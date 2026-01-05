Dánia miniszterelnöke határozottan elutasította Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentéseit.
Erre kevesen számítottak 2026 elején: rengeteg ember kap korlátlan, szélessávú internetet ingyen
Elon Musk ingyenes műholdas internetet biztosít Venezuelának a Starlink rendszerén keresztül, miután Nicolás Maduro elnököt az amerikai különleges erők elfogták és az Egyesült Államokba szállították - tudósított a 24.hu.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, Donald Trump hadműveletet indított Venezuelában, melynek keretében elfogták a Nicolas Maduro diktátort és feleségét is, majd eltávolították az országból. A hadművelet keretében az USA a dél-amerikai ország infrastruktúráját is megszállta, amely a helyiek internet hozzáférését is negatívan érintette.
Erre reagálva Elon Musk, milliárdos vállalkozó az X közösségi oldalon jelentette be, hogy február 3-ig a Starlink ingyenes szélessávú szolgáltatást nyújt Venezuela lakosainak, hogy biztosítsa számukra a kommunikáció lehetőségét. Egy későbbi bejegyzésben hangsúlyozta, hogy célja a venezuelai emberek támogatása.
Nicolás Madurót és feleségét egy caracasi lakókomplexumban fogták el az amerikai különleges erők, miközben az amerikai hadsereg átfogó katonai művelete légicsapásokkal támogatta az akciót Venezuela több pontján. A dél-amerikai elnököt, aki ellen 2020 óta vádat emeltek az Egyesült Államokban, szombaton New Yorkba szállították.
A tervek szerint Maduro már a mai napon bíróság elé állhat New Yorkban, ahol ismertetik a vele szemben megfogalmazott vádakat, amelyek között szerepel a "kábítószer-terrorizmus" és egyéb kábítószer-bűncselekmények.
Címlapfotó: Filip Singer, MTI/MTVA
Az amerikai elnök nyíltan katonai művelettel fenyegette meg Kolumbiát, és súlyos vádakat fogalmazott meg az ország vezetőjével szemben.
Már csak ez hiányzott erre az évre: rakétát tesztelt az észak-koreai rezsim, tényleg közel a háború?
Észak-Korea ismét ballisztikus rakétákat tesztelt, a lövedékek mintegy 900 kilométer megtétele után a Japán-tengerbe zuhantak.
Jelentős áramkimaradás bénította le Berlin délnyugati kerületeit szombat hajnalban, miután tűz ütött ki a Teltow-csatornánál lévő kábelhídon.
Fontos megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij: erre készül az ukrán elnök, már közeledik a béke?
Az ukrán vezető a brit miniszterelnökkel telefonon egyeztetett egy Ukrajnába telepítendő nemzetközi békefenntartó erő felállításáról.
A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonságban vannak, a caracasi események egyiküket sem érintették.
Donald Trump közölte, hogy Madurót New Yorkba szállítják, ahol kábítószer-kereskedelemmel és fegyvercsempészettel kapcsolatos vádak miatt áll bíróság elé.
Vádat emeltek New Yorkban Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen kábítószer-terrorizmus és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt
Kamaszok is odavesztek a szilveszteri síparadicsomi tűzben: itt van az első négy azonosított áldozat
Az eddig azonosított áldozatok között két kiskorú is van, de a legidősebb sem volt több 21 évnél
Donald Trump bejelentette, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták és eltávolították az országból
Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, elindult az amerikai intervenció - a cél a drogkartekkel felszámolása és a rezsim meggyengítése.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
Mozgalmas és fordulópontokkal teli év volt 2025: a világpolitika erővonalai szinte hónapról hónapra íródtak át.
A nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk - túlélők és a bár francia üzemeltetőinek - beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.
A nyomozók jelenleg az áldozatok azonosításán dolgoznak, ami a hatóságok szerint napokig, sőt akár hetekig is eltarthat.
Nézzük meg, milyen fontos pillanatok, történelmi- gazdasági események zajlottak az elmúlt 25 évben.
A gyenge lakásépítési aktivitás, a növekvő üzemeltetési költségekkel és a visszafogott vásárlói kereslettel együtt az elmúlt több mint egy évtized legnehezebb környezetét teremtette a lakásfejlesztők...
Lángra kapott egy templom szilveszterkor: csak romok maradtak utána, tűzijátékozás is állhat a háttérben - Még vizsgálódik a holland rendőrség
A lángok röviddel éjfél után csaptak fel, és teljesen elborították az 1872-ben épült templom épületét; mintegy 50 méter magas tornya és tetőszerkezete részben összeomlott.
A békemegállapodás már "90 százalékban kész", azonban "Ukrajna és Európa sorsát" éppen az a fennmaradó 10 százalék fogja eldönteni.
A detonáció fél 1 tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban.