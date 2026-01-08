2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-6 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy rendfenntartó rendőr használati övéről. A pisztolytáskában lévő modern kézifegyver kiemelkedik és fókuszban van az előtérben. Az övön bilincsek, extra tárkapcsok és egy rádió is látható.
Világ

Óriási botrány az Egyesült Államokban: fegyveres összetűzés miatt kell magyarázkodnia Donald Trumpnak

Pénzcentrum
2026. január 8. 08:37

Halálos kimenetelű összetűzés történt Minneapolisban a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) egyik munkatársa és egy helyi lakos között. Az eset nyílt politikai konfliktussá eszkalálódott a szövetségi kormányzat és a városvezetés között. A háttérben a Trump-adminisztráció nagyszabású razziája áll, amelyet csalási vádak miatt indítottak a helyi szomáliai közösség ellen.

Rendkívül megosztó incidens rázta meg Minneapolis utcáit, amikor az ICE egyik tisztviselője halálos lövéseket adott le a 37 éves Renee Nicole Goodra. Az eset körülményeiről gyökeresen eltérő narratívák jelentek meg a szövetségi hatóságok és a helyi önkormányzat részéről – számolt be a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Belbiztonsági Minisztérium hivatalos álláspontja szerint Good "erőszakos zavargó" volt, aki járművével meg akarta gázolni az ICE munkatársait. Ezzel élesen szembement Minneapolis polgármestere, Jacob Frey, aki kijelentette: "Egy ügynök felelőtlenül használta a hatalmát, aminek következtében valaki meghalt." A városvezető emellett éles hangon követelte, hogy az ICE vonuljon ki Minneapolisból.

A közösségi médiában terjedő felvételeken egy bordó terepjáró látható egy lakóövezetben, miközben a járda mentén demonstrálók sorakoznak. A videón az figyelhető meg, hogy a hatóság emberei felszólítják a sofőrt az autó elhagyására, miközben egyikük megpróbálja kinyitni a vezetőoldali ajtót. A jármű ezután elindul, mire az egyik tisztviselő tüzet nyit: három lövés hallatszik, majd az irányíthatatlanná váló autó egy várakozó járműnek csapódik.

Kapcsolódó cikkeink:

Donald Trump elnök a Truth Social platformon azt állította, hogy az ICE alkalmazottját "brutálisan" elgázolták, és csak a szerencsének köszönhető, hogy túlélte. Az államfő a "radikális baloldalt" tette felelőssé a történtekért, amely szerinte "naponta fenyegeti és támadja" a rendvédelmi dolgozókat.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter beszámolója szerint Good egész nap követte és akadályozta a szövetségi tisztviselőket, majd végül "fegyverként használta járművét". A tárcavezető az esetet "belföldi terrorizmusnak" minősítette.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A minneapolisi városvezetés közleménye ezzel szemben azt állítja, hogy Good a végzetes lövések pillanatában mindössze "a szomszédait segítette". Tim Walz, Minnesota kormányzója megkérdőjelezte a szövetségi szervek narratíváját, és arra kérte a közvéleményt: "Ne higgyenek ennek a propagandagépezetnek." Kamala Harris volt alelnök a Trump-kabinet értelmezését "gaslightingként", vagyis a valóság szándékos eltorzításaként jellemezte.

Az összecsapás tágabb kontextusát az adja, hogy a Trump-kormány az elmúlt időszakban mintegy kétezer szövetségi tisztviselőt vezényelt Minneapolisba – ez az utóbbi évek egyik legjelentősebb hasonló akciója. A megnövelt jelenlét hátterében olyan, szomáliai bevándorlók által vezetett szervezetek állnak, amelyek ellen kiterjedt csalási gyanú miatt indult nyomozás. Trump korábban többször is bírálta a város szomáliai közösségét, és nyilvánosan "szemétnek" nevezte őket.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #razzia #amerika #haláleset #világ #konfliktus #donald trump #politika #bevándorlás #amerikai egyesült államok #lövöldözés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:33
09:18
09:13
09:11
09:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 8.
Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó
2026. január 7.
Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság
2026. január 7.
Indul a roham a magyar sípályákra: brutális tömegre készülnek, erről tudj, mielőtt útnak indulsz
NAPTÁR
Tovább
2026. január 8. csütörtök
Gyöngyvér
2. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
2 hete
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
3
5 napja
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
4
1 hete
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt
5
2 hete
Kőkemény üzenetet küldött Putyin: komoly következménye lesz, ha Ukrajna nem köt békét
PÉNZÜGYI KISOKOS
Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 08:46
Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 06:31
Életmentő sztárterméket akcióz az Aldi: erre szinte minden magyar háztartásban szükség van
Agrárszektor  |  2026. január 8. 08:21
Brutális hideg jön Magyarországon: 2 megyére már figyelmeztetést adtak ki