lelepleződött a titkos fegyver: komoly bizonyítékot találtak arra, hogy Putyin tényleg háborúra készül Európával
Bár a Kreml korábban tagadta a nyugati vádakat a növekvő szabotázskampányról, az Oroszországhoz köthető gyújtogatások és komoly szabotázscselekmények száma megnőtt.
Már több mint 2500 halálos áldozata van az Iránban december végén kirobbant tüntetéseknek, közölte szerdán az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency.
A Fehér Ház által megosztott történet szerint akusztikus fegyverrel bénították volna meg Nicolás Maduro venezuelai elnök testőrségét egy állítólagos amerikai akció során.
Szerbia közel száznapos kényszerszünet után újraindította a kőolajimportot az Adria-vezetéken keresztül.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
A világpolitika látszólag megszokott válságai mögött egyre több olyan konfliktus gyűlik, amely bármikor nyílt háborúvá fajulhat.