2026. január 5. hétfő Simon
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Grünheide, 2024. március 13.Elon Musk, a Tesla Motors vezérigazgatója a cég németországi, grünheidei gyárában 2024. március 13-án. Nyolc nappal korábban a baloldali szélsõséges Vulkán Csoport megtámadta a gyár áramellátó rendszeré
Világ

Erre kevesen számítottak 2026 elején: rengeteg ember kap korlátlan, szélessávú internetet ingyen

Pénzcentrum
2026. január 5. 09:16

Elon Musk ingyenes műholdas internetet biztosít Venezuelának a Starlink rendszerén keresztül, miután Nicolás Maduro elnököt az amerikai különleges erők elfogták és az Egyesült Államokba szállították - tudósított a 24.hu.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Donald Trump hadműveletet indított Venezuelában, melynek keretében elfogták a Nicolas Maduro diktátort és feleségét is, majd eltávolították az országból. A hadművelet keretében az USA a dél-amerikai ország infrastruktúráját is megszállta, amely a helyiek internet hozzáférését is negatívan érintette.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Erre reagálva Elon Musk, milliárdos vállalkozó az X közösségi oldalon jelentette be, hogy február 3-ig a Starlink ingyenes szélessávú szolgáltatást nyújt Venezuela lakosainak, hogy biztosítsa számukra a kommunikáció lehetőségét. Egy későbbi bejegyzésben hangsúlyozta, hogy célja a venezuelai emberek támogatása.

Donald Trump szilveszterkor sem pihen, az amerikai hadsereg kokaingyárat bombázott Kolumbiában
EZ IS ÉRDEKELHET
Donald Trump szilveszterkor sem pihen, az amerikai hadsereg kokaingyárat bombázott Kolumbiában
Donald Trump előzőleg megerősítette, hogy az Egyesült Államok első alkalommal hajtott végre szárazföldi csapást a venezuelai partoknál.

Nicolás Madurót és feleségét egy caracasi lakókomplexumban fogták el az amerikai különleges erők, miközben az amerikai hadsereg átfogó katonai művelete légicsapásokkal támogatta az akciót Venezuela több pontján. A dél-amerikai elnököt, aki ellen 2020 óta vádat emeltek az Egyesült Államokban, szombaton New Yorkba szállították.

A tervek szerint Maduro már a mai napon bíróság elé állhat New Yorkban, ahol ismertetik a vele szemben megfogalmazott vádakat, amelyek között szerepel a "kábítószer-terrorizmus" és egyéb kábítószer-bűncselekmények.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapfotó: Filip Singer, MTI/MTVA 
#internet #egyesült államok #világ #kábítószer #terrorizmus #hadsereg #elfogás #elon musk #venezuela #new york

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:36
09:23
09:16
09:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
2026. január 5.
Bomba befektetésekkel és éles kritikákkal startolt el a Cápák között új évada
2026. január 4.
Szabályosan megrohanhatják a mozikat 2026-ban a nézők: erre a két filmre vált mindenki jegyet már most
NAPTÁR
Tovább
2026. január 5. hétfő
Simon
2. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
2
2 napja
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
3
5 napja
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt
4
2 hete
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
5
2 hete
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Technikai kamat
számításszerű kamatláb, amelyet a biztosító az életbiztosítási díjkalkulációnál és tartalékszámításnál alkalmaz. Minimális mértékét jogszabály állapítja meg. (kamatrés)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 10:04
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 05:37
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
Agrárszektor  |  2026. január 5. 08:59
Akkora hó jön, amilyen rég volt Magyarországon: itt 30 centi is eshet