Guayaquil, Ecuador â 2025. július 27., július 27: Informális árusító stand különböző plüss kulcstartókkal és egy érmés fizetési tranzakcióval. Labubu
Világ

Óriási botrány kerekedik a Labubu gyárak körül: rejtett túlórák és átláthatatlan szerződések

Pénzcentrum
2026. január 15. 13:15

Egy munkaügyi jogvédő szervezet szerint munkavállalói visszaélésekre utaló bizonyítékok kerültek elő egy kínai gyárban, amely a világhírű Labubu babákat gyártja. 

A vizsgálatot végző, amerikai székhelyű China Labor Watch (CLW) szerint a Pop Mart egyik beszállítójánál a dolgozókat aránytalanul sok túlórára kötelezték, üres vagy hiányos munkaszerződéseket írattak alá velük, és nem biztosítottak számukra fizetett szabadságot.

A szőrmés Labubu figurák az elmúlt években világszerte óriási népszerűségre tettek szert. A Pop Mart elsősorban arról ismert, hogy úgynevezett "vakdobozokban" árulja játékait, amelyek tartalmát a vásárlók csak a doboz felbontása után ismerhetik meg - tudósított a BBC.

A pekingi székhelyű játékforgalmazó a lakpnak azt közölte, hogy kivizsgálja az állításokat. Hozzátették: amennyiben a vádak igaznak bizonyulnak, határozottan felszólítják beszállítóikat a kifogásolt gyakorlat megváltoztatására. A Pop Mart közlése szerint rendszeres ellenőrzéseket végez partnereinél, köztük nemzetközileg elismert szakértők által lefolytatott éves, független auditokat.

A CLW jelentése szerint a vizsgálatot a Labubu gyártójánál, a dél-kínai Kuangtung tartományban működő Suncsia Toys Co. Ltd. üzemében végezték. A szervezet munkatársai 51 személyes interjút készítettek a gyár dolgozóival a felvételi gyakorlatról, a szerződésekről és a munkakörülményekről. A CLW szerint a létesítmény a Pop Mart játékok "alapvető gyártóbázisa", és több mint 4500 munkavállalót foglalkoztat.

A szervezet több súlyos problémát tárt fel a Hszinfeng megyében működő gyárban: jogellenes túlórákat, átláthatatlan szerződési gyakorlatot, valamint a munkavédelmi oktatás és a megfelelő biztonsági felszerelés hiányát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Gyermekmunka nyomára nem bukkantak, ugyanakkor 16 éves munkavállalókat is alkalmaztak. Nekik a felnőttekkel azonos munkakörülményeket kellett teljesíteniük, a kínai törvények által előírt különleges bánásmód nélkül.

A CLW azonnali intézkedésre szólította fel a Pop Martot az ellátási láncban feltárt problémák kezelésére. A nonprofit szervezet szerint a vállalatnak kártalanítania kellene az érintett dolgozókat, és garantálnia kellene, hogy a gyártás megfeleljen a kínai munkaügyi törvényeknek, valamint a nemzetközi munkajogi normáknak.

A ferde fogsorukról ismert, manószerű Labubu figurák világszerte hosszú sorokat generálnak az üzletek előtt. A márkát Kim Kardashian, valamint Lisa, a Blackpink K-pop együttes tagja is népszerűsíti, ami jelentősen hozzájárult a Pop Mart nemzetközi sikeréhez.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
