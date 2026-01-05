Erre kevesen számítottak 2026 elején: rengeteg ember kap korlátlan, szélessávú internetet ingyen

Elon Musk ingyenes műholdas internetet biztosít Venezuelának a Starlink rendszerén keresztül, miután Nicolás Maduro elnököt az amerikai különleges erők elfogták és az Egyesült Államokba szállították - tudósított a 24.hu.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Donald Trump hadműveletet indított Venezuelában, melynek keretében elfogták a Nicolas Maduro diktátort és feleségét is, majd eltávolították az országból. A hadművelet keretében az USA a dél-amerikai ország infrastruktúráját is megszállta, amely a helyiek internet hozzáférését is negatívan érintette.

Erre reagálva Elon Musk, milliárdos vállalkozó az X közösségi oldalon jelentette be, hogy február 3-ig a Starlink ingyenes szélessávú szolgáltatást nyújt Venezuela lakosainak, hogy biztosítsa számukra a kommunikáció lehetőségét. Egy későbbi bejegyzésben hangsúlyozta, hogy célja a venezuelai emberek támogatása.

Nicolás Madurót és feleségét egy caracasi lakókomplexumban fogták el az amerikai különleges erők, miközben az amerikai hadsereg átfogó katonai művelete légicsapásokkal támogatta az akciót Venezuela több pontján. A dél-amerikai elnököt, aki ellen 2020 óta vádat emeltek az Egyesült Államokban, szombaton New Yorkba szállították.

A tervek szerint Maduro már a mai napon bíróság elé állhat New Yorkban, ahol ismertetik a vele szemben megfogalmazott vádakat, amelyek között szerepel a "kábítószer-terrorizmus" és egyéb kábítószer-bűncselekmények.

Címlapfotó: Filip Singer, MTI/MTVA