A női nagymester arról beszélt: élete legnagyobb eredménye, hogy felszólalt a sakkvilágban régóta elhallgatott bántalmazások ellen.
Kvíz: Te tudod, mennyit változott a nők helyzete a történelem során? Lássuk, tisztában vagy-e az alapokkal!
Március 8-án ünnepeljük a nemzetközi nőnapot, mely a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja. Ez a nap általában kimerül abban, hogy a férfi rokonok, kollégák virágot adnak a környezetükben lévő nőknek. Miközben ez a nap arra lett kijelölve, hogy felhívja a figyelmet a nőket érintő problémákra, jogegyenlőtlenségre, bántalmazásra. A mai kvíz témája ezért a nők jogainak változása a történelem során. A történelmi kvíz rávilágít, hogy nem is olyan régóta vannak a nőknek a férfiakkal közel egyenlő jogai Magyarországon és hogy még mindig lenne hová fejlődni.
A mai irodalmi kvíz segíthet felidézni a régi olvasményélményedet is, ha már nem emlékeznél a részletekre.
Erdély városairól, falvairól, történelméről sokat tudnak általában a magyarok, Románia többi részéről már jóval kevesebbet.
Kvíz: Jól ismered a gyógynövényeket? Ha ezeket felismered, egy igazi javasasszony, füvesember veszett el benned!
Nem mindenkiből válhat helyi füvesember, de a lehetőség bárki előtt nyitva áll, hogy megismerje a füveket, fákat, a gyom- és vadnövényeket.
Kvíz: Te is játszottál a The Sims-játékokkal, vagy még mindig szoktál? Nosztalgiázz a mai kvízünkkel!
A The Sims játékokon rengeteg gyerek nőtt fel, több korszakot is meghatároztak.
Kvízünk tesztelheted, mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben.
Ha gyermekkorod óta lenyűgöz a csillagászat és szívesen elmélyednél galaxisunk és bolygórendszerünk rejtelmeiben, ne habozz megválaszolni kérdéseinket!
A TOP10 februári kvízeink listáján 2026-ban többek között a 90-es évek kérdéssor, a bibliai ki-kicsoda és a Tisza-kvíz kapott helyett.
A mai kvíz során magyar városok és falvak között keressük a kakukktojásokat, amelyek valamiért kilógnak a sorból.
Kvíz: Fejből tudod a híres filmidézeteket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb filmőrülteket is megizzasztja!
A mai kvíz során ikonikus megszólalásokat idézünk fel a magyar és külföldi filmek világából.
A Pénzcentrum mai földrajz kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a világ legnagyobb tavairól. Vigyázat: ez a kérdéssor a haladóknak is feladja a leckét!
A mai kvíz során a legfontosabb pénzügyi kifejezések kerülnek fókuszba. A kérdések segítségével felmérheted, mennyire mozogsz otthonosan a pénzügyek világában, és mely területeken érdemes még...
Kvíz: Kóstoltad már a tequilát? Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a helyes választ a népszerű rövidital kapcsán!
A tequila nem csak azért különleges, ahogyan fogyasztják - sokan nem is gondolnák, milyen furcsa növény párlatából készítik. Lássuk, mit tudsz a világhírű italról!
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos februári világeseményekről!
A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek februárhoz köthetők.
Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te ismered ezeket a nem hétköznapi mértékegységeket? Lássuk, elérsz-e 10 pontot!
A mai kvíz során próbára teheted a tájékozottságodat.
Akik a 90-es években voltak gyerekek, vagy fiatal felnőtt éveiket taposták, azok számára rendkívül meghatározó volt ez a korszak.
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
A mai kvíz során olyan kifejezésekkel találkozhatsz, amelyek egykor természetes részei voltak a beszédnek, ma azonban már inkább fejtörőt jelentenek.
A Pénzcentrum mai történelmi kvízében annak járunk utána, mennyire ismered az ókori egyiptomi mitológia világát, a legfontosabb isteneket, szimbólumokat.
A színész életútja sok emlékezetes alakítással gazdagodott az évek során, szinte nincs is olyan műfaj, amiben nem próbálta ki magát.
