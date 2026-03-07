Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Március 8-án ünnepeljük a nemzetközi nőnapot, mely a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja. Ez a nap általában kimerül abban, hogy a férfi rokonok, kollégák virágot adnak a környezetükben lévő nőknek. Miközben ez a nap arra lett kijelölve, hogy felhívja a figyelmet a nőket érintő problémákra, jogegyenlőtlenségre, bántalmazásra. A mai kvíz témája ezért a nők jogainak változása a történelem során. A történelmi kvíz rávilágít, hogy nem is olyan régóta vannak a nőknek a férfiakkal közel egyenlő jogai Magyarországon és hogy még mindig lenne hová fejlődni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod, mennyit változott a nők helyzete a történelem során? Lássuk, tisztában vagy-e az alapokkal! 1/10 kérdés Az ókori Indiából származó Manu törvénykönyve szerint mi az - az iváson, a rossz emberekkel való érintkezésen, távolléten a férjtől, az álmodozáson, valamint a más házában lakáson kívül -, ami megronthat egy nőt? a túl nagy vagyon a felelősség a tanulás az ide-oda mászkálás Következő kérdés 2/10 kérdés Mi volt a nők jogi státusza az ókori Rómában? kevés kivétellel férfi rokonaik gyámsága alatt álltak szabad polgárok voltak, viselhettek közhivatalt is lehetett birtokuk, vállalkozásaik, de nem szavazhattak a nőket olyan jogok illették meg, mint a serdületlen férfiakat Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen büntetés szabott ki a Dzsingisz kán nagykódexének is nevezett Jasza törvénykönyv a nők elrablása, a szexuális zaklatás és a nők bántalmazása esetén? a nő életkorával megyegyező számú ezüstdínárt kellett fizetni halál az elkövető feleségének, lányának vagy más nőrokonának bántalmazását hasonló mértékben a bántalmazó a bántalmazott nő legközelebbi férfirokonának rabszolgája lesz Következő kérdés 4/10 kérdés Kiket neveztek szüfrazsettnek? a magukat férfinak kiadó nőket, akik háborúba vonultak az első világháború alatt a nők politikai egyenjogúságáért, elsőként a választójogáért kiálló és küzdő nőket a szent tüzet őrző papnőket az ókori Rómában azokat a nőket, akik a férfiak jogi rangjára emelkedtek megözvegyülésüket követően, ha nem volt férfi utódjuk sem Következő kérdés 5/10 kérdés Mely területen kaptak először általános, a férfiakéval megegyező választójogot a nők 1832-ben? Hawaii Királyság Norfolk-sziget Pitcairn-szigetek Toszkánai Nagyhercegség Következő kérdés 6/10 kérdés 1918-ban részlegesen választójogok kaptak a nők Magyarországon. Milyen feltételhez volt kötve, hogy egy nő szavazhasson, kik szavazhattak? ingatlan-, vagy földtulajdonosok írástudó nők, 24 év fölött özvegyek adófizetők Következő kérdés 7/10 kérdés Nem csak a választójogért, a diplomaszerzés lehetőségéért is sokat kellett küzdeni. Melyik évben engedélyezte I. Ferenc József király Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslatára a nők művelődési jogainak kiterjesztését és az egyetemi tanulmányaik lehetővé tételét Magyarországon? 1867 1901 1895 1916 Következő kérdés 8/10 kérdés Mit szabályoz elsősorban az Isztambuli Egyezmény? A nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését A férfiak kötelezettségeit feleségeikkel, anyjukkal és lányaikkal szemben A nőkkel szembeni egyenlő bánásmódot oktatás, munkavállalás terén A nők által betölthető közhivatalok kvótáját írja elő (pl. hány nőnek kell bekerülnie a parlamentbe) Következő kérdés 9/10 kérdés 2022-ben fogadott el az Európai Parlament egy jogszabályt, mely női kvóta teljesítését írja elő 2026 júliusáig. Mely területre vonatkozik ez a jogszabály, amit Magyarországon is alkalmazni kell? világversenyeken indított sportolókra parlamenti képviseletre, önkormányzatok testületi tagjaira a felsőoktatásba felvételizőkre nagyvállalatok vezetői pozícióira Következő kérdés 10/10 kérdés A 2022-es parlamenti választások során hány százaléka volt a 199 parlamentbe jutó képviselőnek nő? 14,1% 8,9% 3,2% 28,6% Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK