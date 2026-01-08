2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
RAF Lakenheath, Suffolk, Egyesült Királyság, 2022. június 22.: Az Egyesült Államok légierejének F-35A Lightning II típusú repülőgépe repülés közben. Az USAF emelkedő vadászrepülőgépe gőzcsíkokkal.
Világ

Olyan lépésre szánta el magát Donald Trump, amibe beleremeg a világ: sokkban az országok, óriási lavina indulhat el

MTI
2026. január 8. 09:13

Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából, testületéből. Erről Donald Trump amerikai elnök írt alá rendeletet szerdán.

A dokumentum kimondja, hogy az amerikai költségvetés felfüggeszti a támogatást 66 szervezetben.

Az ENSZ-hez tartozó szervezetek mellett az Egyesült Államok kilépése érinti az Atlanti Együttműködés Partnerséget, a Nemzetközi Demokrácia- és Választási Segítségnyújtó Intézetet (International IDEA), valamint Globális Terrorellenes Fórumot.

Az amerikai külügyminisztérium a döntést kommentálva közleményében többi között megállapította, hogy "a Trump-adminisztráció ezeket az intézményeket feleslegesnek, rosszul irányítottnak, szükségtelennek, pazarlónak, és rosszul működőnek találta, amelyek szereplőinek érdekeit mozdítja előre, saját politikai programot visz".

Hozzátették, hogy az érintett szervezetek fenyegetik az Egyesült Államok szuverenitását, szabadságát és általános jólétét.
Címlapkép: Getty Images
