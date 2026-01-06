2026. január 6. kedd Boldizsár
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Washington D.C., USA - 2016. november 8.: Donald Trump Hotel Washington DC homlokzatának külső bejárata felfelé tekintve 2016. november 2016.
Világ

Hamarosan hivatalosan is vége lehet a NATO-nak: Donald Trump adhatja meg neki a kegyelemdöfést

Pénzcentrum
2026. január 6. 20:31

Donald Trump amerikai elnök komolyan fontolgatja Grönland megszerzését Dániától, ami a NATO szövetségi rendszer szétszakadásához vezethet - állapítja meg a brit Sky News elemzése.

Az amerikai elnök tisztában van azzal, hogy egyetlen európai állam sem próbálná fegyverrel megállítani egy ilyen lépés esetén, mivel katonailag alulmaradnának. Washington büntetlenül terjeszkedhet az Északi-sarkvidéken, mivel a NATO többi tagjának ma is nagyobb szüksége van az Egyesült Államokra, mint fordítva.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a diplomáciai rendezés vagy a háttérben zajló tárgyalások még felülírhatják ezt a forgatókönyvet, Trump számításai nem alaptalanok. A NATO-tagállamok évtizedeken át túlzottan támaszkodtak az amerikai katonai erőre, fegyverekre és technológiára, ezért a szövetség képessége az önvédelemre az USA nélkül jelentősen legyengült.

Kapcsolódó cikkeink:

Mette Frederiksen dán miniszterelnök figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megtámadná Grönlandot, az a NATO és a második világháború utáni biztonsági rendszer végét jelentené. Ugyanakkor ez a fenyegetés Trump számára nem visszatartó erő, mivel egy ilyen összeomlás legnagyobb vesztesei nem az USA, hanem a szövetség többi állama lenne.

A Sky News elemzői szerint a Grönland elleni fenyegetésnek ébresztőként kellene szolgálnia az Egyesült Királyság, Európa és Kanada számára, hogy ne engedjék meg maguknak a védelmi kérdésekben való ilyen mértékű kiszolgáltatottságot a jövőben.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #egyesült államok #fegyver #világ #donald trump #dánia #nato #grönland #védelmi kiadások #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:32
20:31
20:01
19:53
19:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 6.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
2026. január 6.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 6. kedd
Boldizsár
2. hét
Január 6.
Vízkereszt
Január 6.
Farsang (Január 6 - Február 17)
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
2
4 napja
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
3
6 napja
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt
4
9 órája
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
5
2 hete
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gravírozott aláírás
a bank által kártyabirtokos aláírásának megváltoztathatatlanul való feltüntetése a bankkártyán

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 17:55
Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt a Légy jó mindhalálig? Lássuk, mire emlékszel Nyilas Misi kalandjaiból!
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 16:03
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
Agrárszektor  |  2026. január 6. 19:32
Gyakran veszel sajtot, tejfölt? Jobb, ha tudod, mi derült ki róluk