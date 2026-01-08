A Chevron korábban önállóan is fontolgatta, hogy licitál a Lukoil egyes külföldi eszközeire, különös tekintettel a kazahsztáni Tengiz olajmezőben lévő öt százalékos részesedésre.
Óriási botrány az Egyesült Államokban: fegyveres összetűzés miatt kell magyarázkodnia Donald Trumpnak
Halálos kimenetelű összetűzés történt Minneapolisban a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) egyik munkatársa és egy helyi lakos között. Az eset nyílt politikai konfliktussá eszkalálódott a szövetségi kormányzat és a városvezetés között. A háttérben a Trump-adminisztráció nagyszabású razziája áll, amelyet csalási vádak miatt indítottak a helyi szomáliai közösség ellen.
Rendkívül megosztó incidens rázta meg Minneapolis utcáit, amikor az ICE egyik tisztviselője halálos lövéseket adott le a 37 éves Renee Nicole Goodra. Az eset körülményeiről gyökeresen eltérő narratívák jelentek meg a szövetségi hatóságok és a helyi önkormányzat részéről – számolt be a BBC.
A Belbiztonsági Minisztérium hivatalos álláspontja szerint Good "erőszakos zavargó" volt, aki járművével meg akarta gázolni az ICE munkatársait. Ezzel élesen szembement Minneapolis polgármestere, Jacob Frey, aki kijelentette: "Egy ügynök felelőtlenül használta a hatalmát, aminek következtében valaki meghalt." A városvezető emellett éles hangon követelte, hogy az ICE vonuljon ki Minneapolisból.
A közösségi médiában terjedő felvételeken egy bordó terepjáró látható egy lakóövezetben, miközben a járda mentén demonstrálók sorakoznak. A videón az figyelhető meg, hogy a hatóság emberei felszólítják a sofőrt az autó elhagyására, miközben egyikük megpróbálja kinyitni a vezetőoldali ajtót. A jármű ezután elindul, mire az egyik tisztviselő tüzet nyit: három lövés hallatszik, majd az irányíthatatlanná váló autó egy várakozó járműnek csapódik.
Donald Trump elnök a Truth Social platformon azt állította, hogy az ICE alkalmazottját "brutálisan" elgázolták, és csak a szerencsének köszönhető, hogy túlélte. Az államfő a "radikális baloldalt" tette felelőssé a történtekért, amely szerinte "naponta fenyegeti és támadja" a rendvédelmi dolgozókat.
Kristi Noem belbiztonsági miniszter beszámolója szerint Good egész nap követte és akadályozta a szövetségi tisztviselőket, majd végül "fegyverként használta járművét". A tárcavezető az esetet "belföldi terrorizmusnak" minősítette.
A minneapolisi városvezetés közleménye ezzel szemben azt állítja, hogy Good a végzetes lövések pillanatában mindössze "a szomszédait segítette". Tim Walz, Minnesota kormányzója megkérdőjelezte a szövetségi szervek narratíváját, és arra kérte a közvéleményt: "Ne higgyenek ennek a propagandagépezetnek." Kamala Harris volt alelnök a Trump-kabinet értelmezését "gaslightingként", vagyis a valóság szándékos eltorzításaként jellemezte.
Az összecsapás tágabb kontextusát az adja, hogy a Trump-kormány az elmúlt időszakban mintegy kétezer szövetségi tisztviselőt vezényelt Minneapolisba – ez az utóbbi évek egyik legjelentősebb hasonló akciója. A megnövelt jelenlét hátterében olyan, szomáliai bevándorlók által vezetett szervezetek állnak, amelyek ellen kiterjedt csalási gyanú miatt indult nyomozás. Trump korábban többször is bírálta a város szomáliai közösségét, és nyilvánosan "szemétnek" nevezte őket.
