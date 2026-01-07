A CIA egykori kémelhárítási vezetőjét 1994-ben ítélték el a Szovjetunió, majd Oroszország javára csaknem egy évtizeden át folytatott kémtevékenysége miatt.
Sokkoló vallomást tett Donald Trump unokája, a 18 éves Kai: így kell leélnie az életét
Donald Trump unokája, a 18 éves Kai Trump első podcastinterjújában őszintén beszélt arról, milyen kihívásokkal jár a titkosszolgálat állandó jelenléte a magánéletében, különösen a randevúzás terén - közölte a Daily Mail.
A tehetséges, feltörekvő golfozó az Impaulsive podcastben, Logan Paul műsorában elmondta, hogy rendkívül kényelmetlen, amikor randizás közben a titkosszolgálat emberei két asztallal arrébb ülnek. "Próbálom nem hagyni, hogy zavarjon. Különösen az elmúlt évben, mióta a nagyapám elnök lett, meg kellett tanulnom, hogy bár követnek, úgy tegyek, mintha nem lennének ott" - magyarázta.
Kai bevallotta, hogy az első hónapokban nehéz volt megszokni az állandó felügyeletet, de idővel rájött arra, hogy ez elkerülhetetlen: "Az egyetlen feladatuk, hogy megvédjenek. Ha a saját dolgaimra koncentrálok és hagyom őket végezni a munkájukat, sokkal könnyebb."
A politikával kapcsolatban a fiatal lány határozottan kijelentette, hogy teljesen távol tartja magát tőle. "Soha nem indulnék választáson, és semmi közöm nem akar lenni a politikához. Úgy érzem, a politika veszélyes dolog, és ha mindkét oldal középen találkozna, mindenki sokkal boldogabb lenne" - fejtette ki.
Kamala Harris kapcsán Kai hangsúlyozta, hogy nincs köztük ellenségeskedés: "Nagyon középen állok. Ez van, egymás ellen indultak." A podcast végén a műsorvezető rákérdezett, indulna-e Donald Trump harmadik elnöki ciklusért. A tinédzser elárulta, hogy nagyapja nem tervez újra indulni, de hozzátette: "Ki tudja? Sok minden történhet 2028-ig."
Kai Trump idén csatlakozik a Miami Egyetemhez, ahol egyetemi golfozóként folytatja pályafutását, miután tavaly augusztusban elkötelezte magát az intézmény mellett.
Esik a nyersolaj ára, és visszaestek az ázsiai részvénypiacok is: a befektetők a venezuelai politikai fordulat és az ország óriási kőolajtartalékainak sorsa miatt aggódnak.
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak t.artott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek
Az olajat piaci áron adják tovább, a bevétel felhasználását Donald Trump felügyeli.
Az Egyesült Államok katonai akcióban letartóztatta és New Yorkba szállította a venezuelai államfőt szombaton, ennek viszont hatása lehet az energiaszektorra.
Mette Frederiksen figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megtámadná Grönlandot, az a NATO és a második világháború utáni biztonsági rendszer végét jelentené.
Björk posztjában áldását adta "minden grönlandinak a függetlenségért vívott harcukhoz".
Meglepő vallomást tett Friedrich Merz a német gazdaság állapotáról: súlyosabb a helyzet, mint gondolták
Az eddigi intézkedések nem voltak elegendőek Németország gazdasági versenyképességének javításához.
Valószínűtlen, hogy Trump megáll Venezuelánál: ezek az országok retteghetnek az amerikai elnök terveitől
Kuba segítsége létfontosságú volt Maduro hatalmon tartásában, biztosítva közvetlen védelmét és tanácsadókat a biztonsági államapparátus működtetéséhez.
Nincs több TikTok, Insta, Snapchat a fiataloknak: itt az új törvényjavaslat, ami minden közösségi mediát bekorlátozna
A tervezett rendszer a fiók létrehozásakor nem csupán az életkor megadását követelné meg, hanem egy ellenőrző mechanizmust is alkalmazna.
Egyelőre fájó gyengeséget mutat Európa a Grönland-ügyben: így Trump akár még meg is szerezheti a szigetet
Európa óvatos kommunikációja mélyebb valóságot takar: amikor egy amerikai elnök nyíltan fenyegeti egy NATO-szövetséges területét, Európa ösztöne nem lehet a Washingtonnal való konfrontálódás.
Az orosz tisztek teljesen demotiváltak, rosszul tájékozódnak a helyi körülményekben, és a pokrovszki frontot veszélyes szolgálati helynek tekintik.
Miközben Maduro New Yorkban áll bíróság előtt, hűséges embere vette át a hatalmat Venezuelában.
A venezuelai elnök elfogásakor viselt Nike Tech melegítőruha iránti kereslet több online áruházban is megugrott.
A teheráni kereskedőktől induló sztrájkmozgalom rövid idő alatt országos demonstrációkká szélesedett.
Egy friss közvélemény-kutatás szerint az ukránok elsöprő többsége csak a háborút lezáró békemegállapodás után tartja időszerűnek a választásokat.
A New York-i szövetségi bíróságon ártatlannak vallotta magát drogkereskedelem és narkoterrorista összeesküvés vádjában Nicolás Maduro volt venezuelai elnök.
Kilencedik napja tartanak Irán meggyengült gazdasága miatt kirobbant tüntetések, amelyeknek eddig legalább húsz halálos áldozata van az ország szinte minden tartományában.
A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül.