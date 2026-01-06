Hamarosan hivatalosan is vége lehet a NATO-nak: Donald Trump adhatja meg neki a kegyelemdöfést

Donald Trump amerikai elnök komolyan fontolgatja Grönland megszerzését Dániától, ami a NATO szövetségi rendszer szétszakadásához vezethet - állapítja meg a brit Sky News elemzése.

Az amerikai elnök tisztában van azzal, hogy egyetlen európai állam sem próbálná fegyverrel megállítani egy ilyen lépés esetén, mivel katonailag alulmaradnának. Washington büntetlenül terjeszkedhet az Északi-sarkvidéken, mivel a NATO többi tagjának ma is nagyobb szüksége van az Egyesült Államokra, mint fordítva.

Bár a diplomáciai rendezés vagy a háttérben zajló tárgyalások még felülírhatják ezt a forgatókönyvet, Trump számításai nem alaptalanok. A NATO-tagállamok évtizedeken át túlzottan támaszkodtak az amerikai katonai erőre, fegyverekre és technológiára, ezért a szövetség képessége az önvédelemre az USA nélkül jelentősen legyengült.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megtámadná Grönlandot, az a NATO és a második világháború utáni biztonsági rendszer végét jelentené. Ugyanakkor ez a fenyegetés Trump számára nem visszatartó erő, mivel egy ilyen összeomlás legnagyobb vesztesei nem az USA, hanem a szövetség többi állama lenne.

A Sky News elemzői szerint a Grönland elleni fenyegetésnek ébresztőként kellene szolgálnia az Egyesült Királyság, Európa és Kanada számára, hogy ne engedjék meg maguknak a védelmi kérdésekben való ilyen mértékű kiszolgáltatottságot a jövőben.