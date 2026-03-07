2026. március 7. szombat Tamás
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
300 éves szobor, amely az Igazság kútját felügyeli a frankfurti Roemer téren / Németország
Kvíz

Kvíz: Te tudod, mennyit változott a nők helyzete a történelem során? Lássuk, tisztában vagy-e az alapokkal!

Pénzcentrum
2026. március 7. 18:04

Március 8-án ünnepeljük a nemzetközi nőnapot, mely a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja. Ez a nap általában kimerül abban, hogy a férfi rokonok, kollégák virágot adnak a környezetükben lévő nőknek. Miközben ez a nap arra lett kijelölve, hogy felhívja a figyelmet a nőket érintő problémákra, jogegyenlőtlenségre, bántalmazásra. A mai kvíz témája ezért a nők jogainak változása a történelem során. A történelmi kvíz rávilágít, hogy nem is olyan régóta vannak a nőknek a férfiakkal közel egyenlő jogai Magyarországon és hogy még mindig lenne hová fejlődni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Te tudod, mennyit változott a nők helyzete a történelem során? Lássuk, tisztában vagy-e az alapokkal!

1/10 kérdés
Az ókori Indiából származó Manu törvénykönyve szerint mi az - az iváson, a rossz emberekkel való érintkezésen, távolléten a férjtől, az álmodozáson, valamint a más házában lakáson kívül -, ami megronthat egy nőt?
a túl nagy vagyon
a felelősség
a tanulás
az ide-oda mászkálás
2/10 kérdés
Mi volt a nők jogi státusza az ókori Rómában?
kevés kivétellel férfi rokonaik gyámsága alatt álltak
szabad polgárok voltak, viselhettek közhivatalt is
lehetett birtokuk, vállalkozásaik, de nem szavazhattak
a nőket olyan jogok illették meg, mint a serdületlen férfiakat
3/10 kérdés
Milyen büntetés szabott ki a Dzsingisz kán nagykódexének is nevezett Jasza törvénykönyv a nők elrablása, a szexuális zaklatás és a nők bántalmazása esetén?
a nő életkorával megyegyező számú ezüstdínárt kellett fizetni
halál
az elkövető feleségének, lányának vagy más nőrokonának bántalmazását hasonló mértékben
a bántalmazó a bántalmazott nő legközelebbi férfirokonának rabszolgája lesz
4/10 kérdés
Kiket neveztek szüfrazsettnek?
a magukat férfinak kiadó nőket, akik háborúba vonultak az első világháború alatt
a nők politikai egyenjogúságáért, elsőként a választójogáért kiálló és küzdő nőket
a szent tüzet őrző papnőket az ókori Rómában
azokat a nőket, akik a férfiak jogi rangjára emelkedtek megözvegyülésüket követően, ha nem volt férfi utódjuk sem
5/10 kérdés
Mely területen kaptak először általános, a férfiakéval megegyező választójogot a nők 1832-ben?
Hawaii Királyság
Norfolk-sziget
Pitcairn-szigetek
Toszkánai Nagyhercegség
6/10 kérdés
1918-ban részlegesen választójogok kaptak a nők Magyarországon. Milyen feltételhez volt kötve, hogy egy nő szavazhasson, kik szavazhattak?
ingatlan-, vagy földtulajdonosok
írástudó nők, 24 év fölött
özvegyek
adófizetők
7/10 kérdés
Nem csak a választójogért, a diplomaszerzés lehetőségéért is sokat kellett küzdeni. Melyik évben engedélyezte I. Ferenc József király Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslatára a nők művelődési jogainak kiterjesztését és az egyetemi tanulmányaik lehetővé tételét Magyarországon?
1867
1901
1895
1916
8/10 kérdés
Mit szabályoz elsősorban az Isztambuli Egyezmény?
A nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését
A férfiak kötelezettségeit feleségeikkel, anyjukkal és lányaikkal szemben
A nőkkel szembeni egyenlő bánásmódot oktatás, munkavállalás terén
A nők által betölthető közhivatalok kvótáját írja elő (pl. hány nőnek kell bekerülnie a parlamentbe)
9/10 kérdés
2022-ben fogadott el az Európai Parlament egy jogszabályt, mely női kvóta teljesítését írja elő 2026 júliusáig. Mely területre vonatkozik ez a jogszabály, amit Magyarországon is alkalmazni kell?
világversenyeken indított sportolókra
parlamenti képviseletre, önkormányzatok testületi tagjaira
a felsőoktatásba felvételizőkre
nagyvállalatok vezetői pozícióira
10/10 kérdés
A 2022-es parlamenti választások során hány százaléka volt a 199 parlamentbe jutó képviselőnek nő?
14,1%
8,9%
3,2%
28,6%
Címlapkép: Getty Images
#szokás #nők #jog #történelem #jogszabály #társadalom #bántalmazás #szokások #kvíz #történelmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:30
18:04
17:34
17:06
16:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 7.
Ezek a legelismertebb, legjobban fizető szakmák 2026-ban: most eljött az ő idejük, nem vártak hiába
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 7.
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2026. március 7.
Kimondták, amitől mindenki tartott: 12-18 hónapja van ezeknek a dolgozóknak, mielőtt végleg kinyírja az AI a munkájukat
2026. március 7.
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 7. szombat
Tamás
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
2
2 hete
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
3
2 hete
Kvíz: A 90-es években voltál fiatal? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
4
2 hónapja
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
5
2 hónapja
Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fogyasztási hitel
természetes személyek által a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához és szolgáltatások igénybe vételéhez felhasználható hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 7. 16:26
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
Pénzcentrum  |  2026. március 7. 16:02
Kimondták, amitől mindenki tartott: 12-18 hónapja van ezeknek a dolgozóknak, mielőtt végleg kinyírja az AI a munkájukat
Agrárszektor  |  2026. március 7. 17:02
Fontos változás lépett életbe a permetezési naplóval kapcsolatban