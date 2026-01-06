Björk posztjában áldását adta "minden grönlandinak a függetlenségért vívott harcukhoz".
Hamarosan hivatalosan is vége lehet a NATO-nak: Donald Trump adhatja meg neki a kegyelemdöfést
Donald Trump amerikai elnök komolyan fontolgatja Grönland megszerzését Dániától, ami a NATO szövetségi rendszer szétszakadásához vezethet - állapítja meg a brit Sky News elemzése.
Az amerikai elnök tisztában van azzal, hogy egyetlen európai állam sem próbálná fegyverrel megállítani egy ilyen lépés esetén, mivel katonailag alulmaradnának. Washington büntetlenül terjeszkedhet az Északi-sarkvidéken, mivel a NATO többi tagjának ma is nagyobb szüksége van az Egyesült Államokra, mint fordítva.
Bár a diplomáciai rendezés vagy a háttérben zajló tárgyalások még felülírhatják ezt a forgatókönyvet, Trump számításai nem alaptalanok. A NATO-tagállamok évtizedeken át túlzottan támaszkodtak az amerikai katonai erőre, fegyverekre és technológiára, ezért a szövetség képessége az önvédelemre az USA nélkül jelentősen legyengült.
Mette Frederiksen dán miniszterelnök figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megtámadná Grönlandot, az a NATO és a második világháború utáni biztonsági rendszer végét jelentené. Ugyanakkor ez a fenyegetés Trump számára nem visszatartó erő, mivel egy ilyen összeomlás legnagyobb vesztesei nem az USA, hanem a szövetség többi állama lenne.
A Sky News elemzői szerint a Grönland elleni fenyegetésnek ébresztőként kellene szolgálnia az Egyesült Királyság, Európa és Kanada számára, hogy ne engedjék meg maguknak a védelmi kérdésekben való ilyen mértékű kiszolgáltatottságot a jövőben.
Az Egyesült Államok katonai akcióban letartóztatta és New Yorkba szállította a venezuelai államfőt szombaton, ennek viszont hatása lehet az energiaszektorra.
Az orosz tisztek teljesen demotiváltak, rosszul tájékozódnak a helyi körülményekben, és a pokrovszki frontot veszélyes szolgálati helynek tekintik.
Miközben Maduro New Yorkban áll bíróság előtt, hűséges embere vette át a hatalmat Venezuelában.
A venezuelai elnök elfogásakor viselt Nike Tech melegítőruha iránti kereslet több online áruházban is megugrott.
A teheráni kereskedőktől induló sztrájkmozgalom rövid idő alatt országos demonstrációkká szélesedett.
Egy friss közvélemény-kutatás szerint az ukránok elsöprő többsége csak a háborút lezáró békemegállapodás után tartja időszerűnek a választásokat.
A New York-i szövetségi bíróságon ártatlannak vallotta magát drogkereskedelem és narkoterrorista összeesküvés vádjában Nicolás Maduro volt venezuelai elnök.
Kilencedik napja tartanak Irán meggyengült gazdasága miatt kirobbant tüntetések, amelyeknek eddig legalább húsz halálos áldozata van az ország szinte minden tartományában.
A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül.
Li Dzse Mjong dél-koreai elnök Pekingben tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel a megromlott kétoldalú kapcsolatok helyreállításáról.
Vasárnap késő este a hatóságok azonosították a svájci síközpontban szilveszterkor kigyulladt bár összes áldozatát; a tragédiában negyvenen haltak meg, többségük tizenéves volt, Svájc pedig országos...
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: közelebb a III. világháború, mint gondoltunk - ez az ország lehet az egyik legnagyobb vesztese
A főtitkár kiemelte, hogy az európai országoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat és bővíteniük kell fegyvergyártásukat.
Az amerikai elnök nyíltan katonai művelettel fenyegette meg Kolumbiát, és súlyos vádakat fogalmazott meg az ország vezetőjével szemben.
A tervek szerint Maduro már a mai napon bíróság elé állhat New Yorkban.
Dánia miniszterelnöke határozottan elutasította Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentéseit.
Oroszország újabb éjszakai dróntámadást indított Kijev és térsége ellen, amelyben két civil életét vesztette.
Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyből Magyarország egyedüliként kimaradt.
Orbán Viktor egyeztetéseket folytatott az energiaszektor szereplőivel a lehetséges árhatások kivédéséről.