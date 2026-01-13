2026. január 13. kedd Veronika
Irán, Iszfahán, a város és az Imám tér általános látképe
Világ

Eluralkodott a földi pokol Iránban, jelöletlen autókból lő a hatóság az emberekre válogatás nélkül

Pénzcentrum
2026. január 13. 12:04

Iránban példátlan méretű tüntetések zajlanak, amelyeket a hatóságok rendkívüli erőszakkal próbálnak elfojtani. A BBC-hez eljutott szemtanúi beszámolók szerint a biztonsági erők éles lőszerrel lövik a fegyvertelen tüntetőket.

A csütörtök óta tartó tüntetéssorozat komolyan megingatta az 1979 óta fennálló síita iszlamista rezsimet. Az információszerzést nehezíti, hogy a hatóságok elvágták az országot az internettől, de ennek ellenére is érkeznek hírek a brutális fellépésről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A bizonsági erők csak gyilkoltak és gyilkoltak, a saját szememmel láttam" – nyilatkozta egy szemtanú a BBC-nek. Egy másik tüntető arról számolt be, hogy "láttam, ahogy belelőttek a tüntetők első sorába, az emberek ott helyben estek össze". A beszámolók szerint a karhatalom Kalasnyikov gépfegyverekkel, éles lőszerrel tüzel a tüntetőkre.

A tiltakozások, amelyek eredetileg gazdasági nehézségek, aszály és infláció miatt indultak, mára széles rendszerellenes mozgalommá nőtték ki magukat. A hatalom a résztvevőket terroristának minősítette.

A tüntetések nemcsak a fővárosban, hanem vidéki kisvárosokban is zajlanak. "Teherán csatatérré vált" – mondta egy szemtanú, aki szerint a főváros és környéke utcáin hatalmas tömegek tiltakoznak fegyvertelenül.

Olyan volt, mint a végítélet napja

– tette hozzá.

"Egy háborúban mindkét félnek van fegyvere. Itt viszont csak ölik az embereket, ez egyoldalú harc" – nyilatkozta egy névtelenséget kérő nő a BBC-nek.

Az Egyesült Államok elnöke figyelmeztette Iránt, hogy akár katonai csapást is végrehajthat, ha a tüntetők öldöklése folytatódik. Teherán már tárgyalna Washingtonnal, de Donald Trump egyelőre kitart a katonai beavatkozás lehetősége mellett.

A helyi beszámolók szerint a karhatalom fegyveresei jelöletlen autókkal és motorokkal, jól védett felszerelésben cirkálnak a településeken, és célzottan lőnek az emberekre, olyanokra is, akik nem is vettek részt a tiltakozásokon. "Minden sikátorban van két-három halott" – állította egy helyi lakos.

Egyelőre nem lehet megjósolni a klímaváltozással és korrupcióval sújtott rendszer elleni tüntetések kimenetelét, de hírek szerint Ali Hamenei ajatollah, a hatalom legfőbb birtokosa már a moszkvai menekülési útvonalat is számításba vette.
Címlapkép: Getty Images
