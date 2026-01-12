2026. január 12. hétfő Ernő
-8 °C Budapest
Iráni zászló leng, háttérben városkép Teheránban, Iránban
Világ

„Készen állunk a háborúra” – megszólalt Trump következő célpontja, komoly figyelmeztetést küldött az ország

Pénzcentrum
2026. január 12. 15:47

Megszólalt Irán külügyminisztere a heteken át tartó zavargásokról: Abbász Aragcsi szerint az erőszak mögött külföldi provokáció áll, miközben Teherán felkészült egy esetleges katonai konfliktusra is, írja a Portfolio az Al Jazeerára hivatkozva.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerint az Iránban zajló tüntetések során tapasztalt erőszak célja az volt, hogy kiprovokálja az Egyesült Államok katonai beavatkozását. A tárcavezető az Al Jazeerának nyilatkozva úgy fogalmazott: a demonstrálók szándékos erőszakoskodással próbálták elérni a külföldi beavatkozást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Aragcsi elmondása szerint az erőszak a hétvégén érte el a csúcspontját, ám állítása szerint a helyzet mára teljes mértékben a hatóságok ellenőrzése alá került. Véleménye szerint Donald Trump korábbi katonai beavatkozásra vonatkozó figyelmeztetései ösztönözték az általa „terroristáknak” nevezett csoportokat arra, hogy támadásokat intézzenek a biztonsági erők ellen.

„Készen állunk a háborúra, de a párbeszédre is” – jelentette ki az iráni külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy Irán minden forgatókönyvre felkészült.

A miniszter közölte, hogy az iráni hatóságok felvételekkel rendelkeznek arról, hogy fegyvereket osztanak szét a tüntetők között, és ígérete szerint hamarosan nyilvánosságra hozzák az őrizetbe vettek vallomásait is. Állítása szerint a megmozdulásokat külföldi elemek szították, a biztonsági erők pedig folyamatosan azonosítják és elfogják a felelősöket.

Iránban immár harmadik hete tartanak a tüntetések, miközben a hatóságok napokkal ezelőtt lekapcsolták az internetet, így kevés információ jut ki az országból. A beszámolók szerint az országos méretű zavargások során eddig 109 iráni hatósági személy és több száz tüntető vesztette életét.
Címlapkép: Getty Images
#haláleset #erőszak #világ #konfliktus #donald trump #irán #amerikai egyesült államok #külpolitika #háború #fegyveres konfliktus

