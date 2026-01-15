Jared Kushner és Steve Witkoff új béketervezetet mutathat be Moszkvában, de továbbra sem világos, akarja-e Putyin a megállapodást.
Óriási botrány kerekedik a Labubu gyárak körül: rejtett túlórák és átláthatatlan szerződések
Egy munkaügyi jogvédő szervezet szerint munkavállalói visszaélésekre utaló bizonyítékok kerültek elő egy kínai gyárban, amely a világhírű Labubu babákat gyártja.
A vizsgálatot végző, amerikai székhelyű China Labor Watch (CLW) szerint a Pop Mart egyik beszállítójánál a dolgozókat aránytalanul sok túlórára kötelezték, üres vagy hiányos munkaszerződéseket írattak alá velük, és nem biztosítottak számukra fizetett szabadságot.
A szőrmés Labubu figurák az elmúlt években világszerte óriási népszerűségre tettek szert. A Pop Mart elsősorban arról ismert, hogy úgynevezett "vakdobozokban" árulja játékait, amelyek tartalmát a vásárlók csak a doboz felbontása után ismerhetik meg - tudósított a BBC.
A pekingi székhelyű játékforgalmazó a lakpnak azt közölte, hogy kivizsgálja az állításokat. Hozzátették: amennyiben a vádak igaznak bizonyulnak, határozottan felszólítják beszállítóikat a kifogásolt gyakorlat megváltoztatására. A Pop Mart közlése szerint rendszeres ellenőrzéseket végez partnereinél, köztük nemzetközileg elismert szakértők által lefolytatott éves, független auditokat.
A CLW jelentése szerint a vizsgálatot a Labubu gyártójánál, a dél-kínai Kuangtung tartományban működő Suncsia Toys Co. Ltd. üzemében végezték. A szervezet munkatársai 51 személyes interjút készítettek a gyár dolgozóival a felvételi gyakorlatról, a szerződésekről és a munkakörülményekről. A CLW szerint a létesítmény a Pop Mart játékok "alapvető gyártóbázisa", és több mint 4500 munkavállalót foglalkoztat.
A szervezet több súlyos problémát tárt fel a Hszinfeng megyében működő gyárban: jogellenes túlórákat, átláthatatlan szerződési gyakorlatot, valamint a munkavédelmi oktatás és a megfelelő biztonsági felszerelés hiányát.
Gyermekmunka nyomára nem bukkantak, ugyanakkor 16 éves munkavállalókat is alkalmaztak. Nekik a felnőttekkel azonos munkakörülményeket kellett teljesíteniük, a kínai törvények által előírt különleges bánásmód nélkül.
A CLW azonnali intézkedésre szólította fel a Pop Martot az ellátási láncban feltárt problémák kezelésére. A nonprofit szervezet szerint a vállalatnak kártalanítania kellene az érintett dolgozókat, és garantálnia kellene, hogy a gyártás megfeleljen a kínai munkaügyi törvényeknek, valamint a nemzetközi munkajogi normáknak.
A ferde fogsorukról ismert, manószerű Labubu figurák világszerte hosszú sorokat generálnak az üzletek előtt. A márkát Kim Kardashian, valamint Lisa, a Blackpink K-pop együttes tagja is népszerűsíti, ami jelentősen hozzájárult a Pop Mart nemzetközi sikeréhez.
