Egy tíz évvel ezelőtt megosztott filmes jelenet hátborzongató párhuzamba került a Morrison’s 2-ben történt halálos verekedéssel.
„Készen állunk a háborúra” – megszólalt Trump következő célpontja, komoly figyelmeztetést küldött az ország
Megszólalt Irán külügyminisztere a heteken át tartó zavargásokról: Abbász Aragcsi szerint az erőszak mögött külföldi provokáció áll, miközben Teherán felkészült egy esetleges katonai konfliktusra is, írja a Portfolio az Al Jazeerára hivatkozva.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerint az Iránban zajló tüntetések során tapasztalt erőszak célja az volt, hogy kiprovokálja az Egyesült Államok katonai beavatkozását. A tárcavezető az Al Jazeerának nyilatkozva úgy fogalmazott: a demonstrálók szándékos erőszakoskodással próbálták elérni a külföldi beavatkozást.
Aragcsi elmondása szerint az erőszak a hétvégén érte el a csúcspontját, ám állítása szerint a helyzet mára teljes mértékben a hatóságok ellenőrzése alá került. Véleménye szerint Donald Trump korábbi katonai beavatkozásra vonatkozó figyelmeztetései ösztönözték az általa „terroristáknak” nevezett csoportokat arra, hogy támadásokat intézzenek a biztonsági erők ellen.
„Készen állunk a háborúra, de a párbeszédre is” – jelentette ki az iráni külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy Irán minden forgatókönyvre felkészült.
A miniszter közölte, hogy az iráni hatóságok felvételekkel rendelkeznek arról, hogy fegyvereket osztanak szét a tüntetők között, és ígérete szerint hamarosan nyilvánosságra hozzák az őrizetbe vettek vallomásait is. Állítása szerint a megmozdulásokat külföldi elemek szították, a biztonsági erők pedig folyamatosan azonosítják és elfogják a felelősöket.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Iránban immár harmadik hete tartanak a tüntetések, miközben a hatóságok napokkal ezelőtt lekapcsolták az internetet, így kevés információ jut ki az országból. A beszámolók szerint az országos méretű zavargások során eddig 109 iráni hatósági személy és több száz tüntető vesztette életét.
Titkos grönlandi katonai bázisra figyelmeztetnek a szakértők: óriási veszélyt rejt magában ez a hely
A bázis alagútrendszere kanyarog és elágazik a jég alatt, ami megnehezíti a teljes feltérképezést.
Putyin hallgatása stratégiai megfontolásokat is tükrözhet.
Gigantikus tüntetések zajlanak ezen a helyen: az egész ország lángol, a hatóságok az internetet is lekapcsolták
A kormány válaszul blokkolta az internetet és a nemzetközi telefonhívásokat, hogy elvágja a 85 milliós országot a külső befolyástól.
Elszólta magát Donald Trump unokája? Sejtelmes választ adott azzal kapcsolatban, hogy Trump harmadszorra is elnök lenne-e
Bár családi kötelékei egyértelműek, Kai hangsúlyozta politikai semlegességét.
Érik a katasztrófa Grönlandon: kimondták a szakértők - ha ez a forgatókönyv valósul meg, óriási fordulat jöhet a világban
Az elmúlt hónapokban az USA Grönland iránti érdeklődése NATO-válsággá szélesedett.
A hidegháború alatt Grönland stratégiai elhelyezkedése rendkívüli befolyást biztosított Dániának Washingtonban.
Egy évvel korábban, 2023 decemberében Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek.
Ezzel együtt hangsúlyozta Maduro iránti hűségét, és azt, hogy az intézkedés nem külső diktátum eredménye.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere pénteken arra kérte az ukrán főváros lakóit, hogy akik tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost, és olyan helyre utazzanak, ahol rendelkezésre...
Az Egyesült Államok fenyegetései komoly feszültséget okoznak Latin-Amerikában, miután Donald Trump katonai beavatkozást helyezett kilátásba.
Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem hajtja végre a Venezuela ellen tervezett további katonai csapásokat.
500 százalékos vámok, másodlagos szankciók és globális nyomás: Washington minden eddiginél keményebb lépésre készül Moszkvával szemben.
Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok tulajdonjogot akar szerezni Grönland felett, és nem elégedne meg egy szerződésen alapuló jogviszonnyal.
Magyarországra jön Donald Trump? Egyértelműen üzent az amerikai elnök: ezért találkozna Orbán Viktorral
Jelezte, hogy a két ország együttműködését a jövőben is erősítené, valamint sok sikert kívánt Orbán Viktornak a közelgő választási kampányhoz.
Egy ukrán támadás után mintegy 556 ezer ember maradt áram, további 200 ezer pedig ivóvíz nélkül a határ menti Belgorod megyében.
Grönlandnak Dánia megkerülésével, közvetlenül az Egyesült Államokkal kellene tárgyalnia Donald Trump megújuló területfoglalási ambíciói közepette.
Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék.
Az európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll: február végétől radikálisan meghosszabbodik a földgáz- és áramszerződésekkel folytatott kereskedés időtartama,