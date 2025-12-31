2025. december 31. szerda Szilveszter
A washingtoni Fehér Ház gyönyörű kék égbolt mellett
Világ

Donald Trump szilveszterkor sem pihen, az amerikai hadsereg kokaingyárat bombázott Kolumbiában

Pénzcentrum
2025. december 31. 11:02

A kolumbiai elnök szerint Washington egy kokaingyárat bombázott a venezuelai Maracaibo településen - írja az MTI.

Gustavo Petro kolumbiai elnök szerint az Egyesült Államok egy kokaingyárat bombázott a venezuelai Maracaibo város kikötőjében, a latin-amerikai ország nyugati részén.

Petro az X közösségi oldalon azt írta: "tudjuk, hogy Trump lebombázott egy gyárat Maracaibóban, attól tartunk, hogy ott kokain előállításához keverik össze a kokapépet".

Donald Trump előzőleg megerősítette, hogy az Egyesült Államok első alkalommal hajtott végre szárazföldi csapást a venezuelai partoknál, de nem pontosította a helyszínt. Az amerikai elnök annyit közölt, hogy az amerikai csapás a parton és a kikötőben történt, "ahol a kábítószerrel megrakott hajókat töltik meg".

Kapcsolódó cikkünk:

A venezuelai kormány nem tett hivatalos bejelentést az ügyben. Gustavo Petro szerint a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ELN) nevű kolumbiai gerillacsoport létesítményéről van szó, amely részben ellenőrzi a Maracaibo közelében található kokaintermelő Catatumbo régiót. "Ez egyszerűen az ELN. Az ELN agitációjával és dogmatizmusával lehetővé teszi Venezuela megszállását" - fogalmazott a kolumbiai elnök.

Az Egyesült Államok hónapok óta erős nyomást gyakorol Caracasra, azzal vádolva Nicolás Maduro venezuelai elnököt, hogy egy hatalmas kábítószer-kereskedelmi hálózat élén áll.

Az amerikai légierő eddig mintegy harminc csapást hajtott végre feltételezett kábítószer-kereskedők hajói ellen, ami mintegy 107 ember halálát okozta a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #bomba #világ #kábítószer #donald trump #kokain #támadás #venezuela #kolumbia

