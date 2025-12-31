2025. december 31. szerda Szilveszter
Germany, Berlin, Reichstag, the Parliament Building and national flag
Világ

Elmondta év végi beszédét a német kancellár: ezek a legsürgősebb teendői Európának 2026-ban, ha nem akar lemaradni

Pénzcentrum
2025. december 31. 15:31

Friedrich Merz német kancellár újévi beszédében hangsúlyozta, hogy Európának határozottabban kell képviselnie érdekeit a béke és jólét megőrzése érdekében az orosz agresszió, a globális protekcionizmus és a változó amerikai kapcsolatok közepette - közölte a Reuters.

A májusban hivatalba lépett Merz kulcsszerepet játszott az Ukrajna támogatását célzó európai erőfeszítésekben. Németország 2023 óta jelentősen növelte védelmi kiadásait, jelezve, hogy kész nagyobb felelősséget vállalni.

Újévi beszédében a kancellár egyértelműen fogalmazott: az Európa küszöbén zajló "szörnyű" háború közvetlen fenyegetést jelent a kontinens szabadságára és biztonságára. "Egyre világosabban látjuk, hogy Oroszország agressziója egy egész Európa ellen irányuló terv része volt és maradt" - mondta Merz, hozzátéve, hogy Németország napi szinten szembesül szabotázzsal, kémkedéssel és kibertámadásokkal.

A kancellár szerint további kihívást jelent a világgazdaságban tapasztalható protekcionizmus, valamint az, hogy Európa nyersanyagimport-függőségét egyre inkább politikai eszközként használják ellene.

Németország, miközben exportorientált gazdaságának fellendítésén dolgozik, igyekszik csökkenteni a Kínától való függőségét, miközben a globális kereskedelmi feszültségekkel és Donald Trump amerikai elnök vámpolitikájának hatásaival is meg kell küzdenie.

Európa legnagyobb gazdaságát a közelmúlt reformjainak és beruházásainak hiánya is sújtotta, és a várakozások szerint csak szerény növekedést mutat majd idén, két év zsugorodás után.

Merz kitért az Egyesült Államokkal való kapcsolat nehézségeire is, amely Trump 2025 januári visszatérése óta már nem tekinthető a német és európai biztonság megbízható garantálójának. "Számunkra, európaiak számára ez azt jelenti, hogy sokkal erőteljesebben kell megvédenünk és érvényesítenünk saját érdekeinket" - fogalmazott.

A kancellár szerint azonban Európát nem a félelem, hanem a magabiztosság kell, hogy vezérelje, és saját kezébe kell vennie sorsát. "Ez döntő év lehet országunk és Európa számára. Olyan év lehet, amelyben Németország és Európa új erővel kapcsolódik vissza a béke, szabadság és jólét évtizedeihez."
