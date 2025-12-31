A betörést csak december 29-én, hétfő hajnalban fedezték fel, amikor tűzriasztás történt az épületben.
Elmondta év végi beszédét a német kancellár: ezek a legsürgősebb teendői Európának 2026-ban, ha nem akar lemaradni
Friedrich Merz német kancellár újévi beszédében hangsúlyozta, hogy Európának határozottabban kell képviselnie érdekeit a béke és jólét megőrzése érdekében az orosz agresszió, a globális protekcionizmus és a változó amerikai kapcsolatok közepette - közölte a Reuters.
A májusban hivatalba lépett Merz kulcsszerepet játszott az Ukrajna támogatását célzó európai erőfeszítésekben. Németország 2023 óta jelentősen növelte védelmi kiadásait, jelezve, hogy kész nagyobb felelősséget vállalni.
Újévi beszédében a kancellár egyértelműen fogalmazott: az Európa küszöbén zajló "szörnyű" háború közvetlen fenyegetést jelent a kontinens szabadságára és biztonságára. "Egyre világosabban látjuk, hogy Oroszország agressziója egy egész Európa ellen irányuló terv része volt és maradt" - mondta Merz, hozzátéve, hogy Németország napi szinten szembesül szabotázzsal, kémkedéssel és kibertámadásokkal.
A kancellár szerint további kihívást jelent a világgazdaságban tapasztalható protekcionizmus, valamint az, hogy Európa nyersanyagimport-függőségét egyre inkább politikai eszközként használják ellene.
Németország, miközben exportorientált gazdaságának fellendítésén dolgozik, igyekszik csökkenteni a Kínától való függőségét, miközben a globális kereskedelmi feszültségekkel és Donald Trump amerikai elnök vámpolitikájának hatásaival is meg kell küzdenie.
Európa legnagyobb gazdaságát a közelmúlt reformjainak és beruházásainak hiánya is sújtotta, és a várakozások szerint csak szerény növekedést mutat majd idén, két év zsugorodás után.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Merz kitért az Egyesült Államokkal való kapcsolat nehézségeire is, amely Trump 2025 januári visszatérése óta már nem tekinthető a német és európai biztonság megbízható garantálójának. "Számunkra, európaiak számára ez azt jelenti, hogy sokkal erőteljesebben kell megvédenünk és érvényesítenünk saját érdekeinket" - fogalmazott.
A kancellár szerint azonban Európát nem a félelem, hanem a magabiztosság kell, hogy vezérelje, és saját kezébe kell vennie sorsát. "Ez döntő év lehet országunk és Európa számára. Olyan év lehet, amelyben Németország és Európa új erővel kapcsolódik vissza a béke, szabadság és jólét évtizedeihez."
A mostani diplomáciai feszültséget egy légicsapás eszkalálta.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök óvatos optimizmusának adott hangot az ukrajnai háború közeli lezárásával kapcsolatban.
A moszkvai védelmi minisztérium kedden jelentette be a lépést, egyben első ízben mutatta be a hadrendbe állított fegyverrendszert.
Kína kedden rakétákat lőtt ki Tajvan északi és déli vizei felé, és új partraszálló hadihajókat vonultatott fel az eddigi legnagyobb hadgyakorlatán.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn ultimátumot intézett a Hamászhoz: közlése szerint a szervezetnek nagyon rövid időn belül teljesen le kell szerelnie, különben „nagy bajba kerül".
Kiderült, mit gondol Putyin valójában Ukrajnáról: "A szovjet jóindulat önként megváltoztatta a világot!"
Nyilvánosságra kerültek Vlagyimir Putyin orosz elnök és George W. Bush amerikai elnök 2001 és 2008 közötti találkozóinak dokumentumai.
2026-tól mintegy 60 alkalmazottal kevesebbet foglalkoztat Parajdon a román Országos Sóipari Társaság.
2500 méteres magasságban csapott le a lavina az osztrák hegyekben, a magyar férfi életét már nem tudták megmenteni.
Ukrán dróntámadás miatt decemberben mintegy 6 százalékkal esett vissza Kazahsztán olajtermelése.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn floridai birtokán, a Mar-a-Lagóban fogadja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy új lendületet adjon a gázai tűzszüneti folyamatnak.
Iránban egymás után második napja tüntetnek kereskedők és bolttulajdonosok, miután az ország valutája történelmi mélypontra zuhant a dollárral szemben.
Peking szerint a művelet figyelmeztetésül szolgál a szeparatista erőknek.
Az ukrán elnök hozzátette, hogy bár a garanciák erősek, egyelőre nem tekinthetők véglegesnek.
A Trump-kormányzat szerint az ENSZ-ügynökségeknek alkalmazkodniuk kell az új pénzügyi realitásokhoz.
Miközben Volodimir Zelenszkij szerint érdemi előrelépés történt a 20 pontos amerikai béketerv túlnyomó részében, Donald Trump jóval óvatosabban nyilatkozott a békekötés esélyeiről.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Floridában tárgyaltak.
Kiderült, könyörtelenül megregulázta az orosz elitet Putyin: így maradtak hatalom nélkül az elnök oligarchái
Az Ukrajna elleni háború alatt a milliárdosok száma rekordmagasságot ért el Oroszországban - politikai befolyásuk azonban nincs.
Óriási bejelentést tett Donald Trump: megvan a békemegállapodás alapja, erről fog tárgyalni Zelenszkijjel
Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.