Sokkoló vallomást tett Donald Trump unokája, a 18 éves Kai: így kell leélnie az életét

Donald Trump unokája, a 18 éves Kai Trump első podcastinterjújában őszintén beszélt arról, milyen kihívásokkal jár a titkosszolgálat állandó jelenléte a magánéletében, különösen a randevúzás terén - közölte a Daily Mail.

A tehetséges, feltörekvő golfozó az Impaulsive podcastben, Logan Paul műsorában elmondta, hogy rendkívül kényelmetlen, amikor randizás közben a titkosszolgálat emberei két asztallal arrébb ülnek. "Próbálom nem hagyni, hogy zavarjon. Különösen az elmúlt évben, mióta a nagyapám elnök lett, meg kellett tanulnom, hogy bár követnek, úgy tegyek, mintha nem lennének ott" - magyarázta.

Kai bevallotta, hogy az első hónapokban nehéz volt megszokni az állandó felügyeletet, de idővel rájött arra, hogy ez elkerülhetetlen: "Az egyetlen feladatuk, hogy megvédjenek. Ha a saját dolgaimra koncentrálok és hagyom őket végezni a munkájukat, sokkal könnyebb."

A politikával kapcsolatban a fiatal lány határozottan kijelentette, hogy teljesen távol tartja magát tőle. "Soha nem indulnék választáson, és semmi közöm nem akar lenni a politikához. Úgy érzem, a politika veszélyes dolog, és ha mindkét oldal középen találkozna, mindenki sokkal boldogabb lenne" - fejtette ki.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Kamala Harris kapcsán Kai hangsúlyozta, hogy nincs köztük ellenségeskedés: "Nagyon középen állok. Ez van, egymás ellen indultak." A podcast végén a műsorvezető rákérdezett, indulna-e Donald Trump harmadik elnöki ciklusért. A tinédzser elárulta, hogy nagyapja nem tervez újra indulni, de hozzátette: "Ki tudja? Sok minden történhet 2028-ig."

Kai Trump idén csatlakozik a Miami Egyetemhez, ahol egyetemi golfozóként folytatja pályafutását, miután tavaly augusztusban elkötelezte magát az intézmény mellett.