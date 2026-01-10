Elszólta magát Donald Trump unokája? Sejtelmes választ adott azzal kapcsolatban, hogy Trump harmadszorra is elnök lenne-e

Kai Trump, Donald Trump amerikai elnök unokája egy új interjúban beszélt nagyapjáról és politikai nézeteiről, miközben betekintést engedett a családi kapcsolatukba - írja a tyla.com.

A 18 éves Kai Trump, Donald Trump elnök legidősebb unokája a Logan Paul Impaulsive podcastjában nyilatkozott, ahol megosztotta gondolatait nagyapjáról és a politikai szélsőségekről. Az ott elhangzottakról egyébként röviden már beszámoltunk korábban. Akkor a 18 éves Kai arról beszélt, hogy a titkosszolgálatoknak folyamatosan követjük kell, ez pedig jelentősen megnehezíti az életét.

Kai Donald Trump Jr. és volt felesége, Vanessa lánya, aki tehetséges golfozó és jelentős közösségi média jelenléttel rendelkezik - YouTube-csatornája több mint 1,4 millió feliratkozóval büszkélkedhet.

Az interjú során Kai egyszerűen "menő nagypapának" nevezte az elnököt, megerősítve a műsorvezető hasonló benyomását. A fiatal lány korábban is hasonlóan nyilatkozott, amikor LPGA Tour debütálása előtt elmondta, hogy nagyapja támogatta és bátorította: "Menj ki és érezd jól magad. Ne légy ideges" - idézte fel Trump szavait, hozzátéve: "Számomra ő csak egy normális nagypapa."

Bár családi kötelékei egyértelműek, Kai hangsúlyozta politikai semlegességét: "Soha nem indulnék... Semmi közöm nem akarok a politikához, mert szerintem a politika veszélyes dolog. Azt hiszem, ha mindkét oldal középen találkozna, mindenki sokkal boldogabb lenne." Véleménye szerint mind a "radikális bal", mind a "radikális jobb" túlzásokba esik, és a közösségi média csak erősíti ezt a polarizációt.

Amikor arról kérdezték, indulhat-e nagyapja harmadik elnöki ciklusért, elismerte, hogy ez valószínűtlen és jelenleg alkotmányellenes, de hozzátette:

Sok minden történhet 2028-ig.

Kamala Harris 2024-es sikertelen elnökjelöltségével kapcsolatban megjegyezte: "Nincs rossz vér, nagyon középen állok, ez van, egymás ellen indultak, nyilvánvalóan támogatom a nagypapámat, a családtagomat."